EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1113  5
Все про:ВР (22383) депутат (2586)

 "Радикалка" Заружко в гостях "Оппоблока" и обмен упреками Егора Соболева и Ирины Луценко, - работа ВР 17 октября. ФОТОрепортаж

Сегодня состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады. На нем нардеп Егор Соболев обвинил Порошенко в молчании по ситуации с замглавы службы внешней разведки Сергеем Семочко, а представитель Президента в Раде Ирина Луценко напомнила "Самопомочи" о мусоре и выборах в Кривом Роге.

Парламентский день 17 октября в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Радикалка Заружко в гостях Оппоблока и обмен упреками Егора Соболева и Ирины Луценко, - работа ВР 17 октября 01

"Оппоблоковец" Шурма выступает с трибуны ВР

Радикалка Заружко в гостях Оппоблока и обмен упреками Егора Соболева и Ирины Луценко, - работа ВР 17 октября 02

"Радикалка" Заружко в гостях у "Оппоблока"

Радикалка Заружко в гостях Оппоблока и обмен упреками Егора Соболева и Ирины Луценко, - работа ВР 17 октября 03

Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко отвечает на комментарий Егора Соболева по ситуации с замглавы службы внешней разведки Сергеем Семочко

Радикалка Заружко в гостях Оппоблока и обмен упреками Егора Соболева и Ирины Луценко, - работа ВР 17 октября 04

Изба-читальня в секторе Радикальной партии

Радикалка Заружко в гостях Оппоблока и обмен упреками Егора Соболева и Ирины Луценко, - работа ВР 17 октября 05

Ложа правительства

Радикалка Заружко в гостях Оппоблока и обмен упреками Егора Соболева и Ирины Луценко, - работа ВР 17 октября 06

Вадим Денисенко (БПП) хлопает по плечу председателя своей фракции Артура Герасимова, а на переднем плане ведут беседу нардепы Рычкова и Винник

Радикалка Заружко в гостях Оппоблока и обмен упреками Егора Соболева и Ирины Луценко, - работа ВР 17 октября 07

Внефракционный Сергей Тарута жмет руку коллеге

Радикалка Заружко в гостях Оппоблока и обмен упреками Егора Соболева и Ирины Луценко, - работа ВР 17 октября 08

Заместитель председателя депутатской фракции партии "Народный фронт" Андрей Иванчук выступает с трибуны парламента

Радикалка Заружко в гостях Оппоблока и обмен упреками Егора Соболева и Ирины Луценко, - работа ВР 17 октября 09

Татьяна Бахтеева ("Оппоблок") и Артур Герасимов (БПП) мило общаются...

Радикалка Заружко в гостях Оппоблока и обмен упреками Егора Соболева и Ирины Луценко, - работа ВР 17 октября 10

... и подглядывают за депутатом Алексеевым (БПП)

Источник: https://censor.net.ua/p3091785
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И не - накрашенная страшная...- Это песня про луценко ?
 показать весь комментарий
 
 
Когда уже отпустят Савченко. Ну пора уже обрушить купол Верховной зРады.
 показать весь комментарий
 
 
Мадам,скажите,вы бы могли полюбить радикала?Простите... ,ради чего-о???!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Радикалка" Заружко в гостях "Оппоблока" и обмен упреками Егора Соболева и Ирины Луценко, - работа ВР 17 октября. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх