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 Драка со стрельбой произошла между двумя компаниями в Дарницком районе Киева: двое пострадавших, - полиция. ФОТОрепортаж

Вчера между двумя компаниями на улице Тростянецкой возник конфликт, в результате которого один из правонарушителей ранил двух своих оппонентов, предположительно, из травматического оружия. На момент приезда правоохранителей на месте происшествия находились только пострадавшие, других участников инцидента уже не было.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба ГУ НП в г.Киеве

"В дежурную часть Дарницкого управления полиции в 16:00 поступило сообщение, что возле развлекательных заведений возникла массовая драка и один из участников применил оружие. По вызову сразу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что между неустановленными лицами возник сначала словесный конфликт, а затем началась драка, в ходе которой ранения получили двое молодых людей - 20 и 26 лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, от дальнейшей госпитализации они отказались.

Драка со стрельбой произошла между двумя компаниями в Дарницком районе Киева: двое пострадавших, - полиция 01

Как отметили в полиции, по словам потерпевших, во время драки один из мужчин выхватил предмет, похожий на пистолет, и сделал несколько выстрелов. После этого все участники с места скрылись.

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Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли пять патронов к устройству для отстрела патронов травматического действия. Кроме того, полицейские проверили информацию о заминировании внедорожника, припаркованного рядом. На днище полицейские обнаружили закрепленный GPS-навигатор.

Драка со стрельбой произошла между двумя компаниями в Дарницком районе Киева: двое пострадавших, - полиция 02

Следователями Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Правоохранители устанавливают всех участников конфликта, а также причины и обстоятельства данного уголовного преступления. Кроме того, они изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются с свидетелями для объективного расследования этого события.

Драка со стрельбой произошла между двумя компаниями в Дарницком районе Киева: двое пострадавших, - полиция 03
Фото: пресс-служба ГУ НП в г.Киеве

Источник: https://censor.net.ua/p3091584
 
 
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...во время драки один из мужчин выхватил предмет, похожий на пистолет и произвёл звуки, похожие на выстрелы.. Драка со стрельбой произошла между двумя компаниями в Дарницком районе Киева: двое пострадавших, - полиция - Цензор.НЕТ 4983
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видать, ктото ставил GPS-трекер, а хозяева увидев это пытались разобратся и получили ответку.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДрака со стрельбой произошла между двумя компаниями в Дарницком районе Киева: двое пострадавших, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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