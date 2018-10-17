 Воин 28-й ОМБр Павел Билик погиб 16 октября в районе Марьинки. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вчера, 16 октября в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области погиб Павел Пантелеевич Билик, 1980 года рождения, житель поселка городского типа Томашполь Винницкой области, солдат, стрелок-помощник гранатометчика 28-й отдельной механизированной бригады.
Об этом на своей странице сообщает Томашпольская районная государственная администрация.
"Погибший герой был назначен на воинскую службу по контракту 2 октября 2017 г. Томашпольским РВК. Томашпольская районная государственная администрация выражает соболезнования родным и близким погибшего воина", - говорится в сообщении.
О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.