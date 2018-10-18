 Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".

Замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий сообщил, что сигнал о возгорании поступил в 20:54. В тушении принимали участие 18 единиц техники. Огонь охватил больше 600 квадратных метров. Ликвидация пожара была осложнена сильным ветром и плотной застройкой.

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Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание. Никто не пострадал, хотя пожар сопровождался взрывами баллонов с газом. На локализацию у пожарных ушло два часа. Сейчас они заканчивают проливать пепелище.

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Фото: сайт "Думская"