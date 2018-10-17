 "Головнокомандувач - головнозамовчувач", - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Вечером 17 октября под открытым небом возле Администрацией Президента состялась акция Bihus.Info. Журналистам был предложен чай с тортом, а также были подписаны несколько праздничных открыток Президенту.
В релизе акции объясняется, почему акция проходит под АП:
- Уже 2 недели нет никакой реакции на расследование о российских паспортах и недвижимость на 200 млн грн второго разведчика страны Сергея Семочко,
- Потому что за 4 года Президент ни разу не прокомментировал коррупционные скандалы в СБУ, оборонке и других структурах, которые подчиняются главнокомандующему,
- Потому что на словах Президент хочет "рубить руки", а в реальности молчит об истории по отмыванию средств в оборонке, в которой был замешан и его собственный завод,
- Потому что даже страшная трагедия в Одесском лагере "Виктория" осталась без внимания или ни одного слова соболезнования от Президента.
Поэтому, на правах именинников, покажем Президенту, на что стоит обратить внимание.
В программе празднования был показ острых расследований Bihus.Info, а также наших коллег из "Схем" и "Слідства.Інфо" о коррупции в Службе безопасности Украины, разведке и оборонке.
Участники акции числом около 100 человек просмотрели на экране интервью Семочко зик и прослушалие комментарии к нему от журналистов-расследователей BIHUS-info.
Видео, фото - Олег Богачук
Также на Цензор.НЕТ: Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов
Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.
То только в России вину станавливает лично путин.
Надо ж на что то жить.
Что он доказал? На что отвечать?
Абы ля-ля.
Есть у вас набу - в него и идите.
И пусть оно проверяет.
Блдь, агент на агентові і агентом поганє,
Поки не посадимо "Лоліту" - все у нас буде йти через ср@ку
А массовка удалась....
Кто ж вам такие тупые методички пишет, убогие?
Urs. мені цікаво.у вашій хаті. господар. Ви чи миші ?
"Сегодня штат офиса президента составляет 428 работников, на зарплаты которых в этом году выделено 300 млн грн бюджетных средств. Однако поскольку юридического лица АП до сих пор нет, ее сотрудники оформлены в другой структуре - Государственном управлении делами (ГУД).
Согласно составленном НАПК перечню, руководство Администрации президента возглавляет список потенциально наиболее коррупционных должностей в стране.
Впервые такой список был составлен Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции в 2016 году. В 2017 году Нацагентство обновило список и верхушка АП так же продолжила его возглавлять.
Несмотря на это, в 2016 году парламентарии вывели главу АП и его заместителей из перечня госслужащих. Это произошло благодаря поправке в закон о госслужбе, внесенной по инициативе самой АП.
Теперь, благодаря выведению руководства АП из статуса госслужащих, Нацагентство по предупреждению коррупции получило основания предоставить заключение, что глава Администрации и его заместители не обязаны подавать декларации о доходах и имуществе, в отличие от других топ-чиновников. Таким образом, несмотря на присутствие в списке должностей с высоким коррупционным риском, они лишены уголовной ответственности за ложь в декларациях". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3091800