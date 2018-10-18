 Пятеро сталкеров задержаны в зоне ЧАЭС, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Киевской области.
"Работники полиции зоны ЧАЭС вблизи отселенного г.Припять обнаружили пятерых сталкеров 19, 20, 23 и 24 лет, один из которых является гражданином Беларуси. Мужчины незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - сказано в сообщении.
В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст.46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Правоохранители передали материалы в Ивановский районный суд Киевской области. Кроме того, готовятся документы для передачи в миграционную службу с целью сократить срок пребывания иностранца на территории Украины.
должна быть пресуха нашего главного гебиста и прокурора
что обезврежена дрг возглавляемая гражданином беларуси
которая после подрыва складов боеприпасов в ичне группа двигалась
в сторону чаэс с целью подрыва саркофага и осуществления экологической катастрофы в европе
в данное время террористы дают показаная на своих кремлёвских кураторов
Слава Украине!
на рожах не написано что они просто туристы...
(а со стороны Беларуси (пардон) после бацькиных шпагатов можно всего ожидать - Гриб не даст соврать)