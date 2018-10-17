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 Политика Украины
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Все про:Министерство культуры (313) УПЦ (708) Шухевич (211) Нищук (122)

 Минкульт распорядился провести учет всех историко-культурных ценностей в храмах УПЦ МП. ДОКУМЕНТ

Министр культуры Украины Евгений Нищук потребовал от музейных работников проведения полной инвентаризацию всех икон и других культурно-исторических ценностей в храмах Украинской православной церкви (УПЦ) за 1 день.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства культуры Украины на запрос "Українських Новин".

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В ответе Минкультуры указано, что данное решение Нищуком было принято как реакция на обращение (№04-35/III-040918 от 04.09.2018) депутата Верховной Рады Украины Юрия-Богдана Шухевича (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) относительно возможной угрозы незаконого вывоза культурных ценностей из религиозных сооружений УПЦ.

Минкульт распорядился провести учет всех историко-культурных ценностей в храмах УПЦ МП 01
Минкульт распорядился провести учет всех историко-культурных ценностей в храмах УПЦ МП 02

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18 сентября во все заповедники, относящиеся к сфере управления Минкультуры, была отправлена соответствующая факсограмма №18/18 за подписью заместителя начальника управления охраны культурного наследия - начальника отдела разрешительной и согласительной документации в сфере охраны культурного наследия Б.Моця.

Минкульт распорядился провести учет всех историко-культурных ценностей в храмах УПЦ МП 03

22 сентября в УПЦ заявили о создании в Минкультуры комиссии для описания церковного имущества.

26 сентября в Минкультуры ответили, что не имеют отношения к созданию комиссий по учету имущества религиозных общин УПЦ, ссылаясь на инициативу местных чиновников.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/p3091755
 
   
 Топ комментарии
 
Инвентаризация необходима. Воровитость у кацапни заложена в генах, а у их попов тем более.
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Мальчиков маленьких в рясах бЭндеровцы на досках объявлений возле храмов распять собираются. Или раз шесть.
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Мальчиков маленьких в рясах бЭндеровцы на досках объявлений возле храмов распять собираются. Или раз шесть.
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Застав дурня богу молитися, він і лоба проб'є.
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Инвентаризация необходима. Воровитость у кацапни заложена в генах, а у их попов тем более.
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Как же их вывезешь, если существует таможня?
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Есть среди чулымцев, специалисты по пересечению границы с целью вывоза 💩.О их любви всёпобеждающей, спел С.Слепаков.Вот их и могут задействовать для вывоза особых материальных ценностей (если они ещё есть-я о Солсберецких шалунах).
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Контрабандисты таможню не проходят Мінкульт розпорядився провести облік усіх історико-культурних цінностей у храмах УПЦ МП - Цензор.НЕТ 4779
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По заданию РПЦ им.Ф.Дзержинского якутский скульптор уже начал строить гору в натуральную величину
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Хе-хе. Это раньше надо было делать!!!
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Судя по тексту нищук такой же хитрый импотент как и его босс, "в связи с обращением депутата...... заст.начальныка управлиння"
Как можно управлять министерством, если письмо сам написать боится.

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Главное шоб мощи не украли, ироды)
А как оценить мощи? Каким методом то?
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Куда как эффективнее было бы за тот же день сраной метлой подмести мацковских к вокзалам. Чтобы и соблазна вывезти не возникло
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Трогательная забота УНИАТА Шухевича об имуществе ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ... Тенденция, однако...
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Давно пора, странно что до этого раньше не додумались. Уже половину вывезли.
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Україна отримала томос.
Гундяй, як справжній офіцер, після такого провалу мав би застрелитись. Але тепер на нього чекає військовий трибунал, і вирок: смерть від серцевого нападу на параші, або випадковий постріл у голову на полюванні у своєму ліжку поруч з двома б** (жінками з пониженною соціальною відповідальністю).
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМинкульт распорядился провести учет всех историко-культурных ценностей в храмах УПЦ МП. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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