 Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Нижняя Сыроватка в Сумской области ночью взорвался зерновой элеватор, прилегающую улицу засыпало тоннами кукурузы, сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на ТСН.
Элеватор разорвало около двух часов ночи 16 октября. Напуганные жители села приняли мощный звук за взрыв боеприпаса.
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В результате прорыва 10 тысяч тонн кукурузы засыпали улицу Привокзальную и приусадебные участки местных жителей. Бетонные плиты разнесло на несколько десятков метров.
Жильцы вызвали на место полицию. Выяснилось, что взорвалась одна из емкостей, в которых хранилось зерно. По предварительным данным, она не выдержала перегрузки.
Полицейские проводят проверку.
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Если бы на кацапии так лопнуло, там бы не только голуби с лопатами прибежали
-хабар за проект; хабар за нагляд за будівництвом, хабар за матеріали що не відповідають вимогам будівництва елеваторів, хабар ....
І скрізь економія для власника.
І чому він ідіот, якщо він з прибутком? Будова застрахована, а ще один хабар комісії - не ті гроші.
А зрада не проканала, то й грець з нею. Я її не шукав, Свою цікавість я оприлюднив у першому пості (коли, скільки)
Або конструкція не та, або матеріал.
Вот здесь подробнее, кому интересно.
перегрузили...или сырая - тяжелая...или материалы для стен не качественные...или старые
хорошо - жертв нет, неплохо - погода позволяет что-то быстр предпринять, нормально - если охрану выставят и от местных халявщиков и от своих сотрудников-несунов
- Дорого...саГочка...очень дорого...
- Везет же Мойше...она ему попала пГямо в дом...