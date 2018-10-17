 Памятную доску разведчику Николаю Руденко, погибшему на Донбассе, открыли в одесской школе. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Думскую", памятный знак появился на стене школы №106, где учился воин.

Николай Викторович Руденко (позывной Рудик) родился 02.05.1984 года в Одессе.

Закончив 11 классов школы №106, учился в Одесском Национальном Медицинском Университете (в то время - Медицинский институт), затем начал работать автоперевозчиком и на стройках.

01.02.2017 года он подписал с ВСУ контракт на 3 года. Обучение проходил в Остроге, в батальоне разведки, после чего в начале марта прибыл в свое подразделение.

Старший солдат, командир БРДМ-2, командир 1-го отделения разведывательного взвода 10-го отдельного мотопехотного батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Вместе с батальоном принимал участие в боевых действиях, начиная с 27 мая.

Погиб 17 октября на Приморском направлении Донецкой области в результате подрыва на фугасе.

Рудик, выполняя боевое задание, выдвинулся вместе с напарником в сторону вражеских позиций, и через несколько минут прогремел взрыв.

"Взрыв был такой мощный, что черный столб дыма видели ночью на позициях, которые были в нескольких километрах, — вспоминает товарищ погибшего с позывным Седой. — Ранним утром мы выдвинулись в их сторону, но практически целый день не могли забрать Николая и его раненого напарника, так как до вражеских позиций было 250 метров, и противник вел огонь, не подпуская нас к ним. Мы смогли подойти только после того, как подавили огневую точку. Напарник Николая получил тогда множественные осколочные ранения и выжил только благодаря тому, что шел сзади на расстоянии 7-10 метров".



















Мама погибшего, его сын и боевые друзья