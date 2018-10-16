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Все про:катастрофа (381) самолет (2117) учения (1900) очевидец (3)

 "Пилот пытался отвести самолет от деревни", - издание "Vежа" собрало свидетельства очевидцев о катастрофе Су-27 в Винницкой области. ФОТО

Жители села Уланова Винницкой области, где сегодня вечером разбился военный истребитель, рассказали некоторые подробности катастрофы.

Местная жительница Елена Слипун сфотографировала дым от пожара, возникшего после падения самолета, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Vежа". Также местные рассказывают, что пилоты перед катастрофой смогли отвести истребитель от деревни и направили его на поле.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Чистое небо-2018": Су-27 украинских ВС превзошли F-15 в учебном бою. ВИДЕО

Пилот пытался отвести самолет от деревни, - издание Vежа собрало свидетельства очевидцев о катастрофе Су-27 в Винницкой области 01

Напомним, сегодня около пяти часов вечера в районе с. Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений "Чистое небо - 2018" потерпел крушение украинский истребитель Су-27УБ.

По информации Генштаба ВСУ, погибли оба пилота: один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США. Информации о жертвах среди местного населения или разрушения, отсутствуют. Позже Генштаб обновил сообщения и удалил информацию о пилотах.

Источник: https://censor.net.ua/p3091698
 
 
 Топ комментарии
 
придурок, на костях пляшешь?!. сделай себе выходной сегодня!. завтра поработаешь..
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Земля вам пухом! И Вечного Синего Неба!
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ты что, с двух аккаунтов строчешь одно и тоже
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В чому причина аварії цього літака?
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Потом, Али, узнаем, если один был с США, то точно узнаем
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подаждём, ведь кроме этого, в официальном источнике ничего не сказанно, не бросаем надежду.

http://www.mil.gov.ua/news/2018/10/16/uvaga!-utochnennya-informaczii-shhodo-padinnya-vijskovogo-litaka-su-27ub-na-vinnichini/

Увага! Уточнення інформації щодо падіння військового літака Су-27УБ на Вінничині1 годину тому | ID: 44439 | Переглядів: 1038
За уточненою інформацією, сьогодні, близько 17.00, в районі с. Уланів, між населеними пунктами Бердичів та Хмільник, під час виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27УБ Повітряних Сил Збройних Сил України.
Із сумом повідомляємо, що за інформацією пошуково-рятувальної групи, було виявлено тіла двох пілотів.
Обставини інциденту з'ясовуються.
Збройні Сили України висловлюють співчуття родинам загиблих пілотів.
Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України
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обясню, почему с недоверием отношусь к этому
увага - при таких новостьях официальные лица так не пишет
сьогодні, близько 17.00, в районі с. Улані - обычно есть точное время
есть и другие слова и утверждения, что в официальных не употребляет.
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в 99,9% в таких случаях обычно вина пилотов
где то ошиблись на выводе из фигуры пилотажа
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Американцы теперь точно расследуют эту трагедию, ибо погиб их представитель Нацгвардии...
И назовут виновных... Готовьтесь шоколадные воры.
Теперь - "виноватых нет" не проканает.
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придурок, на костях пляшешь?!. сделай себе выходной сегодня!. завтра поработаешь..
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Володимир Инкогнито

Американцы теперь точно расследуют эту трагедию, ибо погиб их представитель Нацгвардии...
И назовут виновных... Готовьтесь шоколадные воры.
Теперь - "виноватых нет" не проканает
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Ти розумієш, що сам себе розкрив як кацапського троля?
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Кацап, зачем тебе Украина?.. иди пей свой боярышник и целуй своего царька пуйла в рашке... и не лезь в Украину.
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Давай далі, бо аргументів ти не маєш.
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Кацап, які аргументи у тебе, крім служіння і преклоніння любїй владі? Любий кацап - це раб та він завжди за владу. Що ти і демонструєш тут.
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Тобто від тебе лише звинувачення, що не виправдовують твоєї брехні.
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не передергивай.. кацап это ты, который вышел на тему "упавшего самолета" потроллить
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троллишь за Порошенко ты тут... А я хочу, что бы такого больше не повторялось... А тебе, как кацапу и врагу Украины такое выгодно, что бы постоянно так было... Ибо Порошенко ничего не меняет, его всё устраивает. Устраивает, что регулярно армейские склады взрываются, что самолёты падают, итд...
Критику не терпят только ватные кацапы.
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А шо украли с того самолета ? Ты там шота про воров пёрнуло .
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Если не катапультировались, значит, не было возможности..Очень жаль.
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а може щось з катапультою , усе таке совковий мотлох старіє.
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Скорее всего пилотаж на низкой высоте. Представитель НГ США так же пилот. Может провода цепонули, может просто вые...сь. Либо птичку заглотили в движок.
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Топонарь розбив теж свою сушку на низької висоті, випендривався,'він мабуть не розрахований на такі фортелі.
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Але є одне але, в тому випадку катапульта спрацювала на Су-27 на висоті менше 50 м та обидва пілоти вижили.
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парашюты были раскрыты, или катапультировались уже поздно или катапультировались в развороте и не наполнился парашют либо сработали уже после удара об землю, следственная комиссия даст ответ
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Земля вам пухом! И Вечного Синего Неба!
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На не совдеповскую:

