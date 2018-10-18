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 Происшествия, Фоторепортаж
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 На взятке в 6 тыс. грн попался контрабандист на Закарпатье, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Военная прокуратура Ужгородского гарнизона совместно с сотрудниками Службы безопасности разоблачила на взятке местного контрабандиста, который предлагал ее военнослужащему Мукачевского пограничного отряда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Часть взятки в сумме 6 тыс. грн, как и 4 тыс. грн, которые он планировал сбросить на банковскую карточку военнослужащего, предназначались за содействие в перемещении около 18 тыс. пачек сигарет через государственную границу Украины в Республику Румыния", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при проведении осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства в размере 6 тыс. грн в полном объеме, а взяточника задержали.

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На взятке в 6 тыс. грн попался контрабандист на Закарпатье, - прокуратура 01
На взятке в 6 тыс. грн попался контрабандист на Закарпатье, - прокуратура 02
На взятке в 6 тыс. грн попался контрабандист на Закарпатье, - прокуратура 03

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и обыск по месту жительства правонарушителя. По результатам их проведения будут решены вопросы по сообщению ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3091993
 
   
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Во время обыска по месту жительства могут найти венгерские паспорта всей семьи...))
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Дебил из 90-х мля, таких цен давно нет, сейчас ГАИшники и те больше берут. Жадность фраера сгубила, кто ж сколько за контрабас дает ? Ещё б коробку конфет предложил, пошел показателем жлоб.
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Неопытный, не с теми решал. Потому на нем и сделали показатель.
Фурами возить надо
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Кто-то может обьяснить зачем они постянно купюры фотографируют при этом их еще и аккуратно раскладывают? В чем прикол? Если я свои сфотографирую, это тоже будет фактом подтверждающим коррупцию?
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