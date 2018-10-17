 Патрульный из Харьковской области Антон Шевченко скоропостижно умер из-за болезни. ФОТО

Об этом говорится на странице Патрульной полиции в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Воин 1-й ОТБр Андрей Бойко погиб 16 октября в зоне ООС от пули вражеского снайпера

"Антон нес службу в патрульной полиции Харьковской области, одним из первых вступил в наши ряды и достойно служил украинскому народу. Несколько дней назад Антон заболел и попал в больницу. Сегодня его сердце внезапно остановилось. Без мужа и отца осталась жена и 12-летняя дочь.

Сегодня мы потеряли нашего брата и партнера. Искренние соболезнования семье и близким Антона. Скорбим вместе с вами. Светлая память полицейскому!" - говорится в сообщении.