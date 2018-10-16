 Церковь строгого режима. Самоизоляция РПЦ в ФОТОжабах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ разорвала общение со Вселенским Патриархатом
Читайте на "Цензор.НЕТ": В РПЦ обещают наказывать духовенство и мирян за посещение храмов Константинопольской церкви
Больше фотошопов смотрите здесь
Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ разорвала общение со Вселенским Патриархатом
Читайте на "Цензор.НЕТ": В РПЦ обещают наказывать духовенство и мирян за посещение храмов Константинопольской церкви
Больше фотошопов смотрите здесь
Работать не приспособлены, для секса слишком страшные, для порки слишком дохлые.
Ну тогда вместо сениного забора вдоль границы вкопать. Живая изгородь за еду.
А на церковные праздники можно будет их святой водой с хлоркой поливать и кадилом от паразитов окуривать.
але й ми Вас відспіваємо