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 Полиция задержала торговца оружием на Луганщине. ФОТО

Сотрудники полиции задержали жителя Луганской области при попытке продажи оружия и боеприпасов.

В ходе проведения обысков следователи изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. В частности, полицейские изъяли гранатометы, выстрелы ВОГ, 1246 патронов калибром 5,45 мм и 7,62 мм, дымовые гранаты, реактивные сигнальные выстрелы. Изъятое мужчина хранил в заброшенном доме, расположенном в одном из сел Белокуракинского района.

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Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия.

За сбыт оружия мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

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Полиция задержала торговца оружием на Луганщине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3091718
 
   
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Откуда дровишки? Из леса...?
Можно выяснить по гильзам на раз .Да и по маркировке пути -дорожки боеприпасов
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