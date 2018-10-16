 Гражданин Таджикистана, подозреваемый в торговле оружием и причастности к Исламскому государству задержан во Львовской области, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "По согласованию прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 26-летнему гражданину Республики Таджикистан, который наладил на территории города Киева незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия.

Так, во время оперативных закупок, проведенных сотрудниками СБУ, иностранец за 5,5 тыс. Долларов США реализовал пистолет марки "Beretta", пистолет иностранного производства без маркировки и 19 боеприпасов.

В дальнейшем указанный гражданин выехал из Киева в город Трускавец Львовской области, где выискивал возможность незаконной переправки через государственную границу Украины.

15.10.2018 иностранца задержали сотрудники прокуратуры и СБУ на территории Львовской области.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник находился на территории Украины незаконно. Ранее он был депортирован из Турции в Молдову в связи с подозрением в причастности к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".

Среди прочего установлено, что преступник разыскивается Управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Таджикистан за совершение преступлений, предусмотренных ст. 401-1 ( "Незаконное вовлечение и участие граждан Республики Таджикистан и лиц без гражданства в вооруженные подразделения, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств") и ч. 2 ст 179-2 ( "Финансирование преступлений террористического характера") Уголовного кодекса Республики Таджикистан".

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