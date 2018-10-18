EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  586  13
Материалы по теме:
Все про:взятка (4138) Киевская область (1527) Госархстройинспекция (8)

 "Решала", который за $150 тысяч обещал повлиять на областное руководство Госархстройинспекции, задержан на Киевщине, - Луценко. ФОТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о задержании посредника для передачи взятки $150 тысяч руководству Государственной архитектурно-строительной инспекции Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Прокуратура и полиция Киевщины вместе с отделом предотвращения коррупции ГАСИ задержали с поличным при получении 150 тыс долл "решалу", который обещал повлиять на руководство областного ГАСИ.

Еще раз подтверждаю обещание, данное на совещании в Минрегионстрое строителям: заявления о взяточничестве в области будут эффективно отрабатываться. До наручников для тех, кто требует деньги.

В случае подтверждения связей "решалы" с руководством подразделения ГАСИ - задержим и должностных лиц".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Госархстройинспекции задержан на Волыни на взятке 4 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Решала, который за $150 тысяч обещал повлиять на областное руководство Госархстройинспекции, задержан на Киевщине, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/p3091954
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
взятки гладки! хоть одного посадите и все прекратится!
 показать весь комментарий
 
Да никто никого не посадит, не обольщайся. А 150 тысяч зелени УЖЕ пропали, даже фотки исчезли.....
 показать весь комментарий
 
 
150 не пропали, бо в Києві побільшає будинків та ресторани краще працюватимуть.
 показать весь комментарий
 
Побільше піару, щоб не думали, що вдасться задешево від югіка відкупитись.
 показать весь комментарий
 
Луценко! Припини переслідувати цього "патріота"! 🤣
 показать весь комментарий
 
 
Юрец и не думал...когда этот решала назовет (просто назовет) несколько фамилий фекалядного цеха, его отпустят и извинятся, так шо не сы!
 показать весь комментарий
 
Видно когда стыдно или нечего показать😊
 показать весь комментарий
 
Юра,не сумуй.Зараз я тебе Решалу найду,возьмёшь его с куклой на кармане... В Фейсбуке отпишешь для людей.Никуда той Вилкул не денется
"Решала", который за $150 тысяч обещал повлиять на областное руководство Госарстройинспекции, задержан на Киевщине, - Луценко - Цензор.НЕТ 1277
 показать весь комментарий
 
Есть тонкая и грустная разница между нами и Россией.
У них все рабы которые изо всех сил пытаются стать надсмотрщиками.
У нас все "терпилы" которые пытаются стать "решалами".
Извините за блатной жаргон.
 показать весь комментарий
 
Не все так погано. Попий чаю і тебе попустить🤔
 показать весь комментарий
 
Наверное я потерял ощущение реальности, но никак не могу заподозрить в этих трех жалких стосиках 150К зелени....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Решала", который за $150 тысяч обещал повлиять на областное руководство Госархстройинспекции, задержан на Киевщине, - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх