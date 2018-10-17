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 Патрульный из Харьковской области Антон Шевченко скоропостижно умер из-за болезни. ФОТО

Из-за болезни внезапно ушел из жизни патрульный полицейский с Харьковщины Антон Шевченко.

Об этом говорится на странице Патрульной полиции в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Антон нес службу в патрульной полиции Харьковской области, одним из первых вступил в наши ряды и достойно служил украинскому народу. Несколько дней назад Антон заболел и попал в больницу. Сегодня его сердце внезапно остановилось. Без мужа и отца осталась жена и 12-летняя дочь.

Сегодня мы потеряли нашего брата и партнера. Искренние соболезнования семье и близким Антона. Скорбим вместе с вами. Светлая память полицейскому!" - говорится в сообщении.

Патрульный из Харьковской области Антон Шевченко скоропостижно умер из-за болезни 01

Патрульный из Харьковской области Антон Шевченко скоропостижно умер из-за болезни 02

Источник: https://censor.net.ua/p3091867
 
 
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Світла пам'ять Антону , та щирі співчуття його родині !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПатрульный из Харьковской области Антон Шевченко скоропостижно умер из-за болезни. ФОТО
 
 
 
 
 
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