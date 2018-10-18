 Пятеро сталкеров задержаны в зоне ЧАЭС, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Работники полиции зоны ЧАЭС вблизи отселенного г.Припять обнаружили пятерых сталкеров 19, 20, 23 и 24 лет, один из которых является гражданином Беларуси. Мужчины незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - сказано в сообщении.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст.46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Правоохранители передали материалы в Ивановский районный суд Киевской области. Кроме того, готовятся документы для передачи в миграционную службу с целью сократить срок пребывания иностранца на территории Украины.

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