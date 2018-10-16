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 "Ребята, идите в жопу", - друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда. ФОТО

Глава "Роснефти" Игорь Сечин стал владельцем квартиры в Москве за 2 млрд руб. в элитном районе Москвы. Его роскошная мегаквартира расположена в районе "золотой мили" – престижном квартале между Остоженкой и Пречистенской набережной. Стоимость с хамамом и винной комнатой превышает сумму, которую "Роснефть" тратит на благотворительность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider

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"27 июля текущего года Сечин стал собственником квартиры по адресу пер. Коробейников, д 1. Площадь жилища – 1229 квадратных метров. Размер квартиры сопоставим с площадкой для игры в хоккей, которым глава госкорпорации увлекся с подачи Владимира Путина", - говорится в опубликованном изданием расследовании Сергея Ежова.

Ребята, идите в жопу, - друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда 01

Согласно выписке из ЕГРН, квартира Сечина занимает сразу 5 этажей.

Ребята, идите в жопу, - друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда 02

Отмечается, что квартира находится в ЖК клубного типа Crystal House – это один из самых дорогих объектов недвижимости в Москве, который на фоне окружающей застройки выделяется фасадами из стекла и юрского камня.

Ребята, идите в жопу, - друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда 03
Ребята, идите в жопу, - друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда 04

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В портфолио компании Edex, занимающейся системой "умный дом", есть проект, который идентифицируется как реализованный именно в квартире Сечина. Совпадает название ЖК и площадь объекта, больше квартир такого размера в этом комплексе нет. "Пятиуровневая квартира в Москве, в самом центре столицы, с бассейном, хамамом, домашним кинотеатром, винной комнатой", – такое описание дает Edex.

Ребята, идите в жопу, - друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда 05

Указанная кадастровая стоимость квартиры – 831 млн руб, но реальная рыночная цена объекта в 2,5 раза выше, утверждает автор материала.

"По данным ЦИАН, стоимость квадратного метра в этом респектабельном ЖК колеблется от 1,2 до 2,6 млн руб. Агентство элитной недвижимости Contact Real Estate предлагает приобрести здесь квартиру площадью 660 кв. м за 1 млрд руб. даже без отделки, а на сайте MoskvaDeluxe среди актуальных предложений есть жилье площадью 517 кв. м также за 1 млрд руб. Владения Сечина в два раза больше, так что рыночную стоимость квартиры можно оценить в 2 млрд", - отмечает журналист.

Ребята, идите в жопу, - друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда 06

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Кроме того, как подмечает Ежов, если сравнить эту цифру, например, с суммарными тратами "Роснефти" на благотворительность, то выясняется, что жилье Сечина стоит в 11 раз больше, чем компания выделила благотворительным фондам за весь прошлый год (по данным самой "Роснефти" — 174 млн руб). Общие годовые расходы "Роснефти" на спонсорскую "поддержку масштабных проектов", направленные в том числе на "возрождение духовных и национальных ценностей" – всего 1,2 млрд руб., почти вдвое ниже цены апартаментов Сечина.

Ребята, идите в жопу, - друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда 07

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В статье подчеркивается, что доходы Игоря Сечина регулярно становятся предметом общественной дискуссии. Декларации топ-менеджеров "Роснефть" в публичном доступе размещать отказывается, хотя эта корпорация принадлежит государству, то есть налогоплательщикам. Из годового отчета для акционеров компании известно, что 11 членов правления "Роснефти", включая Сечина, в 2017 году получили вознаграждение в размере 3 млрд 895 млн руб. В среднем на каждого топ-менеджера выходит по 354 млн, но поименно размеры вознаграждений компания не раскрывает. В 2016 году Forbes оценил доход Сечина в $13 млн (839 млн руб. по действующему курсу).

При этом, как отмечает издание, Сечин не раз отвергал наличие у него сверхдоходов и неоднократно конфликтовал с изданиями, которые сообщали о его высоких заработках и имуществе. "Новую газету" он через суд обязал опровергнуть сведения о владении яхтой "Принцесса Ольга" за $100 млн (или 6,5 млрд). Также глава "Роснефти" добился удовлетворения иска к редакции Forbes, которая назвала его самым высокооплачиваемым топ-менеджером в России. Выиграл Сечин и суд у газеты "Ведомости", которая рассказала о строительстве дома в Барвихе. Позже ФБК снял этот шикарный дворец с воздуха (рыночная стоимость одной только земли под этим домом – 3,8 млрд руб.).

"Даже с учетом того, что Сечин может вполне официально получать около 800 млн рублей в год (если оценки Forbes верны), за 6 лет работы на посту главы "Роснефти" не мог заработать больше 5 млрд руб. (а частным бизнесом Сечин никогда не занимался). При этом стоимость активов, которые СМИ относят к Сечину, минимум вдвое выше", - заключает автор расследования.

На просьбу The Insider прокомментировать покупку Сечиным квартиры пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев ответил: "Ребята, идите в жопу", - после чего положил трубку.

Ребята, идите в жопу, - друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда 08

Источник: https://censor.net.ua/p3091548
 
   
 Топ комментарии
 
пинчуки и ахметовы бизнесмены, а не госчиновники.
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Его роскошная мегаквартира расположена в районе "золотой мили".

А почему не скрепной "золотой версты"?
Ой цапы, цапы...)
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не удивили, у нас пенчуки - ахметовы и не такое имеют.....
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пинчуки и ахметовы бизнесмены, а не госчиновники.
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хоть заголовки читай иногда. "Друг Путина и глава госкорпорации Сечин..."
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Директор гсударственного завода не может быть бизнесменом, потому что он чиновник.
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для государственного предпрятия не обязательно иметь все акции. Достаточно 51%, как у нас Нафтагаз.
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методы назначеня чинвника на его должность ни о чем не говорят. Твоего хуйло тоже вроде бы выбирает народ а ведет себя как царь-бизнесмен.
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какому народу, гебнявому боту как ты? "Ребята, идите в жопу", - друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда - Цензор.НЕТ 3499
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...вася, лучше ехай смотреть на шпили, а не пачкай Цензор своими "комментами"... "Ребята, идите в жопу", - друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда - Цензор.НЕТ 1744
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...лучше, конечно, было бы вбить тебе в тыкву гвоздь-стодвадцатку, но и тут тебя прокся прикрывает, так что - в помойку, вася, в помойку... "Ребята, идите в жопу", - друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда - Цензор.НЕТ 5438
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...лучше займись работой во благо эрэфийской педераци, кацарылое...
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...сказали ж тебе, юродивое - пшло отсель, или ты глупое и срусский язык не понимаешь?
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Тут давеча никому неизвестная Семачка выстрелила.
Ни разу не Роснефть, а всего-лишь офицер СБУ (дырка от бублика по кацапским меркам типа солсберецких клоунов), а какой проворный молодец оказался...
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Потому и гребут пока можно. Это у всяких там Аметов и Порошенок заводы, газеты и пароходы.
А шо бедному полковнику/генералу СБУ делать? Он же умеет только давить, отжимать и толкать. А за время карьеры надо успеть обеспечить себе старость и отпрыскам будущее.
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Сечин тоже бизнесмен. У него даже в Украине есть действующая фирма
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Сечин ему бы больше подошло- Сруль Авраам Израилевич.. ну да рузька племя мать их....
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И что? То хай кацапские бурановские бабушки об этом читают и радуются.

У нас своих таких полно. Так на Роисе хоть как-то понятно - Газпром, Роснефть, бабло из земли колупают.
А у нас бабло исключительно из людей колупают.
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Жалкая лачуга. Вот если бы за $2 миллиарда...
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Его роскошная мегаквартира расположена в районе "золотой мили".

А почему не скрепной "золотой версты"?
Ой цапы, цапы...)
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Импортозамещение, деамериканизация не пользуются популярностью у этих слоев населения?

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Это американские марки, бренды. Но жилой район в скрепоносной столице!...............

