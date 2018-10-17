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 "Головнокомандувач - головнозамовчувач", - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На улице Банковой , возле Администрации президента состоялось акция, по случаю дня рождения проекта журналистских-расследователей BIHUS-info, которые опубликовали материал о замглаве СВР Сергее Семочко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Вечером 17 октября под открытым небом возле  Администрацией Президента состялась акция Bihus.Info. Журналистам был предложен чай с тортом, а также были подписаны несколько праздничных открыток  Президенту.

В релизе акции объясняется, почему акция проходит под АП: 

- Уже 2 недели нет никакой реакции на расследование о российских паспортах и ​​недвижимость на 200 млн грн  второго разведчика страны Сергея Семочко,
- Потому что за 4 года Президент ни разу не прокомментировал коррупционные скандалы в СБУ, оборонке  и других структурах, которые подчиняются главнокомандующему,
- Потому что на словах Президент хочет "рубить руки", а в реальности молчит об истории по отмыванию средств в оборонке, в которой был замешан и его собственный завод,
- Потому что даже страшная трагедия в Одесском лагере "Виктория" осталась без внимания или ни одного слова соболезнования от Президента.

Поэтому, на правах именинников, покажем Президенту, на что стоит обратить внимание.

В программе празднования был показ острых расследований Bihus.Info, а также наших коллег из "Схем" и "Слідства.Інфо" о коррупции в Службе безопасности Украины, разведке и оборонке.

Участники акции числом около 100 человек просмотрели на  экране интервью Семочко зик и прослушалие комментарии к нему от журналистов-расследователей BIHUS-info.

Головнокомандувач - головнозамовчувач, - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко 01
Головнокомандувач - головнозамовчувач, - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко 02
Головнокомандувач - головнозамовчувач, - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко 03
Головнокомандувач - головнозамовчувач, - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко 04
Головнокомандувач - головнозамовчувач, - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко 05
Головнокомандувач - головнозамовчувач, - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко 06
Головнокомандувач - головнозамовчувач, - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко 07

Видео, фото - Олег Богачук

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.

