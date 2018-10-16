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 РФ усиливает группировку на Азовском море двумя кораблями проекта "Светляк". ФОТО

Россия продолжает увеличение численности своих надводных сил на Азовском и Черном море, осуществляя переброску двух пограничных сторожевых кораблей: ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар" и ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) проекта 10410 "Светляк" Береговой охраны ФСБ РФ.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал", информирует Цензор.НЕТ.

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10 октября ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) был замечен возле Чебоксарского водохранилища неподалеку от Нижнего Новгорода во время перехода из Архангельска.

РФ усиливает группировку на Азовском море двумя кораблями проекта Светляк 01

На следующий день, 11 октября, по этому же маршруту начал осуществлять переход ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар".

РФ усиливает группировку на Азовском море двумя кораблями проекта Светляк 02

Ожидается, что оба корабля прибудут в Азовское море после 20 октября.

Оба эти корабля были построены на заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге.

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По информации УМП, хотя эти корабли и были построены в рамках одного проекта 10410 "Светляк", они имеют различное вооружение на своем борту. Так ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар" был введен в эксплуатацию в 1995 году и вооружен:

• 76 мм артиллерийской установкой АК-176м
• 30 мм артиллерийской установкой АК-630М
• двумя пусковыми установками для ПЗРК "Игла"
• 2 бомбосбрасывателями (12 ГБ ББ-1)
• 2х7 55 мм гранатометами МРГ-1 "Огонек" (гранаты РГ-55М, ГРС-55)

Также на нем установлена новая РЛС МР-415.4 "Поиск" и НРЛС МР-3ПВ "Лиман-18М1". Кроме того, 76-мм артиллерийская установка делает "Сыктывкар" самой мощной надводной силой на Азовском море.

Вооружение ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) проекта 10410:

• две 30 мм артиллерийские установки АК-630М
• две пусковые установки для ПЗРК "Игла"
• 2 бомбосбрасывателя (12 ГБ ББ-1)
• 2х7 55 мм гранатомета МРГ-1 "Огонек" (гранаты РГ-55М, ГРС-55)

ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) был введен в эксплуатацию в 1997 году.

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В конце мая 2018 россияне уже перебросили на Азовское море артиллерийские катера проекта 1204 типа "Шмель" и один катер проекта 1400М типа "Гриф". Они размещены на базе в оккупированной Керчи.

Напомним, Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Источник: https://censor.net.ua/p3091591
 
 
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Тепер ця морська мілина буде з великою кількістю військових кораблів РФ усиливает группировку на Азовском море двумя кораблями проекта "Светляк" - Цензор.НЕТ 2106
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цензор не спи
пепе в ичне обещает всем бедным компенсации
дотации к дотациям
... всех и с автоефалью и фото с обезьянкой
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Шооо там кацапездота себе понамалевывала??? Тфу, бля неграмотные. Правильно БЕРЕГОВА ОХОРОНА......Пусть исправят, а то засмеют.
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Вот названия у московитов какие то идиотские - Светляк - Шмурдяк - Му..дак. РФ усиливает группировку на Азовском море двумя кораблями проекта "Светляк" - Цензор.НЕТ 8678
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРФ усиливает группировку на Азовском море двумя кораблями проекта "Светляк". ФОТО
 
 
 
 
 
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