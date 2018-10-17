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 Памятную доску разведчику Николаю Руденко, погибшему на Донбассе, открыли в одесской школе. ФОТОрепортаж

Мемориальную доску разведчику 59-й отдельной мотопехотной бригады Николаю Руденко (позывной Рудик), который ровно год назад погиб в районе Павлополя Донецкой области, открыли сегодня Одессе, на 14-й станции Большого Фонтана.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Думскую", памятный знак появился на стене школы №106, где учился воин.

Николай Викторович Руденко (позывной Рудик) родился 02.05.1984 года в Одессе.

Закончив 11 классов школы №106, учился в Одесском Национальном Медицинском Университете (в то время - Медицинский институт), затем начал работать автоперевозчиком и на стройках.

01.02.2017 года он подписал с ВСУ контракт на 3 года. Обучение проходил в Остроге, в батальоне разведки, после чего в начале марта прибыл в свое подразделение.

Старший солдат, командир БРДМ-2, командир 1-го отделения разведывательного взвода 10-го отдельного мотопехотного батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Вместе с батальоном принимал участие в боевых действиях, начиная с 27 мая. 

Погиб 17 октября на Приморском направлении Донецкой области в результате подрыва на фугасе.

Рудик, выполняя боевое задание, выдвинулся вместе с напарником в сторону вражеских позиций, и через несколько минут прогремел взрыв.

"Взрыв был такой мощный, что черный столб дыма видели ночью на позициях, которые были в нескольких километрах, — вспоминает товарищ погибшего с позывным Седой. — Ранним утром мы выдвинулись в их сторону, но практически целый день не могли забрать Николая и его раненого напарника, так как до вражеских позиций было 250 метров, и противник вел огонь, не подпуская нас к ним. Мы смогли подойти только после того, как подавили огневую точку. Напарник Николая получил тогда множественные осколочные ранения и выжил только благодаря тому, что шел сзади на расстоянии 7-10 метров".

Памятную доску разведчику Николаю Руденко, погибшему на Донбассе, открыли в одесской школе 01
Памятную доску разведчику Николаю Руденко, погибшему на Донбассе, открыли в одесской школе 02
Памятную доску разведчику Николаю Руденко, погибшему на Донбассе, открыли в одесской школе 03
Памятную доску разведчику Николаю Руденко, погибшему на Донбассе, открыли в одесской школе 04
Памятную доску разведчику Николаю Руденко, погибшему на Донбассе, открыли в одесской школе 05
Памятную доску разведчику Николаю Руденко, погибшему на Донбассе, открыли в одесской школе 06
Памятную доску разведчику Николаю Руденко, погибшему на Донбассе, открыли в одесской школе 07
Памятную доску разведчику Николаю Руденко, погибшему на Донбассе, открыли в одесской школе 08
Памятную доску разведчику Николаю Руденко, погибшему на Донбассе, открыли в одесской школе 09

Мама погибшего, его сын и боевые друзья

Источник: https://censor.net.ua/p3091912
 
   
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1984 рік! Це молода людина, яка віддала життя за Україну. Чи варто тут чубитися та пробачати росіян?
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дуже добра традиція вшановувати пам"ять загиблого Героя такими способом
нехай дітки бачать, яки мужні люди навчалися в цьому закладі
і батькам приємно (сина пом"тають!)
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Дякую тобi, друже, за твое серце хоробре.
Допоможи, Боже нашому Герою, Миколаю Руденко, у Раю
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПамятную доску разведчику Николаю Руденко, погибшему на Донбассе, открыли в одесской школе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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