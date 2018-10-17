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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Брюссель (520) авиасообщение (423) Омелян (545) лоукост (94)

 Первый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из "Борисполя", - Омелян. ФОТОрепортаж

Сегодня из аэропорта "Борисполь" вылетел первый самолет европейского лоукостера Red Devils Trident.

Об этом министр сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы отправили первый рейс Brussels Airlines из аэропорта "Борисполь". Это уже десятая новая авиакомпания, которая зашла в "Борисполь" в этом году. И еще один лоукост в Украине", - написал Омелян.

По словам министра, пассажиропоток в аэропорту вырос вдвое, количество авиакомпаний растет, среди них - крупнейшие авиаперевозчики Европы.

"Украинское небо полностью развернулось в сторону Запада. Закрытие прямого авиасообщения с РФ - это был исторический в абсолютно верный шаг. Теперь Украинцы могут еще активнее путешествовать в Брюссель, где расположена штаб-квартира ЕС и НАТО", - добавил министр.

Первый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из Борисполя, - Омелян 01
Первый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из Борисполя, - Омелян 02
Первый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из Борисполя, - Омелян 03
Первый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из Борисполя, - Омелян 04

Первый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из Борисполя, - Омелян 05

Источник: https://censor.net.ua/p3091845
 
   
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Теперь еще больше заробитчан смогут выехать из Украины. Кстати власть продвигает новый закон о обложении 30% налогом на зароботки заробитчан. Деньги будут изыматься с каждого вьезжающего в Украину на границе в пользу государства. Инициатором етого закона является Игорь Беркут. Так что народ уезжайте и не возвращайтесь, АТО скоро в Украине будет так покращено что к границе подойти опасно будет.
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да, с немцев, работающих в соседнем государстве, взымается налог и не хилый. Так что автор не он.
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Да никак. Она бредит. Ну есть ещё вариант, быть беспросветно тупым и ленивым и таким образом попасть на двойное налогообложение. Очень многие немцы в приграничных районах работают в соседних странах и это считается очень выгодно именно из за разницы в налогообложении. Просто надо или самому мозги иметь или, что намного проще и надежнее, иметь хорошего налогового консультанта (Steuerberater) который все за тебя сделает.
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Опять брешишь, "немка". Название и размер этого "нехилого налога" назвать можешь? Перший рейс бельгійського лоукостера Red Devils Trident вилетів із "Борисполя", - Омелян - Цензор.НЕТ 3369
А пока почитай, если умеешь https://www.auslandsjob.de/steuern-zahlen-ausland.php Сколько раз тебе повторять, учи законы страны пребывания.
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Сцуко, сделай уже аэропорт в Днепре !!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПервый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из "Борисполя", - Омелян. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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