EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  6171  28
Все про:авиакатастрофа (1005) Винницкая область (461) самолет (2117) Ян Осока (417)

 В результате катастрофы Су-27 в Винницкой области погиб полковник Иван Петренко. ДОБАВЛЕНО ФОТО

В результате катастрофы истребителя Су-27 в Винницкой области погиб заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования "Восток" Иван Петренко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил командир Воздушного командования "Восток" Олег Струцинский.

Иван Петренко был летчиком 1 класса, он допущен к полетам на всех самолетах этого класса.

"Этот вылет был ознакомительный, не самое сложное", - рассказал Струцинский.

Также Струцинский отметил, что все самолеты перед началом учений проверялись, и самолет с технической неисправностью просто не мог быть допущен к полетам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США подтвердили участие американца в катастрофе Су-27 в Винницкой области

"Я пока не могу сказать о причинах, по словам очевидцев лишь известно, что самолет был низкий высоте, врезался в землю и затем загорелся", - сказал он.

"Это подготовленный пилот, вероятность  того, что это могла быть ошибка пилота, очень мала", - добавил Струцинский.

Коллеги Петренко отмечают, что он был одним из лучших летчиков вообще, "таких пилотов может осталось 40-50 на всю Украину". Петренко участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Последний год Петренко жил в служил в Днепре. У 46-летнего мужчины остались жена и дочь.

Также читайте: Военная прокуратура начала расследование падения истребителя в Винницкой области

В результате катастрофы Су-27 в Винницкой области погиб полковник Иван Петренко 01

Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

Источник: https://censor.net.ua/p3091719
 
 
 Топ комментарии
 
на цю хвилину все тількі припущення,
іноді і не зовсім здорові...
 показать весь комментарий
 
Он угро-финн.Козёл,убийца и международный военный преступник
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дал америкосу полетать....и не смог или не успел ошибку его исправить... В результате катастрофы Су-27 в Винницкой области погиб полковник Иван Петренко - Цензор.НЕТ 2482
 показать весь комментарий
 
 
на цю хвилину все тількі припущення,
іноді і не зовсім здорові...
 показать весь комментарий
 
 
я бы не исключал пзрк... от соседей с востока: зона учений известна, пзрк достать не проблема - как провокация идеально сработает
 показать весь комментарий
 
п.с. а после этой трагедии - учения приостановятся. вот и цель этой провокации
 показать весь комментарий
 
 
Жуковский: «Самолет - величайшее творение разума и рук человеческих, он не подвластен никаким авторитетам, кроме лиц, знающих и уважающих летные законы»
 показать весь комментарий
 
 
т.е. летчик не выебуйся, бди заходи безпеки!!!!
 показать весь комментарий
 
Если бы не плешивый и его война, не было б нужды тренироваться.Жаль семьи погибших.Всех погибших с 2014 года...
 показать весь комментарий
 
 
Он угро-финн.Козёл,убийца и международный военный преступник
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы не было войны так нужно вооружатся и тренироваться ,а напали как раз потому что не тренировались .
 показать весь комментарий
 
Для того что бы не было войны- нужно уничтожить игил и путинизм-точка !
 показать весь комментарий
 
 
Не будет оного игила или путинизма , появятся другие или третьи ,но для того чтобы на тебя не нападали , нужно чтобы ты был сильным .Вот и вся аксиома на все века .
 показать весь комментарий
 
 
Хватит умничать по коммунистически, да ещё из под проксим
 показать весь комментарий
 
Это сказал Геракл .а он вроде не был комунистом .
 показать весь комментарий
 
 
Пропаганда краснопёрых всё перекручивала себе на пользу.Как в мордоре сейчас.Геракл скап
зал-это не догма.
 показать весь комментарий
 
хочешь мира, готовься к войне
20 лет игнорировали эту аксиому в Украине, вот и маємо те що маємо
 показать весь комментарий
 
 
По статистике , в авиакатастрофах в 95 % виноват человеческий фактор .
 показать весь комментарий
 
видимо действительно случилось что-то серьёзное, если погиб опытный украинский лётчик и он не стал катапультироваться … очень прискорбно, мои соболезнования
 показать весь комментарий
 
 
Самолёт вообще очень надёжная машина , авиаконструкторы даже удивляются , не представляя , что может с ним случиться .В основном человеческий фактор приводит к авиакатастрофам или наземные службы не так сработали или ошибки самих пилотов .
 показать весь комментарий
 
 
Кваліфікація не виключає випадковостей та помилок.
 показать весь комментарий
 
R.I.P. Царствие небесное. Пусть будет земля пухом.
Больше даже нечего сказать. Увы, такое бывает. Героям слава.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
шо интересно, москали эту трагедию не хают, даже в блоге шария, гутарят - чож, бывает
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате катастрофы Су-27 в Винницкой области погиб полковник Иван Петренко. ДОБАВЛЕНО ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх