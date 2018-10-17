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Все про:Сумщина (619) элеватор (5)

 Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Люди приняли звук прорыва элеватора за взрыв боеприпаса.

В селе Нижняя Сыроватка в Сумской области ночью взорвался зерновой элеватор, прилегающую улицу засыпало тоннами кукурузы, сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на ТСН.

Элеватор разорвало около двух часов ночи 16 октября. Напуганные жители села приняли мощный звук за взрыв боеприпаса.

...

В результате прорыва 10 тысяч тонн кукурузы засыпали улицу Привокзальную и приусадебные участки местных жителей. Бетонные плиты разнесло на несколько десятков метров.

Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 01
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 02
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 03
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 04
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 05
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 06
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 07
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 08
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 09

Жильцы вызвали на место полицию. Выяснилось, что взорвалась одна из емкостей, в которых хранилось зерно. По предварительным данным, она не выдержала перегрузки.

Полицейские проводят проверку.

Также на Цензор.НЕТ: Элеватор с 3 тыс. тонн кукурузы горит на Виннитчине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3091754
 
 
 Топ комментарии
 
Все видели? Ни одного голубя! До чего бЭндеровцы довели Украину!
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грызуны получили кукурузную автокефалию на несколько лет..
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банка на 10 млн. литров не каждый день стреляет. таки, событие. Під Сумами розірвало елеватор: на вулицю і городи висипалося 10 000 тонн кукурудзи - Цензор.НЕТ 6858
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...а може і накопичення газів бо не вентилювали
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Щось несподівано ..а то все склади зброї...Може черга дійшла до "бідних"...
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Это ж сколько мамалыги смогут наварить местные!
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Тоже мне "событие". Банка с кукурузой лопнула. Куда интересней читать, как лопают ватные пуканы! Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы - Цензор.НЕТ 7415
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банка на 10 млн. литров не каждый день стреляет. таки, событие.
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Это путен взорвал. Немедленно надо санкции ввести против рашки.
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Все видели? Ни одного голубя! До чего бЭндеровцы довели Украину!
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Эвропа, голуби теперь культурные, чужое не воруют
Если бы на кацапии так лопнуло, там бы не только голуби с лопатами прибежали
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бабье лето, кукуруза в элеваторе как попкорн в микроволновке
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грызуны получили кукурузную автокефалию на несколько лет..
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Цікаво, коли він був відбудований і скільки вкрали на будуванні.
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он частный. собственник ООО ТД "Алианс-Медиа". зрада не проканала.
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Ти впевнений, що не проканала?
-хабар за проект; хабар за нагляд за будівництвом, хабар за матеріали що не відповідають вимогам будівництва елеваторів, хабар ....
І скрізь економія для власника. Під Сумами розірвало елеватор: на вулицю і городи висипалося 10 000 тонн кукурудзи - Цензор.НЕТ 6740
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значит собственник - идиот. а зрада всё равно не проканала.
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Татишо?
І чому він ідіот, якщо він з прибутком? Будова застрахована, а ще один хабар комісії - не ті гроші.
А зрада не проканала, то й грець з нею. Я її не шукав, Свою цікавість я оприлюднив у першому пості (коли, скільки) Під Сумами розірвало елеватор: на вулицю і городи висипалося 10 000 тонн кукурудзи - Цензор.НЕТ 9455
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Скорей всего взрыв органической пыли,шелухи.При нарушении несущей способности обшивки таких разрушений не бывает.Хозяева-банальные лохи ,влетели.Жертв нет?
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Мож куруруза чуть подтухла и пустила метан, не?
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Вже не перший випадок, коли руйнуються елеваторні вежі.
Або конструкція не та, або матеріал.
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Два года назад под Николаевом то же самое кино было , там элеватор на трассе между Новой Одессой и Николаевом стоит прямо рядом с дорогой , точно такой же конструкции . По тому видимо это или с самими элеваторами , что то не то или сборка кривыми руками или этими же руками ТО проводили.
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Это взрыв пыли органической.Подшипник на вентиляторе заклинило и огонь и взрыв.Нехлюйство ,короче.
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бывает...
перегрузили...или сырая - тяжелая...или материалы для стен не качественные...или старые
хорошо - жертв нет, неплохо - погода позволяет что-то быстр предпринять, нормально - если охрану выставят и от местных халявщиков и от своих сотрудников-несунов
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- Абрам скажи бомба дорого стоит?
- Дорого...саГочка...очень дорого...
- Везет же Мойше...она ему попала пГямо в дом...
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Це диверсія! На цьому елеваторі вже давно працює синдром безмозґлості і звичайно без ІМЕ-я! Під Сумами розірвало елеватор: на вулицю і городи висипалося 10 000 тонн кукурудзи - Цензор.НЕТ 7722
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У нас в Австрії кожен австріяка знає формулу тиску рідини ро-же-аш. Для насипних трошки по-іншому, але теж чим більше "аш" тим більше "пе", тому нижня частина має бути особливо укріпленою.
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У вас в Австрии всi на мовi розмовляють…..))))
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Нужно еще разобраться, это был элеватор или самогонный аппарат?
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Хорошо ,не подсолнух.Сыроватке тогда кранты были.
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Нічого... Курочки поклюють і дякувати будуть... Під Сумами розірвало елеватор: на вулицю і городи висипалося 10 000 тонн кукурудзи - Цензор.НЕТ 3868
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бак, который лопнул, местные реальности с проецированием на округу
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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