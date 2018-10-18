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 Пятеро сталкеров задержаны в зоне ЧАЭС, - Нацполиция. ФОТО

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции правоохранители задержали пятерых человек, которые незаконно проникли на территорию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Работники полиции зоны ЧАЭС вблизи отселенного г.Припять обнаружили пятерых сталкеров 19, 20, 23 и 24 лет, один из которых является гражданином Беларуси. Мужчины незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - сказано в сообщении.

Пятеро сталкеров задержаны в зоне ЧАЭС, - Нацполиция 01

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст.46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Правоохранители передали материалы в Ивановский районный суд Киевской области. Кроме того, готовятся документы для передачи в миграционную службу с целью сократить срок пребывания иностранца на территории Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/p3091983
 
 
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Шалунишки шаровые. Не хотят турфирмам платить и чтоб все было официально. экстрим и вольность подавай. не 20-30 минимумов должно быть а пару лет на кичу.
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Вспомни себя в молодости. Кровь кипит, мозги не работают.
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неправильно новость подана
должна быть пресуха нашего главного гебиста и прокурора
что обезврежена дрг возглавляемая гражданином беларуси
которая после подрыва складов боеприпасов в ичне группа двигалась
в сторону чаэс с целью подрыва саркофага и осуществления экологической катастрофы в европе
в данное время террористы дают показаная на своих кремлёвских кураторов
Слава Украине!
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Артефакты собирали, к монолиту шли. И на...аа те..ее. "Долг" повязал.
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а хрен их знает с какой целью они прибыли и что то за туризм... (шпили-тили)
на рожах не написано что они просто туристы...
(а со стороны Беларуси (пардон) после бацькиных шпагатов можно всего ожидать - Гриб не даст соврать)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПятеро сталкеров задержаны в зоне ЧАЭС, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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