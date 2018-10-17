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 В керченском колледже прогремел взрыв: приблизительно 10 погибших и 50 пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму в политехническом колледже города Керчи произошел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Керчь.ФМ, в результате взрыва в техникуме есть пострадавшие.

Видео не рекомендуется для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

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"Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", - сообщает местное издание.

В керченском колледже прогремел взрыв: приблизительно 10 погибших и 50 пострадавших 01

"Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами", - сказали керчане.

По состоянию на 12:25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба

В керченском колледже прогремел взрыв: приблизительно 10 погибших и 50 пострадавших 02

На 12:36 носилок также не хватает. Людей начали переносить на дверях. Также подъехала военная машина для помощи. Правоохранители опрашивают очевидцев происшествия и все кого-то описывают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы из "ЛНР" сообщают о взрыве в детском саду, ранена женщина

Как сообщает телеканал "Дождь", по неподтвержденным данным, жертвами могли стать до десяти человек, рассказал источник агентства.

"Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали", — рассказал очевидец изданию "Керчь.Инфо".

В керченском колледже прогремел взрыв: приблизительно 10 погибших и 50 пострадавших 03

"По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Точное число погибших устанавливается, пострадавших много", — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Пострадали примерно 50 человек, рассказали в оперативном штабе на месте происшествия.

В керченском колледже прогремел взрыв: приблизительно 10 погибших и 50 пострадавших 04

В крымском управлении МЧС сообщили, что в колледже произошел хлопок или взрыв. "Пока устанавливаем, что это было. По пострадавшим — также устанавливаем", — сказал "Интерфакс" глава ведомства Владимир Иванов.

По его словам, основные конструктивные элементы здания не нарушены. На месте происшествия работают сотрудники полиции, пять бригад медицины катастроф и три отделения пожарно-спасательной службы.

В керченском колледже прогремел взрыв: приблизительно 10 погибших и 50 пострадавших 05
В керченском колледже прогремел взрыв: приблизительно 10 погибших и 50 пострадавших 06
В керченском колледже прогремел взрыв: приблизительно 10 погибших и 50 пострадавших 07
В керченском колледже прогремел взрыв: приблизительно 10 погибших и 50 пострадавших 08

Новость дополняется....

Источник: https://censor.net.ua/p3091780
 
 
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КНР. Керченская народная республика!
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та как сказать может и стреляют - но пока визитку яроша/правого сектора/негров на танках/ДРГ укров в шлепках , нужное подчеркнуть не обнаружены - будут говорить что ничего не произошло/обычная хлопушка/учения
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Кацапня на своїх сайтах пише, що взрив газа...
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Та то камни просто с неба упали.А вы взрыв.Взрыв
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Произошел взрыв газа, минимум 10 учеников колледжа погибли, около 50 ранено.
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В учебных заведениях как правило должны стоять электрические плиты...???
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стояли, но с дефицитом эл.энергии их с большой вероятностью тогда заменили тогда на газовые
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и все ученики стояли нюхали газ? ждали ?
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Чего ждали, если не врут то рванул газовый баллон в столовке.
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Так норм че, привыкайте, будет только хуже
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засекайте время - щас СБУ заявит, что "это не мы"!
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Засекай, зараз всі ваші пропагандон канали ФСБ будуть верещати : «СБУ опять распяло мальчіка в трусіках !!!!!! »
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Я так понял, это взорвали в место Воронежа?
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впопу членцы жрали водку в столовой, начался пьяный дибошь, старый сценарий.
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Думаю что мордоровцы уже строчат "Украинский след"
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А я все ждал, когда же крымчан отвлекут от проблем и консолидируются в борьбе против хунты. Далі буде. Наробили ви справ кримчане...
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Писал крысчане, телефон сам исправил У Керченському політесі пролунав вибух: бракує і швидких, і носилок, для евакуації постраждалих залучено громадський транспорт, - Керчь.ФМ - Цензор.НЕТ 2398
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Телефоны в Украине должны исправлять с "крымчане" на "крысчане" автоматически )
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Ой й наробили кримчаки собі на голову Біди!
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Началось второе пришествие вовы ху#ла после взрывов домов на расии в 1998-99 гг.
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В Керченском политехе прогремел взрыв: ни скорых, ни носилок не хватает, для эвакуации пострадавших привлечен общественный транспорт, - Керчь.ФМ - Цензор.НЕТ 5320КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 8 мин.8 минут назад
Срочно! Крым. В Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. В соцсетях сообщают, что людей расстреливали из автоматов, о большом количестве раненых и 10 убитых. Весь район оцеплен, съезжаются скорые и кинологи. Официальной информации от оккупантов нет. Сайт Керчь.ФМ лег

