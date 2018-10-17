 Первый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из "Борисполя", - Омелян. ФОТОрепортаж

Об этом министр сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы отправили первый рейс Brussels Airlines из аэропорта "Борисполь". Это уже десятая новая авиакомпания, которая зашла в "Борисполь" в этом году. И еще один лоукост в Украине", - написал Омелян.
По словам министра, пассажиропоток в аэропорту вырос вдвое, количество авиакомпаний растет, среди них - крупнейшие авиаперевозчики Европы.
"Украинское небо полностью развернулось в сторону Запада. Закрытие прямого авиасообщения с РФ - это был исторический в абсолютно верный шаг. Теперь Украинцы могут еще активнее путешествовать в Брюссель, где расположена штаб-квартира ЕС и НАТО", - добавил министр.
А пока почитай, если умеешь https://www.auslandsjob.de/steuern-zahlen-ausland.php Сколько раз тебе повторять, учи законы страны пребывания.