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 Чуть ли не на шпагат сел: Лукашенко при встрече с Путиным пытается сгладить низкорослость главы РФ. ФОТО

На встрече главы РФ Владимира Путина с лидером Беларуси Александру Лукашенко пришлось широко расставить ноги, чтобы визуально скрыть низкий рост российского президента.

Данный курьез подметил блогер Алексей Голобуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"На встрече с Путиным Лукашенко чуть ли не на шпагат сел, чтобы кремлёвский карлик казался на фото не таким маленьким", - написал Голобуцкий в комментарии к снимку.

Чуть ли не на шпагат сел: Лукашенко при встрече с Путиным пытается сгладить низкорослость главы РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3091537
 
   
 Топ комментарии
 
прелесть!
а на полусогнутых?....или коленях?... тогда и х.ло смотрелось бы повыше
(бацька...бацька...эх...)
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Кремль захватили кровожадные карлики Чуть ли не на шпагат сел: Лукашенко при встрече с Путиным пытается сгладить низкорослость главы РФ - Цензор.НЕТ 4029 Чуть ли не на шпагат сел: Лукашенко при встрече с Путиным пытается сгладить низкорослость главы РФ - Цензор.НЕТ 5943
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прелесть!
а на полусогнутых?....или коленях?... тогда и х.ло смотрелось бы повыше
(бацька...бацька...эх...)
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Кремль захватили кровожадные карлики Чуть ли не на шпагат сел: Лукашенко при встрече с Путиным пытается сгладить низкорослость главы РФ - Цензор.НЕТ 4029
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По-моему, он, наоборот, стебанулся..
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Если бы карлик захватил бы мир (в его мечтах конечно), то он бы сделал всех люде по росту меньше себя
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Если бы Лука В Этот момент "смачно" почесал яйца,то его еще как то можно было "оправдать".Но тут судя по всему у него от страха ноги разъехались Мало не на шпагат сів: Лукашенко під час зустрічі з Путіним намагається приховати низькорослість глави РФ - Цензор.НЕТ 7357 Мало не на шпагат сів: Лукашенко під час зустрічі з Путіним намагається приховати низькорослість глави РФ - Цензор.НЕТ 7357
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Зачем лука приседает? Пусть бы хуйло подпрыгивал Чуть ли не на шпагат сел: Лукашенко при встрече с Путиным пытается сгладить низкорослость главы РФ - Цензор.НЕТ 5535
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Ему нельзя прыгать.Ботокс может осесть.А маленький царь с большой жопой это не скрепно Мало не на шпагат сів: Лукашенко під час зустрічі з Путіним намагається приховати низькорослість глави РФ - Цензор.НЕТ 2782 Мало не на шпагат сів: Лукашенко під час зустрічі з Путіним намагається приховати низькорослість глави РФ - Цензор.НЕТ 2782
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так мода на "прыгающие" селфи прошла уже
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Лука не приседает...Он просто танцор плохой.
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надеялся на царственный пинок по бейцам?
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Фотограф старался изо всех сил - по углу наклона потолка это очень хорошо заметно.
Чмошный карлик-шизофреник с кучей комплексов и тараканов в башке. Тьфу...
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наверное, фотограф лежал на полу чуть ближе к п...ла-ла-ла, чтоб найкраще вышло
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лука прочно стоит на своих двух, а вот гбнявый дед лапки поджал......
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Скрипач: Извините, а чатлане - пацаки это национальность?
Уэф: Нет.
Скрипач: Биологический фактор?
Уэф: Нет.
Скрипач: Лица с других планет?
Уэф: Нет.
Скрипач: А чем они от друг друга отличаются?
Уэф: Ты что дальтоник, скрипач? Зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь? Турист.
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Я бы рекомендовал вариант Аэ - просто табуретку плешивому поставить. А сверху, а сверху то просто прикрыть этим же ковриком. Вариант Бе под задницу Луке тоже можно поставить табуретку. Понятно, что для устойчивости в фотосете. В итоге - если у вас есть прочная табуретка, большинство проблем она точно решает.
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Лука стал в позу для фото с пояса, но фотограф оказался бИндеровцем
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Тарапунька і Штепсель чомусь згадались...
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Дурень, чего бы это я так комплексовал из-за роста, подумаешь проблема . . .
И из-за своих комплексов мстит всему миру.
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Наполеон был тоже метр с кепкой, Сталин 164 см - и не комплексовали
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Да. Но представляете, какими амебами должны быть те, кто это себе в цари выбрал?
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Этот ноги расставил, фотограф на полу лежит... Классно подыграли вЯликому.
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Карлик приказал луке садиться на бутылку, вот и вся загадка...
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следующая команда будет; кругом! и подними мячик Мало не на шпагат сів: Лукашенко під час зустрічі з Путіним намагається приховати низькорослість глави РФ - Цензор.НЕТ 3189
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Бацька, бацька...! Не западло ли, пред хуйлом реверансить?????
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Сенцов назвал Путина "кровавым карликом". Путин такого не простит.
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а знаете как Кабаева с Вофкой предохраняются? они это, шпили-вили стоя делают, Вофка на табуретке стоит, Кабаева када видит шо у Вофки глаза начинают закатываться, она это, табуретку выбивает...
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Усі біди цього світу через людей малих на зріст. (Е.М. Ремарк)
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это не шпагат, а всего скорее на крупную бутылку. по українські - четверть))
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Мабуть усі низенькі фотографи та телеоператори пішли на пенсію. Колись на кожній студії совка і соцтабора такі обов'язково були у штаті. Особливо коли треба було фільмувати Чаушеску.
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Все равно путинхЪ чересчур высокий, укоротить бы его на голову...
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Головне, з яким природньо-зневажливим поглядом... на того, карлика дивиться! Ніколи бацька не міг собі такого дозволити!
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Цензор.НЕТФотоКурьезыЧуть ли не на шпагат сел: Лукашенко при встрече с Путиным пытается сгладить низкорослость главы РФ. ФОТО
 
 
 
 
 
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