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 Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На морском побережье в Одессе вечером 17 октября огонь уничтожил 16 деревянных куреней и административное здание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".

Замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий сообщил, что сигнал о возгорании поступил в 20:54. В тушении принимали участие 18 единиц техники. Огонь охватил больше 600 квадратных метров. Ликвидация пожара была осложнена сильным ветром и плотной застройкой.

...

Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание. Никто не пострадал, хотя пожар сопровождался взрывами баллонов с газом. На локализацию у пожарных ушло два часа. Сейчас они заканчивают проливать пепелище.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года огонь унес жизни 1291 жителя Украины, - ГСЧС

Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 01
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 02
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 03
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 04
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 05
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 06
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 07
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 08
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 09
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 10
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 11
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 12
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 13
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 14
Фото: сайт "Думская"

Источник: https://censor.net.ua/p3091971
 
 
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У нас в Донецке именно так ахметов и делал до войны. Пока не разросся до пузыря и не начал пожирать всю Украину.
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А как по мне, так чисто рашистско-даунбасский след. Наемники с даунбасса "приглашают" отдыхать в Крыму. Правда, приглашение запоздалое, ведь бархатный сезон уже закончился, но урон Украине наносится стабильно и с разных сторон. И неважно, государственные эти домики или частные. Страдают украинцы. Аваков, рассредоточь свою гвардию по Украине, нечего их всех в Киеве держать. Для Майдана не время, можно выполнять свои прямые ЗАЩИТНЫЕ обязанности.
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рано или поздно они бы сгорели - противопожарных правил никто не отменял
(опять же баллоны с газом - на них табу в таких "куренях" )
а если еще и помогли...то хрен быстро потушишь все и сразу... в такое аномальное жаркое и сухое "бабье лето"
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМасштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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