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Если бы я была на стороне путина, то я бы посоветовала ему заменить Пескова на Вас.
Талант. Специфический, но талант!
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Усы отрастут, а красные штаны возможно передадутся как переходящее красное знамя.
Было бы прикольно понаблюдать Вас в видео варианте с сеансами пургонесения.


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Брезгуете?))
"А вот с "пургой" я его вряд ли переплюну!"
Тут да, весь личный креатив вряд ли удастся продемонстрировать.
Что напишут, то и надо будет вешать на уши.

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зеленой мили)))) такие долго не живут, спать и писаться во сне))) это не жизнь.
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Ну треба ж бидлоті куди небудь бабло дівати,бо його ж як грязі...
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може тому, що як і на срашці їх все життя лякали "піндосамі"??
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по фиг!
наши не беднее! нам есть кем гордиться!!! Друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда - Цензор.НЕТ 267
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В США чекистский пропагандистский телеканал «Раша тудей» прекратит вещать во всех крупных городах, включая Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес.
Его исключили из сетей вещания Spectrum и Comcast Chicago. в числе которых Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго.
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"Ребята, идите в жопу"
***
Все точно по Фрейду.
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на старости лет обзавелся своим жильем.А то все по коммуналкам да по съемным... Друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда - Цензор.НЕТ 8325 Друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда - Цензор.НЕТ 8325
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самую дорогую для госчинника, получающего зарплату от налогоплательщиков.
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Неважно Сечин или нет, это самое главное! Именно поэтому ВСЕ возмущаются, что госчивник имеет такую квартиру за счет налогоплательщиков. У одного тебя не хватает ума это понять.
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Ucytyvaja sto bolsynstvo liudej v rosiji zyvut v nicite,takix zarplat gosudarstvenim cynovnikam ne dolzno byt.
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ну дык за сколько смог,за столько и купил....или это была ипотека????? "Ребята, идите в жопу", - друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда - Цензор.НЕТ 4362
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прямо як і люлія володимирівна, свого кутка не має, все будинки по 5 мільонів в своїх родичів "орендує" )))
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5-типоверхова "квартира" в 5-типоверховому будинку називається під'їзд. Друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда - Цензор.НЕТ 7017
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Все идёт по плану. Семочко забыт и наглухо завален новостям про шотамукасабов.
Звон колоколов мешает вспомнить гаранту про своего протеже.
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У сеМочко все в шоколаде ! Народу подбросили более "глобальную" тему , по тихому хотят порешать это дельце, замылить глаза так сказать... А со временем наградят орденом , ну и повышение по-любому прилагается . 😜
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Так єто не квартира а настоящий САРАЙ!
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Андрюше Кобелеву из Нафтогаза есть к чему стремиться
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...а леше РАШЕнке главное говном не захлебнуться...
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Так єто не квартира а настоящий САРАЙ!
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Не позорился бы уже...кондитеркой надо заниматься, во где лифт.
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Ne vse rosiji tak ploxo zyvut,jest vot i xoroso no eto edenicy.Bolsynstvo tam zyvut na minimalke
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Кто то фатеру прокупает за 2 млрд , а кто то на пенсию в 65 лет в хрущевке идет. Каждому свое.
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А нам что от этого? Пусть расеяне переживают
Со своими упырями надо разбираться.
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Для кацапов это больная тема.У НИХ все что связано с Рахой это "неначасі".Главное в их убогой жизни это "бояра"(стекломой) и "чтотамухохлов".
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Вас волнует, что там на раисе? Для меня нет никаких проблем, что ктото из кацапов украденые из бюджета деньги потратил на херню, лишь бы не на вооружение и агрессию против Украины. Пусть они хоть весь бюджет потратят на мегапраздники.
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Бетоняра, окна кривые, парковка под окнами... Херня.
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Это Сечину премию выдали квартирой за прислуживание царю, в стране "за поребриков и кокошникоголовых" денег нет
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Ребята, идите в жопу", - друг Путина и глава госкорпорации Сечин купил квартиру за 2 миллиарда. ФОТО
 
 
 
 
 
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