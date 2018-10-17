 "Радикалка" Заружко в гостях "Оппоблока" и обмен упреками Егора Соболева и Ирины Луценко, - работа ВР 17 октября. ФОТОрепортаж

Парламентский день 17 октября в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
"Оппоблоковец" Шурма выступает с трибуны ВР
"Радикалка" Заружко в гостях у "Оппоблока"
Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко отвечает на комментарий Егора Соболева по ситуации с замглавы службы внешней разведки Сергеем Семочко
Изба-читальня в секторе Радикальной партии
Ложа правительства
Вадим Денисенко (БПП) хлопает по плечу председателя своей фракции Артура Герасимова, а на переднем плане ведут беседу нардепы Рычкова и Винник
Внефракционный Сергей Тарута жмет руку коллеге
Заместитель председателя депутатской фракции партии "Народный фронт" Андрей Иванчук выступает с трибуны парламента
Татьяна Бахтеева ("Оппоблок") и Артур Герасимов (БПП) мило общаются...
... и подглядывают за депутатом Алексеевым (БПП)
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