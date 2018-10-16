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 Трое киевлян организовали закрытый Telegram-канал, где продавали персональные данные украинцев из баз кредитных союзов и ГФС, - киберполиция. ФОТОрепортаж

Работники Киевского управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили деятельность трех киевлян, которые в Интернете торговали информацией с ограниченным доступом и персональными данными.

"Работники киберполиции установили: в состав группы входило три человека. Они предлагали свои услуги по установке данных граждан и предоставления в отношении них персональной информации. Предложения относительно своих услуг злоумышленники размещали на закрытом Telegram-канале, через который также происходило и получения заказов от клиентов", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

Информацию злоумышленники получали из баз данных одного из кредитных союзов и базы Государственной фискальной службы Украины. При этом доступ к этим базам предоставляли сотрудники этих организаций, которые входили в состав преступной группы. Клиент оплачивал услуги через доверенное лицо. В дальнейшем деньги попадали на банковские счета.

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"Полицейские зафиксировали несколько случаев, когда участники преступной группы таким образом продали информацию в отношении граждан. Эта информация содержала паспортные данные, номера мобильных телефонов, банковские счета граждан, сведения о родственниках, близких людях и имуществе, находящемся в собственности.

Работники киберполиции провели несколько санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карточки, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности. Также во время обысков было изъято несколько флэш-накопителей с выдержками персональных данных относительно граждан Украины. Сейчас изъятая техника направлена на компьютерно-техническую экспертизу", - сообщают в полиции.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. В дальнейшем будет решен вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы.

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Трое киевлян организовали закрытый Telegram-канал, где продавали персональные данные украинцев из баз кредитных союзов и ГФС, - киберполиция 01
Трое киевлян организовали закрытый Telegram-канал, где продавали персональные данные украинцев из баз кредитных союзов и ГФС, - киберполиция 02
Трое киевлян организовали закрытый Telegram-канал, где продавали персональные данные украинцев из баз кредитных союзов и ГФС, - киберполиция 03
Трое киевлян организовали закрытый Telegram-канал, где продавали персональные данные украинцев из баз кредитных союзов и ГФС, - киберполиция 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3091695
 
 
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не здивуюсь, якщо ці три бонч-бруєвича,топлять за шахтар і лайкають тімоті з хуйлом...
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Ну если украинская полиция смогла то что не смогла росия , тогда я сваливаю с Телеграмм )
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та методы у ср-среровцев одинаковые, сидите дома не писдите,кушайте бульбу с салом и будепт вам шастя
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Трое киевлян организовали закрытый Telegram-канал, где продавали персональные данные украинцев из баз кредитных союзов и ГФС, - киберполиция.Цензор.

То есть,три мудака торгуют персонАльными данными, а кредитные союзы и ГФС не причем? Вот, завтра у меня или вас с карточки снимут деньги, а мусора скажут - у долбоебов сломали пароли с личных счетов, сосите, и шо банк теперь не виноват?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрое киевлян организовали закрытый Telegram-канал, где продавали персональные данные украинцев из баз кредитных союзов и ГФС, - киберполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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