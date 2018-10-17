 "Головнокомандувач - головнозамовчувач", - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Вечером 17 октября под открытым небом возле Администрацией Президента состялась акция Bihus.Info. Журналистам был предложен чай с тортом, а также были подписаны несколько праздничных открыток Президенту.

В релизе акции объясняется, почему акция проходит под АП:

- Уже 2 недели нет никакой реакции на расследование о российских паспортах и ​​недвижимость на 200 млн грн второго разведчика страны Сергея Семочко,

- Потому что за 4 года Президент ни разу не прокомментировал коррупционные скандалы в СБУ, оборонке и других структурах, которые подчиняются главнокомандующему,

- Потому что на словах Президент хочет "рубить руки", а в реальности молчит об истории по отмыванию средств в оборонке, в которой был замешан и его собственный завод,

- Потому что даже страшная трагедия в Одесском лагере "Виктория" осталась без внимания или ни одного слова соболезнования от Президента.

Поэтому, на правах именинников, покажем Президенту, на что стоит обратить внимание.

В программе празднования был показ острых расследований Bihus.Info, а также наших коллег из "Схем" и "Слідства.Інфо" о коррупции в Службе безопасности Украины, разведке и оборонке.

Участники акции числом около 100 человек просмотрели на экране интервью Семочко зик и прослушалие комментарии к нему от журналистов-расследователей BIHUS-info.















Видео, фото - Олег Богачук

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.