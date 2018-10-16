 Церковь строгого режима. Самоизоляция РПЦ в ФОТОжабах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ разорвала общение со Вселенским Патриархатом

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РПЦ обещают наказывать духовенство и мирян за посещение храмов Константинопольской церкви

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