 С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простятся 19 октября в Черкассах. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В пятницу, 19 октября, в городе Черкассы в 11.30 на Соборной площади города состоится прощание с Антоном Юрьевичем Моспаном, 1991 года рождения, жителем города Черкассы, старшим сержантом 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 15 октября днем ​​от смертельного пулевого ранения, которое он получил во время передвижения на опорном пункте в ходе огневого столкновения вблизи поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области.

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Об этом на своей странице со ссылкой на заместителя военного комиссара Черкасс Александра Шиша пишет Черкасская областная государственная администрация.