 Воин 28-й ОМБр Павел Билик погиб 16 октября в районе Марьинки. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера, 16 октября в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области погиб Павел Пантелеевич Билик, 1980 года рождения, житель поселка городского типа Томашполь Винницкой области, солдат, стрелок-помощник гранатометчика 28-й отдельной механизированной бригады.

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Об этом на своей странице сообщает Томашпольская районная государственная администрация.

"Погибший герой был назначен на воинскую службу по контракту 2 октября 2017 г. Томашпольским РВК. Томашпольская районная государственная администрация выражает соболезнования родным и близким погибшего воина", - говорится в сообщении.

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О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.