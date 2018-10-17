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Все про:золото (138) контрабанда (1592) Львов (3309) таможня (1333) ГФС (2834)

 Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской, присланной из Великобритании. ФОТОрепортаж

Львовские таможенники в посылке из Великобритании обнаружили восемь золотых слитков стоимостью около 1,8 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской, присланной из Великобритании 01

Слитки золота были выявлены на таможенном посту "Львов-Почтовый" при осмотре международного почтового отправления. Посылка направлялось из Великобритании в адрес гражданки Украины.

Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской, присланной из Великобритании 02

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"Восемь слитков банковского металла желтого цвета с пробирным клеймом 999.9 были найдены среди задекларированных вещей в емкости с краской. Общий вес брутто обнаруженного товара составляет 1,64 кг ориентировочной стоимостью 1,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской, присланной из Великобритании 03
Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской, присланной из Великобритании 04

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Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской, присланной из Великобритании 05

По данному факту принимаются меры по документированию нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/p3091935
 
 
 Топ комментарии
 
Може це Яник на когось свiй батон крошить..?)
Але я скажу вам що це така тупiсть..з Великобрiтанii...в банцi з фарбою золотi злитки...)
Це треш!
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И шо? Наши получили и честно заработанное тащат в Украину
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И шо? Наши получили и честно заработанное тащат в Украину
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то осадок. Перед употрєблєнієм тра' добавить растворітєля та добре розмішати
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Рекомендуемый производителем растворитель - смесь соляной и азотной кислот.
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Цікаво, як просвітили банку з фарбою х-променями? Вона що,пластикова? Львівські митники виявили 8 золотих злитків у банці з фарбою, надісланій з Великої Британії - Цензор.НЕТ 7617
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просто зважили - на банці вага вказана. А золото важче фарби.
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а, нє! точно - платмасове відро з краскою! От дурачьйо! Тра було нашу жестяну банку іспользовать!
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Краска,как то,не очень.Не представляю,что, кроме ,как на детской площадке её использовать.
А слитки... ну... везде можно использовать.
Хазяйського батька сини .
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Нормальный цвет. Моей жене такой нравится - "сиреневенький".
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Це такий у Англії гаманець у секанд хенді купили
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От клятi заробiтчани! Шо тiльки не вигадають.
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та брехня это.всё для того чтобы прижучить трафик между заробитчанами и их родными.
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Заробітчани... прості плиточники - маляри ... Нехай ввозять, головне шоб не вивозили ! Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской, присланной из Великобритании - Цензор.НЕТ 5660
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Откат за янтарь , лес , газ за все шо угодно .Тут главное с Великобритании . Толе Ахметовские лохи ( шо исключается ) , либо нам втерают .
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Прям как в "раз на раз не приходится". Там тоже краской покрыли и орехи ними кололи.
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Самолетами и камазами награбленное можно, горбом заработанное низзя ни в каких количествах....ни туда , ни оттуда! крепостных надо держать в узде , чтобы глупости в голову не лезли....
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Може це Яник на когось свiй батон крошить..?)
Але я скажу вам що це така тупiсть..з Великобрiтанii...в банцi з фарбою золотi злитки...)
Це треш!
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по сути (и по честному) таможня - это узаконенный РЭКИТ, торговля и КОНКУРЕНЦИЯ должна быть СВОБОДНОЙ, в мировом масштабе! Слабые и неэффективные должны банкротится, это законы экономического рынка и отбора, протекционизм ведет к деградации экономики.
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Большинство стран, включая США, Японию, Ю.Корю, получали толчок к развитию именно протекционизмом. И только развившись стали сторонниками свободного рынка.
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это академический спор, я понимаю доводы протекционистов, но это эффективно только в краткосрочный (чрезвычайный) и непродолжительный период (не более 6-12 лет), в стратегическом (долгосрочный период), это приведет к отстаиванию и похерит в итоге экономику, сделает её неконкурентоспособной!
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США оголосили що виходять з міжнародної поштової організації через те, що посилки з Китаю дуже дешево відправляти , переслати посилку між штатами коштує американцям набагато дорожче.
