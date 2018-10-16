 "Ребята, идите в жопу", - друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

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"27 июля текущего года Сечин стал собственником квартиры по адресу пер. Коробейников, д 1. Площадь жилища – 1229 квадратных метров. Размер квартиры сопоставим с площадкой для игры в хоккей, которым глава госкорпорации увлекся с подачи Владимира Путина", - говорится в опубликованном изданием расследовании Сергея Ежова.

Согласно выписке из ЕГРН, квартира Сечина занимает сразу 5 этажей.

Отмечается, что квартира находится в ЖК клубного типа Crystal House – это один из самых дорогих объектов недвижимости в Москве, который на фоне окружающей застройки выделяется фасадами из стекла и юрского камня.





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В портфолио компании Edex, занимающейся системой "умный дом", есть проект, который идентифицируется как реализованный именно в квартире Сечина. Совпадает название ЖК и площадь объекта, больше квартир такого размера в этом комплексе нет. "Пятиуровневая квартира в Москве, в самом центре столицы, с бассейном, хамамом, домашним кинотеатром, винной комнатой", – такое описание дает Edex.

Указанная кадастровая стоимость квартиры – 831 млн руб, но реальная рыночная цена объекта в 2,5 раза выше, утверждает автор материала.

"По данным ЦИАН, стоимость квадратного метра в этом респектабельном ЖК колеблется от 1,2 до 2,6 млн руб. Агентство элитной недвижимости Contact Real Estate предлагает приобрести здесь квартиру площадью 660 кв. м за 1 млрд руб. даже без отделки, а на сайте MoskvaDeluxe среди актуальных предложений есть жилье площадью 517 кв. м также за 1 млрд руб. Владения Сечина в два раза больше, так что рыночную стоимость квартиры можно оценить в 2 млрд", - отмечает журналист.

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Кроме того, как подмечает Ежов, если сравнить эту цифру, например, с суммарными тратами "Роснефти" на благотворительность, то выясняется, что жилье Сечина стоит в 11 раз больше, чем компания выделила благотворительным фондам за весь прошлый год (по данным самой "Роснефти" — 174 млн руб). Общие годовые расходы "Роснефти" на спонсорскую "поддержку масштабных проектов", направленные в том числе на "возрождение духовных и национальных ценностей" – всего 1,2 млрд руб., почти вдвое ниже цены апартаментов Сечина.

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В статье подчеркивается, что доходы Игоря Сечина регулярно становятся предметом общественной дискуссии. Декларации топ-менеджеров "Роснефть" в публичном доступе размещать отказывается, хотя эта корпорация принадлежит государству, то есть налогоплательщикам. Из годового отчета для акционеров компании известно, что 11 членов правления "Роснефти", включая Сечина, в 2017 году получили вознаграждение в размере 3 млрд 895 млн руб. В среднем на каждого топ-менеджера выходит по 354 млн, но поименно размеры вознаграждений компания не раскрывает. В 2016 году Forbes оценил доход Сечина в $13 млн (839 млн руб. по действующему курсу).

При этом, как отмечает издание, Сечин не раз отвергал наличие у него сверхдоходов и неоднократно конфликтовал с изданиями, которые сообщали о его высоких заработках и имуществе. "Новую газету" он через суд обязал опровергнуть сведения о владении яхтой "Принцесса Ольга" за $100 млн (или 6,5 млрд). Также глава "Роснефти" добился удовлетворения иска к редакции Forbes, которая назвала его самым высокооплачиваемым топ-менеджером в России. Выиграл Сечин и суд у газеты "Ведомости", которая рассказала о строительстве дома в Барвихе. Позже ФБК снял этот шикарный дворец с воздуха (рыночная стоимость одной только земли под этим домом – 3,8 млрд руб.).

"Даже с учетом того, что Сечин может вполне официально получать около 800 млн рублей в год (если оценки Forbes верны), за 6 лет работы на посту главы "Роснефти" не мог заработать больше 5 млрд руб. (а частным бизнесом Сечин никогда не занимался). При этом стоимость активов, которые СМИ относят к Сечину, минимум вдвое выше", - заключает автор расследования.

На просьбу The Insider прокомментировать покупку Сечиным квартиры пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев ответил: "Ребята, идите в жопу", - после чего положил трубку.