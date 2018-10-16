 Чуть ли не на шпагат сел: Лукашенко при встрече с Путиным пытается сгладить низкорослость главы РФ. ФОТО

Данный курьез подметил блогер Алексей Голобуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"На встрече с Путиным Лукашенко чуть ли не на шпагат сел, чтобы кремлёвский карлик казался на фото не таким маленьким", - написал Голобуцкий в комментарии к снимку.