EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Фоторепортаж
  464  10
Все про:ГПУ (8891) Таджикистан (68) Исламское государство (528)

 Гражданин Таджикистана, подозреваемый в торговле оружием и причастности к Исламскому государству задержан во Львовской области, - ГПУ. ФОТОрепортаж

В Киеве объявлено подозрение гражданину Республики Таджикистан, который наладил на территории столицы незаконный сбыт огнестрельного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "По согласованию прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 26-летнему гражданину Республики Таджикистан, который наладил на территории города Киева незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия.

Так, во время оперативных закупок, проведенных сотрудниками СБУ, иностранец за 5,5 тыс. Долларов США реализовал пистолет марки "Beretta", пистолет иностранного производства без маркировки и 19 боеприпасов.

В дальнейшем указанный гражданин выехал из Киева в город Трускавец Львовской области, где выискивал возможность незаконной переправки через государственную границу Украины.

15.10.2018 иностранца задержали сотрудники прокуратуры и СБУ на территории Львовской области.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник находился на территории Украины незаконно. Ранее он был депортирован из Турции в Молдову в связи с подозрением в причастности к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".

Среди прочего установлено, что преступник разыскивается Управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Таджикистан за совершение преступлений, предусмотренных ст. 401-1 ( "Незаконное вовлечение и участие граждан Республики Таджикистан и лиц без гражданства в вооруженные подразделения, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств") и ч. 2 ст 179-2 ( "Финансирование преступлений террористического характера") Уголовного кодекса Республики Таджикистан".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержана группа исламистов, занимавшаяся подделкой документов и переправкой нелегалов в Европу, - Сарган. ФОТОрепортаж

Гражданин Таджикистана, подозреваемый в торговле оружием и причастности к Исламскому государству задержан во Львовской области, - ГПУ 01
Гражданин Таджикистана, подозреваемый в торговле оружием и причастности к Исламскому государству задержан во Львовской области, - ГПУ 02
Гражданин Таджикистана, подозреваемый в торговле оружием и причастности к Исламскому государству задержан во Львовской области, - ГПУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3091704
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
только не сделайте с него нового *патриота* Украины. А то сейчас земляки впрягутся и...
 показать весь комментарий
 
 
Потужно! І тільки навколо сємочко - моторошна тиша.. Він, мабуть, менш небезпечний, ніж пійманий таджик..
 показать весь комментарий
 
 
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пришёл в Верховную Раду с часами за почти 186 тысяч гривен.
 показать весь комментарий
 
 
Потужно! Чоловік жінки третього тисячоліття - ще й не такий годинник може собі дозволити.. Це як молоко за шкідливість..
 показать весь комментарий
 
 
Невідомо якої національності цей злочинець, бо у статті вказано лише громадянство. А от деякі вже поспішають писати про таджика.
 показать весь комментарий
 
 
Гражданин Таджикистана не таджик？вот это да.
Тогда же кто ты？Наверняка не украинец, живущий в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Громадянин Таджикістану не обов'язково таджик. Щодо мене, або тебе тут не будемо говорити.
 показать весь комментарий
 
Гражданин Таджикистана обязательно таджик!
Или гражданин Таджикистана имеет паспорт не таджика？
Ты совсем слетел？
 показать весь комментарий
 
