 "Зупинка за кутом, а ти, москалику, вже приїхав", - Омелян сообщил о трехдневном бане в Facebook за шутку и стикер с винтовкой. ФОТО

Об этом чиновник написал на своей уже разблокированной странице в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

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"Вот и я побывал в трехдневном бане в "Фейсбуке". За, в общем, невинную многолетнюю шутку в виде стикера-комментария к чужому посту. Интересно, когда ты имеешь право читать, понимать, но писать, комментировать, лайкать, распространять - запрещено. Все, как на госслужбе", - отметил министр.