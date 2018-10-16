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Все про:Абхазия (325) банки (1602) Казанский Денис (99)

 Сервис "Приват24" предусматривает получение денежных переводов из непризнанной Абхазии, - Казанский. ФОТО

Система мобильного банкинга "Приват24" позволяет получать денежные переводы из оккупированной РФ Республики Абхазия.

Об этом сообщил блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

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"Зашел в "Приват24" получить перевод по Western Union, а там, оказывается, в списке стран, доступных для переводов, есть непризнанная Абхазия", - написал он, добавив, что оккупированных Россией Южной Осетии и Приднестровья в списке нет.

Сервис Приват24 предусматривает получение денежных переводов из непризнанной Абхазии, - Казанский 01

Напомним, 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России. - Ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, приблизившись к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лица. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.

Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Сервис Приват24 предусматривает получение денежных переводов из непризнанной Абхазии, - Казанский 02

Источник: https://censor.net.ua/p3091612
 
 
 Топ комментарии
 
Скорее всего это не вопрос к Приват24, а вопрос к Вестерну, т.к. синхронизация баз по этой системе должна происходить привата с вестерном а не наоборот.
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Ошибка скорее всего. Скопировали список стран не проверив.
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Открою Вам тайну, он всегда работал и работает. Счета не привязаны к региону, если у Вас счет в любом рос или укр. банке Вам ничего не мешает получать на него переводы или переводить деньги, абсолютно не Важно находитесь Вы в Крыму, Китае, Сирии и т.д.
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ну еще пусть превод бабла с оккупированного крыма наладят то буде окончательна перемга))))))))))))
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Открою Вам тайну, он всегда работал и работает. Счета не привязаны к региону, если у Вас счет в любом рос или укр. банке Вам ничего не мешает получать на него переводы или переводить деньги, абсолютно не Важно находитесь Вы в Крыму, Китае, Сирии и т.д.
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Ну не сильно так....па чут чут....Джамшуту то нужно........
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Зрада .... и это не смешно! Сервис "Приват24" предусматривает получение денежных переводов из непризнанной Абхазии, - Казанский - Цензор.НЕТ 808
Твари барыжные...
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Ошибка скорее всего. Скопировали список стран не проверив.
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Человек хоть раз в жизни делавший денежный перевод, такую херню как Вы, писать не будет.
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"аби" как-то по другому понимать надо, а то в беларуском пишется "абы"?
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Інна Музичук в наших списках тоже отродясь не было, потому и говорю, что сейчас проверю дополнительно, найдем где бок и исправим. Сразу отпишусь, спасибо за сигнал
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на фоне слепого траста, кокорина и лолиты это песчинка в пустыне Сахара
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Патріоти, то чи згодні ви організувати повстання? Слава нації! Смерть ворогам!
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Якщо є сили на повстання то, може є і на вибори? Там побачимо.
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Скорее всего это не вопрос к Приват24, а вопрос к Вестерну, т.к. синхронизация баз по этой системе должна происходить привата с вестерном а не наоборот.
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банковская система абхазии обслуживает лугандон, це "перемога"
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рошен уже в открытую сотрудничает с агрессорами и оккупантами
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Так о чем речь, я несколько месяцев назад пополнял карту по номеру телефона в Приматовском терминале, так авто-звонок был из Донецка (!).
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСервис "Приват24" предусматривает получение денежных переводов из непризнанной Абхазии, - Казанский. ФОТО
 
 
 
 
 
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