на крысьме:1. "ОНИ ТРАВЯТ НАШИХ ДЕТЕЙ!" - молодые мамы Армянска записали видеообращение, в котором просят услышать их, а также рассказали о том, как кислота, которая никуда не делась, отражается на состоянии здоровья взрослых и детей https://www.youtube.com/watch?v=ODCslIB-1KQ И посмотрите, как выглядит город https://twitter.com/KrimRt/status/10521617035495628802. На паблике отравленного Армянска вспоминают, как город процветал до оккупации, и подумывают о путче или Майдане. Модератор чистит комментарии. Сообщений очень много. Заскринил каплю в море: "Будет низкая температура - будет легче дышать (с). Чем, сук@, дышать будет легче? Голимой кислотой? Замеры они, сук@, делают. Мозги себе сделайте, уроды. Тут не митинг надо, а ПУТЧ", "При Януковиче такой уйни не было", "Путина надо нам сюда, он решит все проблемы", "Да ложил он (путин) на нас", "На улице газовая атака. Детки, держитесь", "Уже экстремизмом попахивает. Призывы к свержению власти пошли", "Ага, экстремизм! А то, что происходит в городе, как назвать? Ну вот как??? Ваших детей травят, а вы все разговоры разговариваете! Вот при Януковиче такого не было… Вот бы так в Севасе! Вот бы путин лично приехал и снял Гоплина… Нужно написать, нужно жаловаться… Люди, что с вами? Хотя, может, уже и не люди", "Майданить вздумали? Ай-ай-ай!", "Я думаю, уже пора (майданить). Мы уже зомби!!", "Вчера вечером обнаружил на стеклах машины. Что это? (+ фото)", "Это налет хлорида железа!", "У детей внутри бомба замедленного действия - вот вам и здоровая нация. Сокращают годы жизни, как могут. А путин говорил, рождаемость низкая. А как нам жить, когда нас обманывают и используют для каких-то ихних благ? Все перевернулось. Никогда не думала, что будем так жить, ведь город расцветал и мне в нем БЫЛО хорошо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10521702414915624973. Оккупированный Симферополь и окрестности сегодня вновь содрогнулись от мощного взрыва: "Достали уже со своими самолетами, истребителями и т.д. Сколько можно, когда закончится эта хрень!? Дети в истериках от страха сидят!!!!! Задолбали со своими учениями и экспериментами. Чтоб вас…", "Почему сверхзвуковым самолетам разрешают летать над городом? Шарахнул так, что у меня дверь в кабинет открылась", "Бабахнуло хорошо. И слышен был гул самолета", "Учения", "Х*расе учения", "Сегодня бахнуло особенно жутко", "У одной там дети в истерике", "На Пневматике хлопнуло так, что я, когда спал и прогремел бабах, у меня все внутри аж задрожало", "И опять никто ничего не знает. А звуковая волна была о-го-го", "На Победе, возле Бородишки, на Атане сидели с одногруппниками. Так бабахнуло, что чуть окна все не вылетели на этом Атане", "Народ, пора привыкнуть", "В Белогорске хорошо бахнуло" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1052156786365648896. Саки. Птицефабрика имени Фрунзе - фсьо, конец куриной истории. 300 человек - без работы. На успешное до оккупации украинское хозяйство рухнул камень с неба, хотя оккупанты обещали на недавнем митинге, что камень пролетит стороной https://twitter.com/KrimRt/status/1051848302252175360 (прочтите скрин). Напомню, на митинге люди говорили, что "до 2014 года у них никаких проблем не было", а теперь "идет сознательное уничтожение" https://www.youtube.com/watch?v=fYQS0VZh6_c5. Гоблин в Сирии: "Стоит вопрос об открытии авиасообщения между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Крым". Ооочень перспективное сообщение будет - возить камраду Вагнеру подрощенных наемников. Из Артека, например https://twitter.com/KrimRt/status/10518806075030077446. Оккупанты сообщили, что "между Крымом и Сирией создадут морской путь". Жители Керчи в восторге: "И зачем???", "Ужас", "Такое чувство, что скоро опять паспорта менять" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10521587241508372497. Гоблин подарил Асаду копию "памятника вежливым людям". Вполне логичный подарок для "русского мира", от одного кровавого режима - другому. Эти ублюдки что в Сирии людей уничтожают, что в Украине. И называют это - "вежливостью" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10521599048935874568. Аноним в Яны-Капу (Красноперекопске) воду ищет: "Кто знает, когда уже появится вода??? Анонимно". Ответы: "В Северо-Крымском канале?", "Во дворе 10-22 стоит большая машина с водой - набирайте" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10519146121473925159. Кто в курсе, за водохранилища в Крыму нормальные попы молились или раскольники? До весны хоть с водой дотянем?10. Оккупанты затягивают удавку: "Уважаемые владельцы земельных участков, кто-нибудь в курсе, по какой причине у многих участков с 01.08.2018 г. была увеличена кадастровая стоимость почти в 3 раза? Это значит, что в следующем году налог на землю будет значительно больше. Подскажите, кто занимается этим вопросом и насколько это правомерно? Анонимно". Ответы: "Уже за 2017 берут в этом году", "У родственников в 3,5 раза увеличили стоимость. Как вообще происходит это ценообразование?", "(Наивная пишет) В случае, если отнимут, то хоть заплатят по рыночной цене. Мне, например, не ясно вот что. Не все желают продать свою землю. Поэтому у многих украинские документы, которые действительны, как всех тут уверяли. По какому документу такой владелец будет налог платить, если его нет в российской базе?", "Пока не в курсе. Что-то пугает", "С 01.08.2018 был перерасчёт кадастровой стоимости земель, в результате чего кадастровая стоимость земельных участков увеличилась в два раза. Это происходит каждые 3-5 лет, точно не помню, нужно смотреть в ЗК рф" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105191700851265945711. Доить продолжают и дорогих россиян: "На подходы к Крымскому мосту потратят ещё 90 млрд рублей" https://twitter.com/Kosstik8/status/105191357025293516812. Ватостополь уже планирует Майдан: "Власти, жрущие страну в два горла, как не в себя, гарантированно получат Майдан", "Обязательно получат, на фоне растущих тарифов ЖКХ и цен на топливо и товары", "Царю Николашке 100 лет назад не помогли ни охранка с жандармерией, ни казаки с нагайками", "Опыт-то уже есть. Совсем недавний. Не научил ничему, что охранка не остановится??? Подчинённая одному человеку… Уж если по БД из танков, то покрышки вам не дадут пожечь несколько месяцев. Видим результат" https://twitter.com/Kosstik8/status/105193778733382861313. У севастопольских ватников в оккупации случаются сюрпризы: "Лично для меня случилось сюрпризом только одно явление: до 2014 я не представлял глубину организационной деградации, степень ее необратимости и тотальную повсеместность в рф, как образ жизни" https://twitter.com/Kosstik8/status/105193427886137753614. Жители оккупированного Крыма продолжают радоваться мосту: "УРА!!!!! МОСТ ОТКРЫЛИ!!!! ВСЕ ДЕШЕВЕЕТ. САХАР ПО 48. Был 37", "Это п*здец, товарищи", "Это россия", "Погоди немного, к новому году вообще бесплатно будет", "Кому вы верите? Быстрее цены на материке подымут", "В АТБ - 51 руб", "Дело даже не в сахаре!!!!!", "Зато самолеты в Ижевск и Самару будут летать. Х*ль вам не нравится?!", "И бензин опять дешеветь начал!!! За вчерашний день 2 раза цену поднимали", "Да, не в сахаре дело - на него цена всегда нестабильна. Я понять не могу, у кого эти фантазии были, что цены упадут с построением моста? Я в истории вообще не помню, чтобы падали хоть раз цены", "Хотели рашку - получайте", "Хах, наивные. А на что вы надеялись? Что мост построят и всё наладится и цены упадут? Ну, потерпите, потерпите" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105217882258032640515. Чемодан без ручки становится все тяжелее и тяжелее.
P.S. Пока одни ватники подумывают то ли о Майдане, то ли о путче, другие четко и ясно охарактеризовали положение дел в россии: "До 2014 я не представлял глубину организационной деградации, степень ее необратимости и тотальную повсеместность в рф, как образ жизни". Этими словами ставлю точку в сегодняшнем выпуске. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
 показать весь комментарий
 
 
а кажуть нема користі від візитів гаранта...львівського таджика злапати то вам не чорний шоколад бадяжити.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияГражданин Таджикистана, подозреваемый в торговле оружием и причастности к Исламскому государству задержан во Львовской области, - ГПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх