 Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".
Замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий сообщил, что сигнал о возгорании поступил в 20:54. В тушении принимали участие 18 единиц техники. Огонь охватил больше 600 квадратных метров. Ликвидация пожара была осложнена сильным ветром и плотной застройкой.
...
Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание. Никто не пострадал, хотя пожар сопровождался взрывами баллонов с газом. На локализацию у пожарных ушло два часа. Сейчас они заканчивают проливать пепелище.
(опять же баллоны с газом - на них табу в таких "куренях" )
а если еще и помогли...то хрен быстро потушишь все и сразу... в такое аномальное жаркое и сухое "бабье лето"