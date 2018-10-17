 Киевлянин с ножом и молотком преследовал четверых несовершеннолетних детей на Соломенке. Злоумышленник арестован, - прокуратура. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что событие произошло 14.10.2018 г. около 15 часов на ул. Искровской.

"Мужчина с ножом и молотком начал бегать за детьми, которые играли во дворе. Испуганная детвора обратилась за помощью к прохожим, которые и вызвали полицию. Злоумышленник был задержан недалеко от места преступления. Во время поверхностного осмотра у него были обнаружены и изъяты нож, молоток, скотч и веревка", - сказано в сообщении.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

В настоящее время киевлянину сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

За совершенное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Его ход находится на контроле руководства Киевской местной прокуратуры №9.