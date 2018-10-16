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Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 Церковь строгого режима. Самоизоляция РПЦ в ФОТОжабах.

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Церковь строгого режима. Самоизоляция РПЦ в ФОТОжабах. 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ разорвала общение со Вселенским Патриархатом

Церковь строгого режима. Самоизоляция РПЦ в ФОТОжабах. 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РПЦ обещают наказывать духовенство и мирян за посещение храмов Константинопольской церкви

Церковь строгого режима. Самоизоляция РПЦ в ФОТОжабах. 03

Церковь строгого режима. Самоизоляция РПЦ в ФОТОжабах. 04

Церковь строгого режима. Самоизоляция РПЦ в ФОТОжабах. 05

Церковь строгого режима. Самоизоляция РПЦ в ФОТОжабах. 06

Церковь строгого режима. Самоизоляция РПЦ в ФОТОжабах. 07

Церковь строгого режима. Самоизоляция РПЦ в ФОТОжабах. 08

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3091596
 
   
 Топ комментарии
 
Прихожанок УМП МП хорошо разве что на огороде от ворон ставить. Церковь строгого режима. Самоизоляция РПЦ в ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 2127

Работать не приспособлены, для секса слишком страшные, для порки слишком дохлые.
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М.Шнайдер:Мы живем в уникальном Государстве.Президент у нас МИЛЛИАРДЕР.Состояние ПП более 32 МЛРДгрн.Премьер-МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР.Офиц. более 36 МЛН грн.Глава ВР-МИЛЛИОНЕР, хранит более 1МЛН грн нала.А нам среднюю ЗП 5000грн и пенсию 1500 грн.По моему мы лишние на их празднике жизни..
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Прихожанок УМП МП хорошо разве что на огороде от ворон ставить. Церковь строгого режима. Самоизоляция РПЦ в ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 2127

Работать не приспособлены, для секса слишком страшные, для порки слишком дохлые.
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Это слабая сторона моей теории...

Ну тогда вместо сениного забора вдоль границы вкопать. Живая изгородь за еду. Церковь строгого режима. Самоизоляция РПЦ в ФОТОжабах. - Цензор.НЕТ 9324
А на церковные праздники можно будет их святой водой с хлоркой поливать и кадилом от паразитов окуривать.
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Підкажіть будь ласка, а де я можу отримати своїх двох рабинь?
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Для этого нужно сначала отслужить карателем. За мужество, проявленное в интернет-срачах, рабынь не выдают.
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московія до Русі ЖОДНОГО стосунку НЕМАЄ!!! Правда Ми вас хрестили,
але й ми Вас відспіваємо
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Пришло время вводить экономические санкции против рпц?
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Вони самі на себе санкції наклали Церква суворого режиму. Самоізоляція РПЦ у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3516 Як там в китайскій мудрості сиди на березі річки та спостерігай.
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биндьоры рихожан воруют! эта нипапанятиям!!!! Церква суворого режиму. Самоізоляція РПЦ у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1921
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЦерковь строгого режима. Самоизоляция РПЦ в ФОТОжабах.
 
 
 
 
 
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