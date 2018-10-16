 Чуть ли не на шпагат сел: Лукашенко при встрече с Путиным пытается сгладить низкорослость главы РФ. ФОТО

На встрече главы РФ Владимира Путина с лидером Беларуси Александру Лукашенко пришлось широко расставить ноги, чтобы визуально скрыть низкий рост российского президента.
Данный курьез подметил блогер Алексей Голобуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
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"На встрече с Путиным Лукашенко чуть ли не на шпагат сел, чтобы кремлёвский карлик казался на фото не таким маленьким", - написал Голобуцкий в комментарии к снимку.
Источник: https://censor.net.ua/p3091537
а на полусогнутых?....или коленях?... тогда и х.ло смотрелось бы повыше
(бацька...бацька...эх...)
Чмошный карлик-шизофреник с кучей комплексов и тараканов в башке. Тьфу...
Уэф: Нет.
Скрипач: Биологический фактор?
Уэф: Нет.
Скрипач: Лица с других планет?
Уэф: Нет.
Скрипач: А чем они от друг друга отличаются?
Уэф: Ты что дальтоник, скрипач? Зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь? Турист.
И из-за своих комплексов мстит всему миру.