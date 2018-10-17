 С воином 24-й ОМБр Юлианом Циганко, умершим в госпитале в результате полученного на Донбассе ранения, простятся завтра во Львове. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 18 октября, в гарнизонного храме Львова в 11.00 начнется церемония прощания с Юлианом Анатольевичем Циганко, 1975 года рождения, жителем Львова, военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады, участником боевых действий на востоке страны в 2014-15 годах.

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В ноябре 2015 года, во время боевого дежурства в Луганской области он получил тяжелое ранение в печень и кишечник, перенес более 50 операций, кому и клиническую смерть. 35 месяцев лечился в Киеве и Вене на средства, собранные волонтерами, ведь сам был инвалидом войны 2-й группы, сиротой и одиночкой.

10 сентября этого года Юлиан вернулся из Вены в Главный военный госпиталь Киева, но уже 4 октября впал в кому и 16 октября в 8.10 умер.

Юлиан Циганко родился 12.12.1975 года. Получил профессию столяра. До войны работал на железной дороге, ремонтировал железнодорожные пути. В мае 2014 г. ушел добровольцем в 3-й батальон территориальной обороны "Воля", воевал возле Луганска, участвовал в освобождении города Счастье. Демобилизовался 04.06.2015 г., а 17.08.2015 г. во второй раз ушел на фронт, в 24-ю ОМБр, прошел бои вблизи Крымского и Трехизбенки.

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После прощания похоронят Героя на Лычаковское кладбище Львова. У него не осталось никого.