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 Происшествия, Киевские новости
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 Киевлянин с ножом и молотком преследовал четверых несовершеннолетних детей на Соломенке. Злоумышленник арестован, - прокуратура. ФОТО

По ходатайству Киевской местной прокуратуры №9 Соломенский райсуд столицы избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей для 37-летнего киевлянина, который находясь на территории Соломенского района с молотком и ножом преследовал четырех малолетних детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что событие произошло 14.10.2018 г. около 15 часов на ул. Искровской.

"Мужчина с ножом и молотком начал бегать за детьми, которые играли во дворе. Испуганная детвора обратилась за помощью к прохожим, которые и вызвали полицию. Злоумышленник был задержан недалеко от места преступления. Во время поверхностного осмотра у него были обнаружены и изъяты нож, молоток, скотч и веревка", - сказано в сообщении.

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Киевлянин с ножом и молотком преследовал четверых несовершеннолетних детей на Соломенке. Злоумышленник арестован, - прокуратура 01
Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

В настоящее время киевлянину сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

За совершенное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Его ход находится на контроле руководства Киевской местной прокуратуры №9.

Источник: https://censor.net.ua/p3091759
 
 
 Топ комментарии
 
готов принести ему свои извинения за "алконафт", может быть - "нарик" или "шизик"
не вериться, что совершенно нормальный (без "допинга") будет гоняться за детьми с молотком...
да и на вид... интеллигентный , опрятный, ухоженный... да-да, скорее всего оговаривают
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идиот!
хорошо, хоть никого не догнал, алконафт
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а что он сделал? Давайте сначала головой думать.
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т.е. надо было что б убил кого то, только потом садить?
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Так про любого прохожего можно сказать.
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Мужчина с ножом и молотком начал бегать за детьми, которые играли во дворе. Источник: https://censor.net.ua/p3091759

Ты - дебил?
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это было у него в сумке, он НЕ бегал с ножом наперевес, угрожая зарезать детей ( по крайней мере, про это не пишут).
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смотри ты не встрянь в ситуацию, когда из тебя педофила-маньяка-террориста сделают.
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кстати да - как-то материли подростки, чуть побежал за ними.. , при этом даже не коснувшись их - теперь понимаю, что могли за это 7 лет дать.
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А штаны где уважаемый "электрик" дел? Или он по такой погоде любит прогуляться в семейных шортах и куртке с ножом, молотком, скотчем и веревкой?
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Вам бы в судебных органах работать: в шортах? - ну все, спалился - 7 лет!
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А давайте Вас посадим на 7 лет ?
Я более чем уверен что у Вас тоже есть нож (и не один), молоток, скоч и веревка.
Более чем уверен что Вы не раз гоняли детей играющих мячем у Вас возле машины, стреляющих петардами у Вас по окнами, рвущими Ваши черешни или вымазавших Вашу стирку.
А чё ? Мож Вы их хотели догнать,смотать скочем, повесить и медленно резать ? Да тут не 7 а на всё пожизненное .
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у всех есть ножи, но не все бегают с ножами и топорами за детьми
читай внимательно, он точил нож потом гнался за детьми с этим ножом
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Идете Вы по улице, Вас тупо начинает доставать шпана.
Ну так сложилось, что Вы работаете электриком или плиточником, и у Вас в сумке инструмент.
Что дальше ? Сказать догоню уши надеру, может быть расценено как "молотком убью, а уши отрежу ножом"
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К стати Fantomas, Фантомас это Ваш кумир ? Так это куда более весомый предлог Вас посадить, а вдруг.....Вы .......тут не просто пишите, а подыскиваете жертву как Ваш кумир
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Його вже в педофіли записали пару днів тому,наміри хай пооіція виясняє
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идиот!
хорошо, хоть никого не догнал, алконафт
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Доказательства, что он употреблял алкоголь в тот день есть? Зачем травить возможно невинного человека?
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А что употреблять алкоголь уже пресиупление ? Особенно в воскресенье на Покрову ?
По такой статье можно как минимум 70% взрослого населения страны посадить.
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готов принести ему свои извинения за "алконафт", может быть - "нарик" или "шизик"
не вериться, что совершенно нормальный (без "допинга") будет гоняться за детьми с молотком...
да и на вид... интеллигентный , опрятный, ухоженный... да-да, скорее всего оговаривают
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Все обвинения базируются на свидетельствах матери этих детей. Доказательств нет. Даже в чем обвиняют толком не ясно: "гонялся за детьми" - очень размытая фраза.. 2 часа гонялся или 2 шага ступил в сторону детей?
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Вы наверное (из других источников) знаете чуть больше
но конкретно в этой статье... о матери нет и слова
поэтому мои выводы (может и ошибочные) по материалам этой статьи
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Сначала я прочитал очень манипулятивный пост на "Обозревателе", где "яжемать" раз 5 обозвала этого человека педофилом, а потом пошла волна по СМИ, цитирующих друг друга.
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О как...
Есть вменяемая версия подобного поведения?
Я бы послушал...
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Я бы тоже послушал, если бы в цензоре были журналисты. Но брать интервью у обвиняемого - не их дело. Вот перепечатать чей-то фейсбук-пост или сводку полиции - это да.
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вот и я полагаю, что на цензоре нет своих журналистов, одни копирайтеры. Сидят пару человечек в комнатушке 12м.кв. и юзают по паутине в поисках "жареных" новостей.
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Молоток и другое у него было в сумке, этого никто не видел, хотя формально "бегал с молотком за ребенком". Наверно, очень хотел догнать, раз преследовал 4 детей и так не одного и не догнал В сети мать детей сразу назвала его "педофилом", что подхватили ряд безмозглых, не понимая, что этого человека так называть нельзя - он не совратил ни одного ребенка (доказательств нет). Результат: что произошло не ясно, видимо у этого 37-летнего был конфликт с мамашей. Но теперь ему грозит 7 лет тюрьмы, а какое конкретно нарушение закона было (и есть ли доказательства) - неясно. Вывод: обходите 10-ой дорогой "яжемать" - вас могут назовут педофилом, найдут ,допустим, нож при обыске (который, вы носите для самообороны) - СМИ сделают вам образ маньяка.
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Ну не знаю. Судя по фотке, скорее всего мужик нездоров. Его бы на лечение.
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Может быть, я его не знаю. Суть в том, что из любого можно сделать "маньяка". А вы бы в каком состоянии и виде были, если бы вас схватила полиция, таскала по участкам и грозили 7 годами?
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Ему повезло что его полиция повязала, а если бы отец ребенка за которым он гонялся его принял, то думаю больничка как минимум, я бы на месте папы ребенка нанес максимальное количество повреждений.
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Ну вот сами подумайте - как же он гонялся за 4 детьми и ни одного не поймал?
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Вот это поворот, на выходных тоже ездил на дачу, в сумке был тоже молоток,скоч, нож и веревки. Что ж теперь делать, я не весь виноградник подвязал.
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До чего дошло общество, оно с легкостью готово клеймить человека маньяком, и даже не предполагает, что его подростки просто могли достать своими приколами или оскорблениями.

