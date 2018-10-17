 У организаторов схемы минимизации уплаты налогов государственными предприятиями изъята наличность на сумму более 1,6 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые в течение 2016-2017 годов, создав ряд подконтрольных компаний, искусственно завышали стоимость угольной продукции, которую покупали у государственных предприятий по заниженным ценам.

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Таким образом, фигуранты способствовали занижению доходов государственных предприятий и, соответственно, минимизации уплаты налогов.

При этом разница между ценой закупки и ценой продажи необоснованно увеличивалась в несколько раз и переводилась на счета фиктивных компаний без отражения этих операций в налоговом учете.

В дальнейшем средства конвертировали в наличные и распределяли между всеми участниками преступной группы и представителями предприятий реального сектора экономики, причастных к указанной схеме.

По результатам обысков фигурантов изъяты наличными более 56,6 тыс. долларов США и 950 евро, что всего в эквиваленте составляет более 1,6 млн грн.













Продолжается следствие.