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 Курьезы, За рубежом
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Все про:Путин (24288) Россия (70748) спецслужбы (361) фото (1289)

 "Бродячий цирк ФСО продолжает свои гастроли": Путина снова поймали на постановочной фото "с фермерами", бывшими ранее "рыбаками", "богомольцами" и "простым народом". ФОТОрепортаж

Президент России Владимир Путин в день работников сельского хозяйства совершил визит якобы к фермерам, но выяснилось, что это "подставные" люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский блогер-"рашист" из Санкт-Петербурга, пропагандист Анатолий Несмиян, более известный под своим ником в ЖЖ el_murid (Эль-Мюрид).

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"Сегодня появился очередной повод для стеба - Отец и Надёжа поехал общаться с народом. Сегодня - с сельхозпроизводителями. Производителями оказались всё те же многостаночники, бывшие ранее рыбаками с Ильмени, а еще ранее - богомольцами, а до того - еще каким-то народом, который ездит вслед за Путиным по всей стране. В реальности причин для стёба, по всей видимости, не слишком много. Сложно предполагать, что одни и те же лица отобранных представителей от народа для самого Путина еще не примелькались. А раз так - то в глупом и отвратительном обмане он участвует вместе с ними. Как статист. Если президент неспособен отказаться от столь постыдной роли и рявкнуть на убогих и тупых пиар-менеджеров, то что можно от него ожидать в более серьезных случаях?" - переживает Несмиян.

Бродячий цирк ФСО продолжает свои гастроли: Путина снова поймали на постановочной фото с фермерами, бывшими ранее рыбаками, богомольцами и простым народом 01

"Виртуальная реальность, которой окружил себя Путин, по всей видимости, полностью заслонила для него настоящую. Известная фраза: "Правители понятия не имеют о стране, которой правят" в свете этих постыдных фотографий выглядит как нельзя уместно. О какой стране и ее проблемах вообще может знать человек, который окружен фальшивой реальностью? Фальшивыми рыбаками, лживыми статистическими данными, мультфильмами про несокрушимую мощь каких-то мифических гиперракет. В итоге Путин и вся его вертикаль, которая старательно копирует босса, лгут, как дышат. Хотя, возможно, что сами они свято уверены, что всё сказанное ими - такая же святая правда. И очень удивляются, когда простые туристы вдруг оказываются киллерами, а великая победа и возвращение в родную гавань вдруг начинает превращаться в непосильную ношу и камень на шее. И пока руководство страны будет жить в этой вымороченной реальности, они так и будут принимать решения по таким же фальшивым фотографиям, а мы - жить в последствиях этих решений", - резюмировал пропагандист.

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В соцсетях отметили, что "бродячий цирк ФСО продолжает свои гастроли".

Бродячий цирк ФСО продолжает свои гастроли: Путина снова поймали на постановочной фото с фермерами, бывшими ранее рыбаками, богомольцами и простым народом 02

Отметим, Владимир Путин встретил Рождество Христово в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. Российский президент посетил богослужение в Спасском соборе. Там он встретился со старыми знакомыми - местными рыбаками, с которыми познакомился прошлой осенью во время поездки по озеру Ильмень с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Бродячий цирк ФСО продолжает свои гастроли: Путина снова поймали на постановочной фото с фермерами, бывшими ранее рыбаками, богомольцами и простым народом 03

После богослужения Путин выпил чаю вместе с рыбаками и принял приглашение на весеннюю рыбалку. Президент также заявил, что 2017 год будет, по его мнению, не таким сложным, как прошедший: "Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел".

От рыбаков Путин узнал, что улов в этом году оказался меньше, чем рассчитывали, потому что озеро Ильмень рано затянуло льдом. Кроме того, рыбаки рассказали ему "профессиональные" секреты приготовления ухи и пригласили на весеннюю рыбалку.

"Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке", - сказал на это Путин.

Источник: https://censor.net.ua/p3091521
 
   
 Топ комментарии
 
Кумедні тваринки все ж таки ті кацапи.
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Так там и хуйло подставное.
И вообще, что может быть настоящее в ненастоящей "стране"？
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Кумедні тваринки все ж таки ті кацапи.
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эфемерность и сюрреализм в реалиях Путина...
а может то все галлюциноз его и фобии ...
помноженная на биполярность его мозга..
ему кто советский детский (да и детский ли) фильм прокрутил- "Королевство кривых зеркал"
и мировой бестселлер "Алиса в Зазеркалье"...
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Так там и хуйло подставное.
И вообще, что может быть настоящее в ненастоящей "стране"？
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А что хотели, чучело ботоксное просто панически боится ПОКУШЕНИЯ!!!
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Шапито имени "Вофки-мнагахадофки"...
Цирк дресированых 3/14дарасов...))))
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бабы МАШОНКЫ ЙУЛИИ там не хватае!
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Страна error с кодом 404.
Какие ж там рыбаки должны быть? Все в рамках существующей ирреальности.
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там уже весь этот постановочный нарот успел состариться, мл лейтенанты уже получили звание генералов а всех остальных крепосных это шоу тешит в приполярной нигерии....
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Это команда шаманов-экстрасенсов, защищающих "великого" карлика от внешнего влияния, порчи и т.д.
Такие, но в меньшем количестве, есть и у некоторых наших депутатов...
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классика жанра. новоруцкий божок, его новоруцкие 12 апостолов и старая новомария новомагдалина с низкой социальной ответственностью )
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Потемкинские деревни, потемкинские СМИ, потемкинский народ. Все так, как и должно быть в империи лжи.
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Да уж, разница между президентом Украины, который то приедит на фронт к нашим героям, то макает кацов на чистом английском в ООН, и плешивым карликом уж очень очевидна...
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В США численность бедных в 2010 оценивается в 46,180 млн человек, что составляет 15,1 % от всего населения. Однако чертой бедности в 2010 году Бюро переписи населения США считает доходы $22 314 ( = 623854,81 / 4 = /12 = 12997 грн. на 1 человека из семьи в месяц тратится ) в год на семью из четырёх человек.
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А на 9 мая они станут омолодившимися ветеранами в наградах
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мені тошнить, вивертає від цієї рогатої худоби яку очолює путін-хуйло!!!!
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Для el_murid такий стиль путіна можливо є новиною, але для українців це давно зрозуміло. Нехай ще напише скільки взагалі путіних "Бродячий цирк ФСО продовжує свої гастролі": Путіна знову впіймали на постановочному фото "з фермерами", котрі були раніше "рибалками", "прочанами" і "простим народом" - Цензор.НЕТ 3321
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У нас тоже есть свой спецназ!!! "Бродячий цирк ФСО продовжує свої гастролі": Путіна знову впіймали на постановочному фото "з фермерами", котрі були раніше "рибалками", "прочанами" і "простим народом" - Цензор.НЕТ 7946
"Бродячий цирк ФСО продовжує свої гастролі": Путіна знову впіймали на постановочному фото "з фермерами", котрі були раніше "рибалками", "прочанами" і "простим народом" - Цензор.НЕТ 467"Бродячий цирк ФСО продовжує свої гастролі": Путіна знову впіймали на постановочному фото "з фермерами", котрі були раніше "рибалками", "прочанами" і "простим народом" - Цензор.НЕТ 3403
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Цензор.НЕТФотоКурьезы"Бродячий цирк ФСО продолжает свои гастроли": Путина снова поймали на постановочной фото "с фермерами", бывшими ранее "рыбаками", "богомольцами" и "простым народом". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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