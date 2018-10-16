 "Пилот пытался отвести самолет от деревни", - издание "Vежа" собрало свидетельства очевидцев о катастрофе Су-27 в Винницкой области. ФОТО

Местная жительница Елена Слипун сфотографировала дым от пожара, возникшего после падения самолета, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Vежа". Также местные рассказывают, что пилоты перед катастрофой смогли отвести истребитель от деревни и направили его на поле.
Напомним, сегодня около пяти часов вечера в районе с. Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений "Чистое небо - 2018" потерпел крушение украинский истребитель Су-27УБ.
По информации Генштаба ВСУ, погибли оба пилота: один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США. Информации о жертвах среди местного населения или разрушения, отсутствуют. Позже Генштаб обновил сообщения и удалил информацию о пилотах.
http://www.mil.gov.ua/news/2018/10/16/uvaga!-utochnennya-informaczii-shhodo-padinnya-vijskovogo-litaka-su-27ub-na-vinnichini/
Увага! Уточнення інформації щодо падіння військового літака Су-27УБ на Вінничині1 годину тому | ID: 44439 | Переглядів: 1038
За уточненою інформацією, сьогодні, близько 17.00, в районі с. Уланів, між населеними пунктами Бердичів та Хмільник, під час виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27УБ Повітряних Сил Збройних Сил України.
Із сумом повідомляємо, що за інформацією пошуково-рятувальної групи, було виявлено тіла двох пілотів.
Обставини інциденту з'ясовуються.
Збройні Сили України висловлюють співчуття родинам загиблих пілотів.
Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України
увага - при таких новостьях официальные лица так не пишет
сьогодні, близько 17.00, в районі с. Улані - обычно есть точное время
есть и другие слова и утверждения, что в официальных не употребляет.
где то ошиблись на выводе из фигуры пилотажа
И назовут виновных... Готовьтесь шоколадные воры.
Теперь - "виноватых нет" не проканает.
Американцы теперь точно расследуют эту трагедию, ибо погиб их представитель Нацгвардии...
И назовут виновных... Готовьтесь шоколадные воры.
Теперь - "виноватых нет" не проканает
Критику не терпят только ватные кацапы.
Новейший истребитель американских ВВС разбился в пятницу, 28 сентября, в штате Южная Каролина, сообщила пресс-служба шерифа округа Бьюфорт. По информации CNN, это был истребитель пятого поколения F-35B.
28 сентября 2018
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В США разбился истребитель F-16, пилот погиб
5 апреля 2018
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Истребитель F-15 ВВС США, приписанный к военно-воздушной базе в японской Кадене, разбился у берегов острова Окинава
11 июня 2018
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В американском штате Виргиния разбился истребитель F-15С, входивший в состав Национальной гвардии США
27 августа 2014
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В США потерпел крушение истребитель F-16. Самолет упал в 2-3 милях от военной базы, расположенной под Вашингтоном
5 апреля 2017
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У побережья штата Флорида потерпел крушение палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18
15 марта 2018Дальше лень искать...
И назовут виновных... Готовьтесь шоколадные воры.
Теперь - "виноватых нет" не проканает.
Где новые западные штурмовики, где деньги дели воры?
Наоборот, нужно чтобы все видели.
Володимир Инкогнито
Американцы теперь точно расследуют эту трагедию, ибо погиб их представитель Нацгвардии...
И назовут виновных... Готовьтесь шоколадные воры.
Теперь - "виноватых нет" не проканает.
16.10.2018 19:47
Настоящие мужики и профессионалы...
Героям Слава! - Больше ничего и сказать(((((
В этом случае (этого авиапроисшествия) - важно знать и наверняка, ЧТО ПРИЧИНА, а ПОТОМ и СЛЕДСТВИЕ. Но не наоборот.
Неужели мы (да блядь МЫ, а не какие-то там инопланетяне!) не можем их так отремонтировать и обеспечить их работу и безопасность, чтобы они летали а не падали на землю?
А как же тогда кацапов побеждать, если сами же путаемся в своих ногах?
Очень, очень печальны для нас такие сводки. Они разрушают веру и надежду в нашу победу.
Редакторы, вы точно с деревни.
Источник: https://censor.net.ua/p3091698
В Украине СЁЛА!
Мы теряли друзей боевых,
Ну а тем кому выпало жить
надо помнить о них и Дружить...