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 Украинец Колесник завоевал три медали на Чемпионате мира по гиревому спорту, - Минобразования. ФОТО

Студент технологического факультета Житомирского национального агроэкологического университета Евгений Колесник получил две серебряные и одну бронзовую награды на Чемпионате мира по гиревому спорту.

Соревнования проходили в г. Даугавпилс (Латвия), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.

Всего за победу в Чемпионате соревновались почти 500 спортсменов из более 30 стран мира. По итогам турнира спортсмены украинской сборной завоевали 25 медалей.

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Украинец Колесник завоевал три медали на Чемпионате мира по гиревому спорту, - Минобразования 01

Источник: https://censor.net.ua/p3091728
 
 
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