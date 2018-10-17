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Все про:взятка (4138) Киев (16623) прокуратура (3350) Укравтодор (324) Сарган (295)

 Директор центра асфальтобетонных и органических вяжущих "Укравтодора" попался на взятке в 650 тыс. грн, - Сарган. ФОТО

Начальник центра асфальтобетонных и органических вяжущих, входящего в состав ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Шульгина" Госагентства автомобильных дорог Украины, вымогал и получил за экспертизу взятку в размере 650 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган.

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"Начальник центра асфальтобетонных и органических вяжущих ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Шульгина" Госагентства автомобильных дорог Украины требовал и получил от представителя одного из ООО взятку в размере 650 000 грн за ускорение проведения экспертизы и получения положительных выводов исследования продукции указанного ООО", - написала она.

По словам Сарган, деньги начальник получил в два захода - 60 000 и 590 000 грн.

Следователи Нацполиции под процессуальным руководством прокуроров прокуратуры Киева расследуют данное производство по ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Директор центра асфальтобетонных и органических вяжущих Укравтодора попался на взятке в 650 тыс. грн, - Сарган 01
Директор центра асфальтобетонных и органических вяжущих Укравтодора попался на взятке в 650 тыс. грн, - Сарган 02

Директор центра асфальтобетонных и органических вяжущих Укравтодора попался на взятке в 650 тыс. грн, - Сарган 03

Источник: https://censor.net.ua/p3091894
 
   
 Топ комментарии
 
Значит ямы с дорог еще нескоро пропадут. Ведь этот хмырь- только верхушка айсберга.
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Толку ніякого від цієї ловлі.
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нехило, тока расстрел, сучару на дорогу Кировоград - Кривой Рог. яблом по-американским горкам. чоколад - эт истоты подлежащие знищенню, точка
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Значит ямы с дорог еще нескоро пропадут. Ведь этот хмырь- только верхушка айсберга.
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нехило, тока расстрел, сучару на дорогу Кировоград - Кривой Рог. яблом по-американским горкам. чоколад - эт истоты подлежащие знищенню, точка
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Верно говоришь , только изволь узнать таварищ , с чего эт ты решил что этот коляднык , чоколадный . ?? Директор центра асфальтобетонных и органических вяжущих "Укравтодора" попался на взятке в 650 тыс. грн, - Сарган - Цензор.НЕТ 8865 .
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я те не товарищ, товарищи для тебя - перефарбованная ком мразь,органически не переношу. изволь узнать: а при каком режиме служит рубя капусту чмошник. вспомнил семошко из эсь бэ у. тож чмырь не чакаладнай. так на вскид.
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Тогды ответьте , нетоварищ , а при чём тут режим . ? Хочешь сказать что режим , руками подконтрольной ему генпрокуратуры , расправился со своим верным псом . Зачем , хотелось бы узнать . ? .
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нееее верхушка гиперлуп по подобной схеме строит, его НАБУ доило 2 недели назад, здесь статья была.
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Акт о годности ремонта отказался подписать...ну.шо ж,теперь...того.как его... вообщем не хорошо получилось.Ваша Галя -балувана!
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Только сейчас заметил-- компьютера нет. бумагиЮбумаги,бумаги.Совдеповский чиновник? Чи як ?
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и телефон...проводной кнопочный
и кучка орешков...для белочки (или что то на первом фото?)
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По его роже видно шо ему на всех насрать .
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надо же, никада такого небыло и вот апять. Шота с реформами не то, или так и задумано？
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обратите внимание: на ЦЕНЗОРе затишье в комментариях.Все едут с работы домой.Это так,заметки на полях-не офтоп : Директор центра асфальтобетонных и органических вяжущих "Укравтодора" попался на взятке в 650 тыс. грн, - Сарган - Цензор.НЕТ 7665
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удивительно то, что попался!.... Директор центра асфальтобетонных и органических вяжущих "Укравтодора" попался на взятке в 650 тыс. грн, - Сарган - Цензор.НЕТ 3394
такие не попадаются!..... Директор центра асфальтобетонных и органических вяжущих "Укравтодора" попался на взятке в 650 тыс. грн, - Сарган - Цензор.НЕТ 2722 передел?...))
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Закатать в асфальтобетон и присипать той херней кантору закрить нафік
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Депутата популіста Капліна сьогодні хтось облив з відра лайном прямо біля кабміну, вже і відео є.
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вот поэтому так и живем, склады взрываются , в стране война, народ самый ищий в европе, потому, как самый главный все покрывает, сам и вор и корупционер, хотелось бы увидеть, если бы взорвали лалиткину фабрику, то наверное расттрелял половину матиосов
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Но на всех уровнях-КОРУПЦИЯ!!!!Когда это кончится,все хуже и хуже.
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"Начальник центра асфальтобетонных и органических вяжущих ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Шульгина" Госагентства автомобильных дорог Украины..." Он же - генералисимус, маршал, отец всех народов, друг пионеров, пенсионеров, гринпис, рокер и метталлист, космонавт...
И гребет соответственно. С такими органическими и через 1000 лет - дороги не предвидятся.

Маск и рационализаторы - выручат. Запустят - летающее.

Какая же туча дармоедов и педрил - истощили и истощают эту страну, уму не постижимо!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДиректор центра асфальтобетонных и органических вяжущих "Укравтодора" попался на взятке в 650 тыс. грн, - Сарган. ФОТО
 
 
 
 
 
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