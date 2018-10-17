 Начинается производство полнометражного фильма "Номера" по сценарию Сенцова, - Минкульт. ФОТОрепортаж

Во время брифинга в ИА "Укринформ" продюсер фильма Анна Паленчук зачитала письмо Олега, в котором он изложил свое режиссерское видение ленты и ее персонажей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минкультуры. Это одно из 50 писем, которые в течение 145 дней голодания посылал Олег Сенцов своим коллегам, которые находятся с ним в постоянной связи и знают все его пожелания относительно экранизации его произведения.

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"Номера" - это не кино в чистом виде, но и не до конца театр, это - утопия, буффонада, гротеск. Десяток пронумерованных персонажей страшных и смешных одновременно, которые застряли в еще более странном мире. Замкнутое пространство их существования, предметы быта, которые окружают, атмосфера затхлости. История стара как мир, персонажи замкнуты в своем мире, к которым всем нам надо присмотреться. Я хочу, чтобы вы поняли то ощущение легкости и колкости, которое я хочу передать в своем произведении, как приготовить смесь взбитых сливок вместе с колючим льдом. Я вижу этот мир, когда закрываю глаза, и хочу перенести его на экран, чтобы угостить этим блюдом других", - пишет в своем письме Олег Сенцов.

Кинопроект "Номера" (ООО "435 Филмс") по сценарию одноименной пьесы Олега Сенцова, получил финансовую поддержку Министерства культуры Украины по результатам конкурсного отбора кинопроектов патриотического направления, для производства (создания) и распространение которых предоставляется государственная финансовая поддержка и осуществляется в украино-польской копродукции ("APPLE Film Production").

Сопродюсер фильма Дариуш Яблонский отметил, что сегодня он представляет не только себя как продюсера, режиссера и человека, но и всю европейскую кинообщественность, которая предоставляет максимальную поддержку позиции Олега, его решениям и его творчеству.

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"Мы, люди из мира кино, не можем изменить мир так, как бы этого хотели, но мы можем максимального искренне описывать его. Профессионалы из сферы кино могут с уверенностью сказать, что они живы до тех пор, пока создают фильмы. Я думаю, что все киносообщество понимает решение Олега, несмотря на все, сделать свой фильм. Я считаю, что нашей обязанностью является помочь и всячески способствовать созданию этого фильма, чтобы его увидели как можно больше людей не только в Украине, но и во всем мире", - говорит он.

По словам продюсера фильма Анны Паленчук, этот проект очень важен для Сенцова, с ним полностью согласован процесс подготовки - проведение кастинга, эскизы декораций и костюмов, к работе над проектом привлечены люди, которые хорошо знают Олега и близкие к его творчеству.

Как сообщила сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, поставить пьесу "Номера" было его большим стремлением.

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