 Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября. ФОТОрепортаж

Парламентский день 16 октября в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Фракция БПП
Макияж Кужель из "Батькивщины"
Оппоблоковцы Вилкул, Клолесников и Добкин перед голосованием за снятие неприкосновенности
Генпрокурор Луценко лично прибыл в ВР для презентации представления на снятие неприкосновенности с 2 народных избранников
Вилкул из Оппоблока - парламент не смог дать согласия на привлечение его к уголовной ответственности
Министр экологии Семерак представлял закон о Зоне отчуждения ЧАЭС
Депутатское общение
Шурма из "Оппоблока"
Министр Семерак в президии ВР со спикером Парубием и вице-спикером Геращенко
Семерак и глава фракции БПП Герасимов
Генпрокурор общается с депутатами
Семейный разговор Юрия и Ирины Луценко в зале ВР
Любитель отбирать телефоны журналистов Пономарев
Власенко из "Батькивщины"