 Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября. ФОТОрепортаж

Парламентский день 16 октября в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Фракция БПП

Макияж Кужель из "Батькивщины"

Оппоблоковцы Вилкул, Клолесников и Добкин перед голосованием за снятие неприкосновенности

Генпрокурор Луценко лично прибыл в ВР для презентации представления на снятие неприкосновенности с 2 народных избранников





Вилкул из Оппоблока - парламент не смог дать согласия на привлечение его к уголовной ответственности

Министр экологии Семерак представлял закон о Зоне отчуждения ЧАЭС

Депутатское общение

Шурма из "Оппоблока"





Министр Семерак в президии ВР со спикером Парубием и вице-спикером Геращенко

Семерак и глава фракции БПП Герасимов





Генпрокурор общается с депутатами

Семейный разговор Юрия и Ирины Луценко в зале ВР





Любитель отбирать телефоны журналистов Пономарев





Власенко из "Батькивщины"