 Украинец Колесник завоевал три медали на Чемпионате мира по гиревому спорту, - Минобразования. ФОТО

Студент технологического факультета Житомирского национального агроэкологического университета Евгений Колесник получил две серебряные и одну бронзовую награды на Чемпионате мира по гиревому спорту.
Соревнования проходили в г. Даугавпилс (Латвия), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.
Всего за победу в Чемпионате соревновались почти 500 спортсменов из более 30 стран мира. По итогам турнира спортсмены украинской сборной завоевали 25 медалей.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Источник: https://censor.net.ua/p3091728