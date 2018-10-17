 "Зупинка за кутом, а ти, москалику, вже приїхав", - Омелян сообщил о трехдневном бане в Facebook за шутку и стикер с винтовкой. ФОТО

Об этом чиновник написал на своей уже разблокированной странице в соцсети, передает Цензор.НЕТ.
"Вот и я побывал в трехдневном бане в "Фейсбуке". За, в общем, невинную многолетнюю шутку в виде стикера-комментария к чужому посту. Интересно, когда ты имеешь право читать, понимать, но писать, комментировать, лайкать, распространять - запрещено. Все, как на госслужбе", - отметил министр.
Чемний голос відповів:
- Ти приїхав бо це Львів.
лайкать ему запрещено как на госслужбе
пора на цензоре поставить отсчет обратного времени до выборов
чтобы видно было сколько еще осталось терпеть эту шакаладную погань
Или увольняйся, а потом занимайся троллингом раши как частное лицо.
А мне что делать? Я и патриот, и головой стараюсь думать.
Бо русоолігархи накупили багато акцій Цукера. А гроші - не пахнуть, ну і загалом, Марку насрать на якусь там Україну
А з Мартиненком в тебе все ок?
Для таких, як ти, вазелін продають за "углом" ))))
- Ой, вы кто такой?
- Я - міністр транспорту і інфраструктури!
Есть ПРЯМИЙ КУТ, але НА РОЗI ВУЛИЦЬ А i В. Отже ЗА РОГОМ
Вчить рiдну мову,мать вашу !