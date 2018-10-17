 Киевлянин с ножом и молотком преследовал четверых несовершеннолетних детей на Соломенке. Злоумышленник арестован, - прокуратура. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Отмечается, что событие произошло 14.10.2018 г. около 15 часов на ул. Искровской.
"Мужчина с ножом и молотком начал бегать за детьми, которые играли во дворе. Испуганная детвора обратилась за помощью к прохожим, которые и вызвали полицию. Злоумышленник был задержан недалеко от места преступления. Во время поверхностного осмотра у него были обнаружены и изъяты нож, молоток, скотч и веревка", - сказано в сообщении.
Фото: пресс-служба прокуратуры Киева
В настоящее время киевлянину сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).
За совершенное ему грозит до семи лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается. Его ход находится на контроле руководства Киевской местной прокуратуры №9.
Ты - дебил?
Я более чем уверен что у Вас тоже есть нож (и не один), молоток, скоч и веревка.
Более чем уверен что Вы не раз гоняли детей играющих мячем у Вас возле машины, стреляющих петардами у Вас по окнами, рвущими Ваши черешни или вымазавших Вашу стирку.
А чё ? Мож Вы их хотели догнать,смотать скочем, повесить и медленно резать ? Да тут не 7 а на всё пожизненное .
читай внимательно, он точил нож потом гнался за детьми с этим ножом
Ну так сложилось, что Вы работаете электриком или плиточником, и у Вас в сумке инструмент.
Что дальше ? Сказать догоню уши надеру, может быть расценено как "молотком убью, а уши отрежу ножом"
хорошо, хоть никого не догнал, алконафт
По такой статье можно как минимум 70% взрослого населения страны посадить.
не вериться, что совершенно нормальный (без "допинга") будет гоняться за детьми с молотком...
да и на вид... интеллигентный , опрятный, ухоженный... да-да, скорее всего оговаривают
но конкретно в этой статье... о матери нет и слова
поэтому мои выводы (может и ошибочные) по материалам этой статьи
Есть вменяемая версия подобного поведения?
Я бы послушал...
Главное адекватно воспринимать реальность, бо так можно досажатся что охранять некому будет.
СУГС при этом орал?! ОРАЛ ! Немедленно отпустить, принести извинения, купить новые брюки!