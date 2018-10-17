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 19 современных кардиоваскулярных УЗИ-сканеров Philips для городских и районных больниц доставили на Ривненщину, - Минздрав. ФОТОрепортаж

19 современных кардиоваскулярных УЗИ-сканеров Philips, которые были приобретены в рамках реализации совместного проекта Всемирного банка и Минздрава Украины "Улучшение здравоохранения на службе у людей", были доставлены в Ривненскую область. После оформления всех необходимых документов они будут переданы в городские и районные больницы Ривненской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что ультразвуковое исследование сердца и сосудов позволяет увидеть сердце, все клапаны и четыре его камеры в реальном времени и в движении. Новые УЗИ-сканеры также могут использоваться для диагностики целого ряда других болезней, кроме сердечно-сосудистых.

"Недавно в рамках проекта мы закупили современную кардиологическую технику для областной больницы и на ее базе создали сердечно-сосудистый центр. Следующим этапом реализации проекта стала закупка новейшего оборудования, в том числе Кардиоанализаторы и УЗИ-сканеры для городских и районных больниц. Сейчас консультанты уже работают над тендерной документацией для закупки нового оборудования амбулаториям области", - отметил руководитель группы внедрения совместного проекта Всемирного банка и МОЗ Украины в Ривненской области Сергей Рыбачок.

19 современных кардиоваскулярных УЗИ-сканеров Philips для городских и районных больниц доставили на Ривненщину, - Минздрав 01

19 кардиоваскулярных УЗИ-сканеров уже прошли растаможивание и после завершения оформления всех необходимых документов будут переданы в кардиологические отделения районных и городских больниц области.

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Отмечается также, что для того, чтобы врачи функциональной диагностики могли в полной мере использовать все возможности сканеров, для них было организовано специальное 5-ти дневное обучение, в рамках которого 32 врача из районов области повысили свою квалификацию и получили соответствующие сертификаты от компании Philips.

19 современных кардиоваскулярных УЗИ-сканеров Philips для городских и районных больниц доставили на Ривненщину, - Минздрав 02

Для всех пациентов Ривненщины все обследования на новом оборудовании, приобретенном в рамках совместного проекта Всемирного банка и Минздрава Украины "Улучшение здравоохранения на службе у людей" будут проводиться на безвозмездной основе.

19 современных кардиоваскулярных УЗИ-сканеров Philips для городских и районных больниц доставили на Ривненщину, - Минздрав 03
19 современных кардиоваскулярных УЗИ-сканеров Philips для городских и районных больниц доставили на Ривненщину, - Минздрав 04
Фото: пресс-служба Минздрава

Источник: https://censor.net.ua/p3091802
 
   
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Супер, просте запитання, у нас в Ужгороді більше десятку МРТ, майже усі - в приватних центрах. Те що МРТ коштує дорожче ніж УЗІ всі розуміють? Так для чого витрачати наші податки, на те, що може купити/привезти інвестор???
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зрада зрадная... ладно бы в Киев в Феофанию поставили, так ведь нет...
"злочинная влада" заперла оборудование в Ривненскую область..
как жить теперь???!!!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж19 современных кардиоваскулярных УЗИ-сканеров Philips для городских и районных больниц доставили на Ривненщину, - Минздрав. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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