Новейший истребитель американских ВВС разбился в пятницу, 28 сентября, в штате Южная Каролина, сообщила пресс-служба шерифа округа Бьюфорт. По информации CNN, это был истребитель пятого поколения F-35B.
28 сентября 2018
----------------------
В США разбился истребитель F-16, пилот погиб
5 апреля 2018
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Истребитель F-15 ВВС США, приписанный к военно-воздушной базе в японской Кадене, разбился у берегов острова Окинава
11 июня 2018
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В американском штате Виргиния разбился истребитель F-15С, входивший в состав Национальной гвардии США
27 августа 2014
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В США потерпел крушение истребитель F-16. Самолет упал в 2-3 милях от военной базы, расположенной под Вашингтоном
5 апреля 2017
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У побережья штата Флорида потерпел крушение палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18
15 марта 2018Дальше лень искать...
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Царство небесне загиблим.. Найщиріші співчуття їхнім родинам.. Цензор - в Україні немає "дєрєвєнь"..
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Одне заспокоює, що така ж і у кацапів...
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Американцы теперь точно расследуют эту трагедию, ибо погиб их представитель Нацгвардии...
И назовут виновных... Готовьтесь шоколадные воры.
Теперь - "виноватых нет" не проканает.
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ты что, с двух аккаунтов строчешь одно и тоже
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оно по кремляблядской зрадофильской методичке работает, там такое написано вот оно и строчит
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Страшно Порошенко? А не фиг воровать и посовывать старьё армии и летающие совковые гробы?
Где новые западные штурмовики, где деньги дели воры?
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Коля! интелект это не твое.. тебе знаком такой термин IP?
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Москаль, рано радуетесь трагедии и своему ставленику Порошенко, который пытается уничтожать армию Украину... Всё равно вы будете изгнаны из Донбасса и Крыма... и гарант оккупации Порошенко вам не поможет.
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Ему как раз знаком. Им куратор на смену десяток ай пи раздаёт. И столько же кличек.
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У тебе третій, бо у мене лише один нік.
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У мене один а у тебя два ніка, як мінімум.
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Тільки один нік маю. Всі роки не міняв його на Цензорі. Цікаво ти себе розкрив👋
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Зря такое спамят.
Наоборот, нужно чтобы все видели.

Володимир Инкогнито
Американцы теперь точно расследуют эту трагедию, ибо погиб их представитель Нацгвардии...
И назовут виновных... Готовьтесь шоколадные воры.
Теперь - "виноватых нет" не проканает.
16.10.2018 19:47

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Чтобы все видели как шпарится под разными никами один и тот же коммент.
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Дійсно, що тут розкрився ще один зрадобот. Яке безглузде самогубство😊
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А почему не катапультировались? Я думаю было достаточно времени для катапультирования
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Уводили падающую машину от села... Второй пилот отказался бросить первого...
Настоящие мужики и профессионалы...
Героям Слава! - Больше ничего и сказать(((((
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Бред. Скорее у второго не сработала катапульта и первый пилот старался как можно дольше держать машину на лету, надеясь что катапульта сработает.
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У зрадоботов и кацапопидоров радость самолет упал с американцем сейчас начнутся екстазние вои о том как "накажут Петю".
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кацапам нравится как гарант оккупации и коррупции Порошенко уничтожает армию, посредством воровства... Но не долго кацапью будет везти... Порошенко в утиль. И новый главнокомандующий освободит от вас рашистских оккупантов Донбасс... А петя в или расстрел за мародёрство.
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может потому и не катапультировался что отвдил машину от жилых домов...... жаль пилотов...
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Родным этих людей - соболезнование. Людей - ЛЮБЫХ, всем нормальным должно быть жаль. Такая "маленькая трагедия" на фоне совсем не трагедий, но массовых "не трагедий.".

В этом случае (этого авиапроисшествия) - важно знать и наверняка, ЧТО ПРИЧИНА, а ПОТОМ и СЛЕДСТВИЕ. Но не наоборот.
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Вот сколько у нас вообще самолетов? - с "гулькинхуй"!
Неужели мы (да блядь МЫ, а не какие-то там инопланетяне!) не можем их так отремонтировать и обеспечить их работу и безопасность, чтобы они летали а не падали на землю?
А как же тогда кацапов побеждать, если сами же путаемся в своих ногах?
Очень, очень печальны для нас такие сводки. Они разрушают веру и надежду в нашу победу.
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пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Vежа". Также местные рассказывают, что пилоты перед катастрофой смогли отвести истребитель от деревни и направили его на поле.

Редакторы, вы точно с деревни.
Источник: https://censor.net.ua/p3091698
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наш катав американця...чому маршрут прольоту проклали над селом?куди дивився керівник польотів?бойовий літак не таксі..
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"Пилот пытался дернуть катапульту, которая давно была продана".
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Кацап, что ты там дергал, когда "Союз" хряпнулся? "Пілот намагався відвести літак від села", - видання "Vежа" зібрало свідчення очевидців про катастрофу Су-27 у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 9358
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Кацап твой дед. "Союз" людей спас, в т.ч., кстати и американца.
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Еще не хватало, чтобы экипаж уронили. А по факту космонавтике вашей можешь свечку за упокой ставить. "Пілот намагався відвести літак від села", - видання "Vежа" зібрало свідчення очевидців про катастрофу Су-27 у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 4746
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Там руки никогда не держали механизма, сложнее _уя, че уж там дергать то)))
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Деревни в параше! Кто текст пишет?
В Украине СЁЛА!
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Дере́вня - небольшое крестьянское селение. На начало XX века основным отличием деревни от села являлись отсутствие церкви в деревне и размеры поселения
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Авиация не прощает ошибок ...жаль что не катапультировались и не спасли свои жизни.
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В Небесах мы летали не одни,
Мы теряли друзей боевых,
Ну а тем кому выпало жить
надо помнить о них и Дружить...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Пилот пытался отвести самолет от деревни", - издание "Vежа" собрало свидетельства очевидцев о катастрофе Су-27 в Винницкой области. ФОТО
 
 
 
 
 
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