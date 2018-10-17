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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:налоги (2494) налоговая милиция (1365) ГФС (2831)

 У организаторов схемы минимизации уплаты налогов государственными предприятиями изъята наличность на сумму более 1,6 млн грн. ФОТО

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева прекращена противоправная схема, направленная на минимизацию уплаты налоговых обязательств государственными предприятиями и легализацию средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые в течение 2016-2017 годов, создав ряд подконтрольных компаний, искусственно завышали стоимость угольной продукции, которую покупали у государственных предприятий по заниженным ценам.

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Таким образом, фигуранты способствовали занижению доходов государственных предприятий и, соответственно, минимизации уплаты налогов.

При этом разница между ценой закупки и ценой продажи необоснованно увеличивалась в несколько раз и переводилась на счета фиктивных компаний без отражения этих операций в налоговом учете.

В дальнейшем средства конвертировали в наличные и распределяли между всеми участниками преступной группы и представителями предприятий реального сектора экономики, причастных к указанной схеме.

По результатам обысков фигурантов изъяты наличными более 56,6 тыс. долларов США и 950 евро, что всего в эквиваленте составляет более 1,6 млн грн.

У организаторов схемы минимизации уплаты налогов государственными предприятиями изъята наличность на сумму более 1,6 млн грн 01
У организаторов схемы минимизации уплаты налогов государственными предприятиями изъята наличность на сумму более 1,6 млн грн 02
У организаторов схемы минимизации уплаты налогов государственными предприятиями изъята наличность на сумму более 1,6 млн грн 03
У организаторов схемы минимизации уплаты налогов государственными предприятиями изъята наличность на сумму более 1,6 млн грн 04
У организаторов схемы минимизации уплаты налогов государственными предприятиями изъята наличность на сумму более 1,6 млн грн 05
У организаторов схемы минимизации уплаты налогов государственными предприятиями изъята наличность на сумму более 1,6 млн грн 06

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3091762
 
   
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Преступление описано не убедительно на красно-совковом языке. Тем более, что все госпредприятия другого бизнеса не ведут
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Это для барцов против приватизации - " прекращена противоправная схема, направленная на минимизацию уплаты налоговых обязательств государственными предприятиями и легализацию средств, полученных преступным путем."
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ организаторов схемы минимизации уплаты налогов государственными предприятиями изъята наличность на сумму более 1,6 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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