Источник: https://censor.net.ua/p3091914
 
   
 Топ комментарии
 
По факту ответить нечего? В чём он не прав?
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Пора гению, ниспославшему нам томос животворящий, натравить беркутню на этих бездельников, нанятых Саакашвили на деньги Курченко "Головнокомандувач - головнозамовчувач", - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко - Цензор.НЕТ 6170
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Верховний Говнокомандувач отримає нашу оцінку навесні 2019-го, під час президентських виборів... Думаю, що вона Порошенкові та його жополизам-семочкам не сподобається...
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Пока читал аж непонятное радосно- восторженное состояние меня наполнило. Пока не прочитал последней строчки. Все равно как провел вечер с красивыми девочками в бане, пиво, коньяк, виски, шашлык, а потом проснулся а за окном дождь, холод а по телевизору Гнойсман просит прыкрутыть...
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Все ето могло быть правдой, если бы народ в 2014 году не пошел на поводу у Барыг, которые разогнали палатки на Майдане а добровольцев уничтожили в котлах. А сделали ночь длинных ножей как в некоторых странах Европы. Теперь все кровососы восстановили силы и отомстили революционерам.
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А народ спит. Проснется, поздно будет. Будем жить в "новороссии".
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В СБУ работают на параху, но агенты крембля и шатуны потужной будки - те кто протестует против власти. Смотри не перепутай.
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Пора гению, ниспославшему нам томос животворящий, натравить беркутню на этих бездельников, нанятых Саакашвили на деньги Курченко "Головнокомандувач - головнозамовчувач", - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко - Цензор.НЕТ 6170
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на то и уповаете.
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А самим украинцам похер, не их же деньги воруют... хотя постойте, чьи же ещё? Щас порохоботы набегут и будут орать, что Кремль нападёт! Так он уже напал, у нас президент предатель! Почему нет его реакции на коррупцию? Лолита - это не выдумка.
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В нормальном государстве вину устанавливает суд а не шайка "активистов" и не президент.
То только в России вину станавливает лично путин.
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Таке враження ,що всі ці журналісти з расєї,де авторитарний режим і все контролює і вирішує цар путін.В Україні Є ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ!!!Є служба ,яка перевіряє вашу інформацію,а не президент.Ви хочете,щоб в Україні був другий путін?А не пішли б ви
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бигусу очень нужны деньги.
Надо ж на что то жить.
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По факту ответить нечего? В чём он не прав?
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в том что сплетни собирает.
Что он доказал? На что отвечать?
Абы ля-ля.
Есть у вас набу - в него и идите.
И пусть оно проверяет.
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фраза ...* у вас * !? ...У нас залишився тількі * суд Лінча *..
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и где же вы? В Питере, на ботоферме.
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не пиши свою адресу, це анонімний форум.
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фраза " у вас" - видає , в ньому , звичайного ольгінського бота , якому все , що відбувається в Україні - чуже ...
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Это просто какой то п....ц! ВОРон ВОРону глаз не выклюет.
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Скорее всего, скоро Бигуса объявят агентом кремля!!!
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Може бути ,що цей бігус шестьора фсб.ФСБ ,а може і каламойскій,він зараз на все готовий,аби прибрати Порошенка і просунути косату до влади,зливають інфу бігусу,щоб на звільнене місце просунути свого крота в розвідку.
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Ну и шо у нас целый президент агент х\\\а и ничего Слепые и зрячие трасты в офщорах пополняет справно а по заданию того самого х\\а пристроил его кума представителем Украины Нафиг х\\у какой то там крот в полуфээсбэшной конторе Сам Офшорник под его пятой и на подхвате Позвонил приказал решил
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семечка держит всю верхушку за яйца! Посмотрите на его должность, на его возможности. Он знает про все бабки выведенные в офшоры всех наших чинуш. Молчат все, тупо ВСЕ. Ему пох на всех он сейчас король положения, они его даже грохнуть боятся.
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Лучше уже продажная шкура аферистка Тимошенко Юля или Гриценко.
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Опять очередные клоуны пену пускают...
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Ну, що ви від нього хочете, коли він сам агент і працює на Москву? А те, що він крутіть очком і голосно пукає в муку - то лише маскування. Отримання Томомсу так само залежить від нього як схід сонця.
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Не можна Семочка звільняти. Його сам Путін нам "підставив".
Блдь, агент на агентові і агентом поганє,
Поки не посадимо "Лоліту" - все у нас буде йти через ср@ку
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все просто - Система своїх не здає ... і можете мітингувати скільки завгодно "Головнокомандувач - головнозамовчувач", - активісти відсвяткували під АП день народження проекту BIHUS-info, який опублікував розслідування щодо заступника глави СЗР Семочка - Цензор.НЕТ 519
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Как оглушительно громко молчит Гарант. Это национальная особенность такая ? Как победа-в первых рядах , как Иловайск -язык в .....
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"Надувные антикоррупционеры", которые остались без международных грантов, пришли требовать от Президента расследовать их фейковые видео о мегакоррупции в Украине..... Не помню, когда это Президент вдруг стал антикоррупционным органом вместо НАБУ?

А массовка удалась....
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конечно, любая информация о коррупции в Украине -чистой воды фейк! И все они агенты Москвы.
Кто ж вам такие тупые методички пишет, убогие?
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- Не помню, когда это Президент вдруг стал антикоррупционным органом
Urs. мені цікаво.у вашій хаті. господар. Ви чи миші ?
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Навіть не Стецько. А грошенята, які Стецько бере у Порося і трохи роздає своїм стецькам.
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наша хата устроена не так, как ваша изба.
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Мають рацію ті хто писав - відразу ж пiд час і після Майдану треба було фізично знищити цих упирів і гнати шоколадних в шию з тієї сцени а не возносити їх сук на трон ! І тоді б не було цих семечкiних проблем
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Руководству Администрации Порошенко разрешат скрывать доходы и имущество.

"Сегодня штат офиса президента составляет 428 работников, на зарплаты которых в этом году выделено 300 млн грн бюджетных средств. Однако поскольку юридического лица АП до сих пор нет, ее сотрудники оформлены в другой структуре - Государственном управлении делами (ГУД).
Согласно составленном НАПК перечню, руководство Администрации президента возглавляет список потенциально наиболее коррупционных должностей в стране.
Впервые такой список был составлен Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции в 2016 году. В 2017 году Нацагентство обновило список и верхушка АП так же продолжила его возглавлять.
Несмотря на это, в 2016 году парламентарии вывели главу АП и его заместителей из перечня госслужащих. Это произошло благодаря поправке в закон о госслужбе, внесенной по инициативе самой АП.
Теперь, благодаря выведению руководства АП из статуса госслужащих, Нацагентство по предупреждению коррупции получило основания предоставить заключение, что глава Администрации и его заместители не обязаны подавать декларации о доходах и имуществе, в отличие от других топ-чиновников. Таким образом, несмотря на присутствие в списке должностей с высоким коррупционным риском, они лишены уголовной ответственности за ложь в декларациях". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3091800
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Головнокомандувач - головнозамовчувач", - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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