В Керченском политехе прогремел взрыв: ни скорых, ни носилок не хватает, для эвакуации пострадавших привлечен общественный транспорт, - Керчь.ФМ - Цензор.НЕТ 4819

В Керченском политехе прогремел взрыв: ни скорых, ни носилок не хватает, для эвакуации пострадавших привлечен общественный транспорт, - Керчь.ФМ - Цензор.НЕТ 1511

В Керченском политехе прогремел взрыв: ни скорых, ни носилок не хватает, для эвакуации пострадавших привлечен общественный транспорт, - Керчь.ФМ - Цензор.НЕТ 674
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я тока не понял последний коммент ? кто понаехал то ? военные , фсб-шники? полицаи??? или кто ?
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Погибли и пострадали украинские дети, пусть даже на временно оккупированной территории, надеюсь радости в комментах не будет.
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А я даже уже и не надеюсь на осознание крысчанами их вины . И за эти смерти своих детей тоже .
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ти ще за Захарченком траур не припинив.Колабораціоністи мають здихати невідворотно.
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Кто? Крымские дети должны сдыхать? Перегибать то не надо.
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Если ихним родакам пофиг то нам и без перегибов - трижды . Дык по старой русской традиции коцабы скажут что и не было у них детей !
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А, чи не повторення це операціїї «Боїнг 2.0» для нової спроби «казус беллі»???
Бо ж у мокшан, після надання УПЦ Томосу, останні дні підгорало нєпадєццкі...
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так вот для чего они крым захватили. чтобы воронеж не бомбить!
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погодите, щас найдут визитку Яроша и двинут армию на Киев
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Прямо как продолжение книги "ФСБ взрывает Россию" Литвиненко
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Плешивая кремлепришмандовка в своём репертуаре...
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Пусть привыкают, это мордор ребята... Жили себе в Украине не тужили, НО захАтЄлАсь мАААЦковских зарплат и сдохнуть на родінЄ... Зато теперь бЄндЄрАвцев нету...
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Взрыв газа в столовке?
Или типа террористы? А нахер кому нужен тогда этот политех?
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Рейтинг учебного заведения поднимают , по-русски . Как умеют .
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Кто там кричал Камни с неба ? мы В росиии ?
Тока вы забыли одну вещь крысчане , как тока рейтинг царя падает начинаю взрываться дома и колледжи
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Носилками-то надо было запасаться ещё в 14том,лошары,а шо теперь та суетиться...грузитесь в урны для референдума! В керченском колледже прогремел взрыв: СМИ сообщают об около 10 погибших и 50 пострадавших - Цензор.НЕТ 2747
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готовят сцуки почву для вторжения(((( полномасштабного!!! и сатанат моцковский защитить и повод чтоб был! повторение как с взрывом многоэтажек
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Скажуть що ісламісти бомбу заложили.
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Не було Рашки,не було террористов.З*явилась Рашка,з*явились террористы.Теорема не требующая доказiв В керченском колледже прогремел взрыв: СМИ сообщают об около 10 погибших и 50 пострадавших - Цензор.НЕТ 8782
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панятна...Це означає що знайдуть терористів серед місцевих кримських татар..Якщо на раїси щось вибухає значить це комусь то потрібне!
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Так и ПРи Украине в Крыму бандиты орудовали,но такого не припомню!!
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Кацапня на своїх сайтах пише, що взрив газа. Около 10 погібших та 70 ранено...
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отписывая комменты, помните, что это ПТУ, там детвора по сути

дождитесь новостей из Сирии тогда и порадуетесь
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Хуйло устроил теракт для повода к активизации своих орд на Донбассе
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 19 мин.19 минут назад

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Ну что,хорошие люди Крыма,держитесь. Начало конца.Это страшно,но мы переживем Методы ФСБ известны-взрывай,трави,убивай.Держи в ужасе 10 студентов колледжа погибли,50 ранены Стрельба,взрывы(очевидцы) В столовой колледжа ЕЛЕКТРОПЛИТЫ ТАМ НЕТ ГАЗА
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Электроплиты ... А газа внутри кацапни - с лихвой !
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синие резиновые шлёпанцы нашли хоть?
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Если спишут на исламистов, значит будут крымских татар щемить.
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Как же мерзко видеть эту руснявую половую тряпку в украинской Керчи. Ждите крымчане, освобождение наступит. А русня пусть пакует чемоданы
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кацапські пердаки вибухнули вже нарешті ?)))
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Учебные заведения не газифицируются согласно ДБН, СНиП и т. д.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ керченском колледже прогремел взрыв: приблизительно 10 погибших и 50 пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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