Главное адекватно воспринимать реальность, бо так можно досажатся что охранять некому будет.
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предполагаю, что там изначально с мамашей был конфликт, а потом она просто сказала, что он за детьми бегал..
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Недавно нашел в машине топор. С села остался. Шо теперь?
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Цирк: ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).Источник: https://censor.net.ua/p3091759 Какое применение холодного оружия - сами же пишут, что оно было у него в карманах или сумке!
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Киевлянин с ножом и молотком преследовал четверых несовершеннолетних детей на Соломенке. *****

СУГС при этом орал?! ОРАЛ ! Немедленно отпустить, принести извинения, купить новые брюки!
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Во время поверхностного осмотра у него были обнаружены и изъяты нож, молоток, скотч и веревка" Источник: https://censor.net.ua/p3091759 Да может у него еще 50 предметов при себе было? Может это строитель, плиточник какой нибудь? Хотя, согласен, звучит зловеще: "обнаружены и изъяты нож, молоток, скотч и веревка" Киевлянин с ножом и молотком преследовал четверых несовершеннолетних детей на Соломенке. Злоумышленник арестован, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2672
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Под окнами школа оборудовала детский спортивный стадион... До 24 -00 не смолкают бабуинячьи вопли и отборные матерные тирады (дети усердно копируют взрослых болельщиков). Учителей при этом не видно ни разу.
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Дело учителей - учить, полиции - ловить хулиганов.
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Запишите на видео, вызовите полицию и подайте заявление. Без криков и ругани, я так и сделал, теперь под окнами тишь да благодать,
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Тут не всё так просто, если мамаша узнает, что Вы её ребенка снимали на видео, и заявит в полицию первой.......а ещё у Вас дома найдут ножи.....То лет 7 у Вас под окнами точно если и будет стадион-то тюремный.
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Как раз все и просто я вам вам рассказал свой пример, а ножи дома, это не то что ножи на улице, не надо путать.
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На 1551 можно подать заявку, вдруг поможет..
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По телебаченню казали що він нещодавно відкинувся і з тої пори ото так мучається на цьому світі. На зиму напевно вирішив полетіти "бєлим лєбєдєм в дом родной" ))). Бєльішко-то нє по-сезону! Що йому на волі взимку робити? А в тюрмє УЖІН!!! МАКАРОНИ!
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обыкновенные будни нового константинополя
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиевлянин с ножом и молотком преследовал четверых несовершеннолетних детей на Соломенке. Злоумышленник арестован, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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