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Ну раз в рік і Львівським митникам показник треба показати ... А так це капля в морі... Хоча Львівська митниця зажралась, мої корєша через Чоп всякі цяцьки возять... Там митники поскромніше поводяться ... Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской, присланной из Великобритании - Цензор.НЕТ 3050
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пересилати банку фарби з Великобританії), де вартість самої пересилки буде у десять разів дорожче фарби,так нічого підозрілого.Бюджет наповнили золотими злитками на 1,8 млн.
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Не повіриш, пересилають ше не таке... Навіть старі дивани ( не антиквар звичайно) пересилають... При тому шо за 1 кг перевізник бере 1 - 2 фунти, залежно від міста в Україні куди треба відвезти ... Бабки перевозять заробітчанські, теж процент беруть... В кожного буса своя зміна, яка прикриває...
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Взагалі то, в статі йдеться про міжнародне поштове відправлення. Улюблений диван,може бути, за антикваріат згоден,но фарбу, яку можна купити в найближчому буд.магазині-це тупість.
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Неповіриш, але є чудікі які везуть всякий хлам... Ну їде чувак машиною додому, чого пару відер не кинути, шо на горбі несе ?! Десь нагрів задурно на будові відро фари, то шо дома не пригодиться ?! Львівські митники виявили 8 золотих злитків у банці з фарбою, надісланій з Великої Британії - Цензор.НЕТ 6447
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своєю машиною чи то бусом так,я про пошту кажу.
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Я в цю дурницю взагалі не вір"ю ! Це неправдива інформація... Нашо поштою таке пересилати, як є безпечніші методи ?! Ц БРЄД і розвод від показушних митників !
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Это вкладка-сюрприз от производителя краски...)))
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Якшо шось цінне везти то тільки через Чоп, Львівська митна блатота зажралась вже ... Львівські митники виявили 8 золотих злитків у банці з фарбою, надісланій з Великої Британії - Цензор.НЕТ 831 То чисто моя особиста порада ! Львівські митники виявили 8 золотих злитків у банці з фарбою, надісланій з Великої Британії - Цензор.НЕТ 831
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Твою мать! Оказывается, рентген такой, что в металлическом ведре видны отдельно лежащие бруски металла!!!
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Я б пацанам перевіз за 0,5 відсотка без проблем... Хоча, це скорше за все показуха ...
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Граждане, не посылайте золото в банках с краской! Если оно у Вас есть конечно (с)
Львівські митники виявили 8 золотих злитків у банці з фарбою, надісланій з Великої Британії - Цензор.НЕТ 7050
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наверное запад в поисках агентов Х#йла начал шмонать всех кто "непосильным трудом" "заработал" на безбедную старость... и наверное таки небезосновательно начал шмонать, так как они все "коллеги" так или иначе, и схемы и методы - одинаковые. вот и результат - оказывается бабло проще прятать там, где есть "самый справедливый суд" и кореша у власти. правда - надолго ли?
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Це ж яким кретином треба було бути щоб оголосити таку вартість посилки! Львівські митники виявили 8 золотих злитків у банці з фарбою, надісланій з Великої Британії - Цензор.НЕТ 1514
Напевно атмосфера островів надихала бути чесним як джентельменом!
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Пізд....дьоШ то всьо ! Показуха "бурної" роботи митників... Там недавно одного взяли на взятці, от і показуютьтіпа бурну діяльність, наша митниця це суцільна корупція, провезти можна без проблем всьо шо хоч... Головне правильних людей знати, а правильні там всі 100% ! Львівські митники виявили 8 золотих злитків у банці з фарбою, надісланій з Великої Британії - Цензор.НЕТ 8412
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Я в цю статтю взагалі не вір"ю, хіба якісь реальні дурачки таке зробили... Але дураки таке золото рідко мають... Львівські митники виявили 8 золотих злитків у банці з фарбою, надісланій з Великої Британії - Цензор.НЕТ 9301

Пацани, моя вам порада купіть в Лондоні газету "Англія. Наші на острові". Шукаєте там любого вуйка Миколу з Тернополя чи Львова, який посилки бусом возить з Англії в Україну і він вам через нашу митницю за процент перевезе всьо шо хочеш, хоч танок Британський... Головне процент для вуйка Миколи !!! Львівські митники виявили 8 золотих злитків у банці з фарбою, надісланій з Великої Британії - Цензор.НЕТ 9301
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Ой, забув.... Крім процента, головне шоб на Краківці чи Раві була зміна вуйка Миколи... Хоча він так і їде тим бусом з розрахунком на "свою" зміну ... Львівські митники виявили 8 золотих злитків у банці з фарбою, надісланій з Великої Британії - Цензор.НЕТ 4241
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А кому посылка шла??? А то вроде как на деревню дедушке.
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а тут деякі розумники, що за кордон ніколи не виїжджали, люблять розповідати, що нібито заробітчани заробляють гроші виключно миттям унітазів. Ось будь ласка - хтось намив на пару кіло золотого запасу.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛьвовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской, присланной из Великобритании. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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