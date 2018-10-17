 "Радикалка" Заружко в гостях "Оппоблока" и обмен упреками Егора Соболева и Ирины Луценко, - работа ВР 17 октября. ФОТОрепортаж

Парламентский день 17 октября в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

"Оппоблоковец" Шурма выступает с трибуны ВР

"Радикалка" Заружко в гостях у "Оппоблока"

Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко отвечает на комментарий Егора Соболева по ситуации с замглавы службы внешней разведки Сергеем Семочко

Изба-читальня в секторе Радикальной партии

Ложа правительства

Вадим Денисенко (БПП) хлопает по плечу председателя своей фракции Артура Герасимова, а на переднем плане ведут беседу нардепы Рычкова и Винник

Внефракционный Сергей Тарута жмет руку коллеге

Заместитель председателя депутатской фракции партии "Народный фронт" Андрей Иванчук выступает с трибуны парламента

Татьяна Бахтеева ("Оппоблок") и Артур Герасимов (БПП) мило общаются...

... и подглядывают за депутатом Алексеевым (БПП)