 Виновные в покушении на активиста Михайлика должны быть привлечены к ответственности, - замглавы Представительства ЕС в Украине Вайдеманн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Представительства.

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"Во время своего визита в Одессу я имела возможность пообщаться с Олегом. Меня поразила его самоотверженность в борьбе за верховенство права, законность, прозрачность и демократическое развитие своего родного города. К сожалению, в этой борьбе он рискует жизнью. Я надеюсь, что правоохранительные органы Украины быстро проведут тщательное расследование. Виновные в совершении покушения на Олега должны быть привлечены к ответственности'', - заявила Вайдеманн.

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Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика.Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

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По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

Апелляционный суд оставил подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика под стражей.