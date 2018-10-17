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 Политика Украины, Курьезы
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Все про:Facebook (238) запрет (1279) юмор (1951) Омелян (543)

 "Зупинка за кутом, а ти, москалику, вже приїхав", - Омелян сообщил о трехдневном бане в Facebook за шутку и стикер с винтовкой. ФОТО

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о трехдневном запрете на использование своего профиля в Facebook, после того, как он опубликовал стикер с фразой из анекдота и его фото с в винтовкой в руках.

Об этом чиновник написал на своей уже разблокированной странице в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

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"Вот и я побывал в трехдневном бане в "Фейсбуке". За, в общем, невинную многолетнюю шутку в виде стикера-комментария к чужому посту. Интересно, когда ты имеешь право читать, понимать, но писать, комментировать, лайкать, распространять - запрещено. Все, как на госслужбе", - отметил министр.

Зупинка за кутом, а ти, москалику, вже приїхав, - Омелян сообщил о трехдневном бане в Facebook за шутку и стикер с винтовкой 01

Зупинка за кутом, а ти, москалику, вже приїхав, - Омелян сообщил о трехдневном бане в Facebook за шутку и стикер с винтовкой 02

Источник: https://censor.net.ua/p3091768
 
   
 Топ комментарии
 
- Єта что за астановка? Балагое аль Поповка?
Чемний голос відповів:
- Ти приїхав бо це Львів.
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Блін, ідіоти. Та проблема не в Омеляні і не в його службі. Проблема в тому, що ми знаходимось в московському секторі FB з офісом в Москві. От в чому проблема.
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Это Хиперсалуповское...............
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Так этот Емельян под следствием или идёт в президенты?...
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Омелян може організувати наступ на Крим та ОРДЛО?
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питераст только словами
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Ты бы, Емеля лучше бы работал, а не в соцсетях торчал...)))
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Его обязанности четко определены соответствующим указом президента... Но он считает, что достаточно троллить в соцсетях и вещать про потужный гиперлупь...)
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Видно с трудной работой, четко определенной указом президента, успевает справляться... ещё и время остаётся...
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Я так понимаю,что обвинение в коррупции снимается из-за такого героического поступка.
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Намного более тяжелый проступок - лайк под скрепной винтовкой Мосина...)))
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куля в лоб на минималках. Много популизма, много коррупции, ноль выхлопа
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"Євробляха" записана на родича. Ось і вся корупція
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- Єта что за астановка? Балагое аль Поповка?
Чемний голос відповів:
- Ти приїхав бо це Львів.
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дебил мля
лайкать ему запрещено как на госслужбе
пора на цензоре поставить отсчет обратного времени до выборов
чтобы видно было сколько еще осталось терпеть эту шакаладную погань
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Клоун, после его громкого пука о запрете поездов в рашку серьёзно воспринимать его нельзя.
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Омелян, перечитай Закон о госслужбе.
Или увольняйся, а потом занимайся троллингом раши как частное лицо.
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неприятно, когда ботинок занимает государственный пост
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Это ничего что Вы - дебил, зато патриот.
А мне что делать? Я и патриот, и головой стараюсь думать.
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говно освоило использование говносетей )
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Поздравляю тебя с освоением, только ты свою личную страничку перепутал с Цензором... "Зупинка за кутом, а ти, москалику, вже приїхав", - Омелян повідомив про триденний бан у Facebook за жарт і стикер із гвинтівкою - Цензор.НЕТ 505
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Омелян "продвінутий пацан", а ти "дімон" гімно
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Блін, ідіоти. Та проблема не в Омеляні і не в його службі. Проблема в тому, що ми знаходимось в московському секторі FB з офісом в Москві. От в чому проблема.
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Офіс в Дубліні. Але редактори там - москальські. Звідси і проблеми.
Бо русоолігархи накупили багато акцій Цукера. А гроші - не пахнуть, ну і загалом, Марку насрать на якусь там Україну
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та ми не токо в московському секторі FB з офісом в Москві.... у нас оператори сотового зв"язку там же...
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насправді "зупинка за РОГОМ..." , а Омелян тупо спалився ))
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Згадалось до теми.Колись давно шанована мною,як грамотний економіст,і загалом патріотична людина,в бесіді з журналістом переклала фразу "об етом говорят на всех углах" як " про це говорять на всіх рогах".
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отож-бо й воно... а в інтернетах взагалі засилля "справжніх патріотів" з гугло-перекладачем ))
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Уже не достаточно,для каждого ничтожества выкрикивать что-то патриотическое. Тем более знают все как облупленного.
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Бреше кацап,нема й не було в Західній Україні богом забутих сел.
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їздив я цього літа в Яремче, купив пакунок чаю, розпакував його в дома, а там трава звичайна і солома. Добре хоть "коси" ніякої не було
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Омелян, Балчун по ночах тебе не душить?
А з Мартиненком в тебе все ок?
Для таких, як ти, вазелін продають за "углом" ))))
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ну, всё, теперь из бюджета выделят средства на восстановление здоровья министра, пошатнувшееся после такого психологического шока. оплачиваемый отпуск, целебный курорт (желательно возле тёплого моря), усиленное питание, денежная помощь семье. ничего не забыл?
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Боевой злобный зайка омелян ради карьеры снайпера аж из памперса выскочил
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та я на тому фейсбуковi з тих банів не вилазю, як тільки почну опускати кацапню - відразу ж потрапляю на місяць в бан..Таке відчуття що на модерацiі там сепари сидять
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- Та я зараз тебе застрелю, проклятий кацап, багатовіковий кат українського народу!
- Ой, вы кто такой?
- Я - міністр транспорту і інфраструктури!
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Охренеть! ЗА КУТОМ ! "Зупинка за кутом, а ти, москалику, вже приїхав", - Омелян повідомив про триденний бан у Facebook за жарт і стикер із гвинтівкою - Цензор.НЕТ 8554
Есть ПРЯМИЙ КУТ, але НА РОЗI ВУЛИЦЬ А i В. Отже ЗА РОГОМ
Вчить рiдну мову,мать вашу !
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Зупинка за кутом, а ти, москалику, вже приїхав", - Омелян сообщил о трехдневном бане в Facebook за шутку и стикер с винтовкой. ФОТО
 
 
 
 
 
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