 В киевском госпитале умер тяжело раненный в 2015 году воин 24-й ОМБр Юлиан Циганко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт lv.oblast.online, информацию об этом обнародовал во время оперативного совещания председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка. Он отметил, что у военного начали отказывать внутренние органы и он сам попросил отключить себя от аппарата искусственного дыхания.

Отмечается, что погибший военнослужащий три года боролся за жизнь, он был тяжело ранен в 2015 году. Юлиан перенес более сорока операций.

Воин принимал участие в антитеррористической операции с 2014 по 2015 годы. Служил в 24 отдельной механизированной бригаде.

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Юлиан Циганко родился в 1975 году, он был сиротой.