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 Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании "документов" "ЛНР", - Маселко. ФОТО

Судья признавшая смерть задержанного во Франции коррупционера приняла решение на основе "документов" террористов "ЛНР". Кроме того, ее рекомендовали уволить за решения в пользу мошенников с имуществом мертвых, но это решение отменили, а саму судью отправили на обучение и уже аттестовали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат, председатель Совета общественного контроля НАБУ Роман Маселко на своей странице в Facebook.

Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании документов ЛНР, - Маселко 01

"О прахе правосудия и судье Свяченой. Сегодня сенсационной новостью стало задержание во Франции "мертвого" мошенника, который благодаря "смерти" думал, что ушел от уголовного дела и попал в рай. Меня заинтересовала его фиктивная смерть. Оказалось, что в рай мошенника перенесло ... решение суда ! Судья Приморского суда Одессы Юлия Свячена (фамилия, как раз под эту историю) своим решением от 12.05.15 г. признала факт смерти беглеца. Но гениальной драматургией в этой истории является то, как жена доказывала факт смерти. Не пожалейте, прочитайте прямую цитату из решения", - рассказал он и привел выдержку из реестра судебных решений:

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"18 августа 2014 ЛИЦО_3 сообщил ей, что направляется в Киевский районный суд г.. Одессы, где должно было состояться судебное заседание по уголовному производству по его подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины. Однако, после этого ОСОБА_3 домой не вернулся, а 17 ноября 2014 года, после получения свидетельства о смерти ЛИЦО_3 и коробку с порохом, заявительницы стало известно о смерти мужа.

Также судом установлено, что 20 ноября 2014 заявительницей было проведено захоронение останков ОСОБА_3 а именно урны с прахом ЛИЦО_3, что подтверждается соответствующей квитанцией №013322 от 20 ноября 2014 об уплате за ритуальные услуги.

Однако, в связи с социально-политической ситуацией, в частности, в Луганской области, данные о смерти ЛИЦО_3 не были внесены в Государственный реестр актов гражданского состояния, поскольку свидетельство о смерти было выдано отделом регистрации актов гражданского состояния Октябрьского районного управления юстиции в м. Луганськ, который находился на территории г.. Луганск". 

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"Ну вы все поняли. Три месяца обвиняемого в преступлении нет, потом приходит коробка с порохом и бумажку о его смерти с Лугандону. Минюст говорит, что записи в реестре нет, но суд БЕЗ присутствии представителей ЗАГС говорит - ну вот документ, печать, подпись, похоронен прах - все сходится - 100% умер человек. Вот такой "прах правосудия" от судьи Свяченой.
Кстати, это решение отменено как незаконное", - отметил Маселко. 

"Но это еще не все. Оказывается судья Свячена любит иметь дело с мертвыми, точнее с их имуществом! ️В 2017 году ее было рекомендовано уволить за то, что признавала право собственности на квартиры умерших за мошенниками, которые затем мгновенно ее перепродали. Но судья обжаловала это решение и Высший совет правосудия, во главе с Игорем Бенедисюком решил, что такую хорошую судью не надо увольнять. В результате решение об увольнении отменили. Судье дать отпуск на 4 м. (отстранение от должности), поучили в Школе судей, и отправили на оценку в ВККС. Судья уже отдохнула, отучилась в школе и как раз проходит тестирование в ВККС. Экзамен был 18.09.18. То, что такие судьи нужны Бенедисюку, Козьякову энд ко у меня сомнений нет. Поэтому интрига только в том - с какими баллами ВККС освятит судью Свячену на дальнейшее свершения чудес правосудия", - резюмировал он.

Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании документов ЛНР, - Маселко 02
Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании документов ЛНР, - Маселко 03
Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании документов ЛНР, - Маселко 04
Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании документов ЛНР, - Маселко 05
Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании документов ЛНР, - Маселко 06

Источник: https://censor.net.ua/p3091743
 
 
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А чого їй тікати? Піде на підвищення - такі люди потрібні!
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Ксенія, чого їй тікати?! "Судья уже отдохнула, отучилась в школе и как раз проходит тестирование в ВККС. Экзамен был 18.09.18. То, что такие судьи нужны Бенедисюку, Козьякову энд ко у меня сомнений нет. Поэтому интрига только в том - с какими баллами ВККС освятит судью Свячену на дальнейшее свершения чудес правосудия", - резюмировал он.Источник:https://censor.net.ua/p3091743" Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании "документов" "ЛНР", - Маселко - Цензор.НЕТ 4161
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гарна суддя, хто скаже протилежне, той працює на хуйла!
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Свидетельства о рождении и смерти, которые выдают террористы на оккупированных территориях Донбасса начнет признавать Украина.
Этот процесс - часть закона о реинтеграции ОРДЛО, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лицчто этим законом признали единственные документы, которые выдаются так называемой властью ОРДЛО - это документы о фактах рождения и фактах смерти, потому что мы полгода потратили для того, чтобы вместе с Министерством здравоохранения с привлечением Красного креста разработать механизм, каким образом можно имплементировать эти документы в законодательное поле Украины",

Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании "документов" "ЛНР", - Маселко - Цензор.НЕТ 4928 Eldar

Судья.. Гнида, сука продажная...
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Ну что, будем снимать?......Не пусть ещё повисят........
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Рехвормированная судебная система. Штрих к портрету.
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та нормально...
ой какой хороший судья... вы ее берегите... мало ли...
подучите-переаттестуйте... и в Верховный суд...
ой, какая молодец...
(вашу мать!!! пардон)
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Таких справ тисячі, коли на окупованій території помирають люди, а нормального свідоцтва про смерть нема.Тільки суд може визнати факт смерті, при цьому є тільки терористичні документи. А що інше можливо?
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за денежку = повторю тебя и искать не будут как всяких шенерашек-убийц
а другого дважды самоубийцей Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании "документов" "ЛНР", - Маселко - Цензор.НЕТ 8103
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да и без денежек. Есть иск, есть документ который не признается РАГСом, но учитывается судом как доказательство. Это закон, который можно так использовать
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а можно и этак
это типа дышло - куда повернул туда и вышло
и главное кто башлянул тот поворот Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании "документов" "ЛНР", - Маселко - Цензор.НЕТ 4253 Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании "документов" "ЛНР", - Маселко - Цензор.НЕТ 6927
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ну решалы они такие
за денежку признают тебя хоть и давно уволенным хоть мертым хоть бессмертным маклаутом Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании "документов" "ЛНР", - Маселко - Цензор.НЕТ 3165
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Судовая РЕХФОРМА! Доверие к Судам???? 2% и это сами судьи и их родственники..............
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а без разницы - они все решалы и будкостроители Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании "документов" "ЛНР", - Маселко - Цензор.НЕТ 4028
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Есть Хозяин коррупции....нэчуванои в Украине........
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ну как бы это схема, а не судья.
визнання юридичного факту смерті особи - доказательствами могут выступать любые документы, хоть иск Турецкой православной церкви

далеко не факт что судья была в курсе что чувак не в коробке, а во Франции
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А ей это неинтересно, где он. Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании "документов" "ЛНР", - Маселко - Цензор.НЕТ 6215
Нафига это знать?
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А, одесские судьи? Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании "документов" "ЛНР", - Маселко - Цензор.НЕТ 2846
Слыхали.
Короче, оСвячена самой ВККС и лично Бенедисюком Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании "документов" "ЛНР", - Маселко - Цензор.НЕТ 2846, любит работать с "мертвецами"-можно присваивать наивысшую категорию-"сама Богиня Фемида")))
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Не хватает одной фотографии в статье, так как:
...рекомендовали уволить..., но это решение отменили, а саму судью отправили на обучение и уже аттестовали...
Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании "документов" "ЛНР", - Маселко - Цензор.НЕТ 9123
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Нехило суддя підзаробила. А кажуть у нас судді не беруть.
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Одесса, Труханов, Лугандон, Мошенники ... слова из одного ряда.
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Труханов, Лугандон, Мошенники ... слова из одного ряда.- согласен. но за Одессу ты не прав...
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Ходят слухи, что фамилия этого воскресшего "жмура" начинается на букву "Я". Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании "документов" "ЛНР", - Маселко - Цензор.НЕТ 713
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петина судебная реформа убивает последние надежды
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗадержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании "документов" "ЛНР", - Маселко. ФОТО
 
 
 
 
 
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