 Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской, присланной из Великобритании. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Слитки золота были выявлены на таможенном посту "Львов-Почтовый" при осмотре международного почтового отправления. Посылка направлялось из Великобритании в адрес гражданки Украины.
"Восемь слитков банковского металла желтого цвета с пробирным клеймом 999.9 были найдены среди задекларированных вещей в емкости с краской. Общий вес брутто обнаруженного товара составляет 1,64 кг ориентировочной стоимостью 1,8 млн гривен", - говорится в сообщении.
По данному факту принимаются меры по документированию нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
А слитки... ну... везде можно использовать.
Хазяйського батька сини .
Але я скажу вам що це така тупiсть..з Великобрiтанii...в банцi з фарбою золотi злитки...)
Це треш!
Напевно атмосфера островів надихала бути чесним як джентельменом!
Пацани, моя вам порада купіть в Лондоні газету "Англія. Наші на острові". Шукаєте там любого вуйка Миколу з Тернополя чи Львова, який посилки бусом возить з Англії в Україну і він вам через нашу митницю за процент перевезе всьо шо хочеш, хоч танок Британський... Головне процент для вуйка Миколи !!!