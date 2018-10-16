 Трое киевлян организовали закрытый Telegram-канал, где продавали персональные данные украинцев из баз кредитных союзов и ГФС, - киберполиция. ФОТОрепортаж

"Работники киберполиции установили: в состав группы входило три человека. Они предлагали свои услуги по установке данных граждан и предоставления в отношении них персональной информации. Предложения относительно своих услуг злоумышленники размещали на закрытом Telegram-канале, через который также происходило и получения заказов от клиентов", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.
Информацию злоумышленники получали из баз данных одного из кредитных союзов и базы Государственной фискальной службы Украины. При этом доступ к этим базам предоставляли сотрудники этих организаций, которые входили в состав преступной группы. Клиент оплачивал услуги через доверенное лицо. В дальнейшем деньги попадали на банковские счета.
"Полицейские зафиксировали несколько случаев, когда участники преступной группы таким образом продали информацию в отношении граждан. Эта информация содержала паспортные данные, номера мобильных телефонов, банковские счета граждан, сведения о родственниках, близких людях и имуществе, находящемся в собственности.
Работники киберполиции провели несколько санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карточки, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности. Также во время обысков было изъято несколько флэш-накопителей с выдержками персональных данных относительно граждан Украины. Сейчас изъятая техника направлена на компьютерно-техническую экспертизу", - сообщают в полиции.
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. В дальнейшем будет решен вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы.
То есть,три мудака торгуют персонАльными данными, а кредитные союзы и ГФС не причем? Вот, завтра у меня или вас с карточки снимут деньги, а мусора скажут - у долбоебов сломали пароли с личных счетов, сосите, и шо банк теперь не виноват?