 Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Нижняя Сыроватка в Сумской области ночью взорвался зерновой элеватор, прилегающую улицу засыпало тоннами кукурузы, сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на ТСН.

Элеватор разорвало около двух часов ночи 16 октября. Напуганные жители села приняли мощный звук за взрыв боеприпаса.

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В результате прорыва 10 тысяч тонн кукурузы засыпали улицу Привокзальную и приусадебные участки местных жителей. Бетонные плиты разнесло на несколько десятков метров.



















Жильцы вызвали на место полицию. Выяснилось, что взорвалась одна из емкостей, в которых хранилось зерно. По предварительным данным, она не выдержала перегрузки.

Полицейские проводят проверку.

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