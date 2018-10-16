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 Курьезы, За рубежом
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Все про:Путин (24288) Россия (70748) спецслужбы (361) фото (1289)

 "Бродячий цирк ФСО продолжает свои гастроли": Путина снова поймали на постановочном фото "с фермерами", бывшими ранее "рыбаками", "богомольцами" и "простым народом". ФОТОрепортаж

Президент России Владимир Путин в день работников сельского хозяйства совершил визит якобы к фермерам, но выяснилось, что это подставные люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский блогер-"рашист" из Санкт-Петербурга, пропагандист Анатолий Несмиян, более известный под своим ником в ЖЖ el_murid (Эль-Мюрид).

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"Сегодня появился очередной повод для стеба - Отец и Надёжа поехал общаться с народом. Сегодня - с сельхозпроизводителями. Производителями оказались всё те же многостаночники, бывшие ранее рыбаками с Ильменя, а еще ранее - богомольцами, а до того - еще каким-то народом, который ездит вслед за Путиным по всей стране. В реальности причин для стёба, по всей видимости, не слишком много. Сложно предполагать, что одни и те же лица отобранных представителей от народа для самого Путина еще не примелькались. А раз так - то в глупом и отвратительном обмане он участвует вместе с ними. Как статист. Если президент неспособен отказаться от столь постыдной роли и рявкнуть на убогих и тупых пиар-менеджеров, то что можно от него ожидать в более серьезных случаях?" - переживает Несмиян.

Бродячий цирк ФСО продолжает свои гастроли: Путина снова поймали на постановочном фото с фермерами, бывшими ранее рыбаками, богомольцами и простым народом 01

"Виртуальная реальность, которой окружил себя Путин, по всей видимости, полностью заслонила для него настоящую. Известная фраза: "Правители понятия не имеют о стране, которой правят" в свете этих постыдных фотографий выглядит как нельзя уместно. О какой стране и ее проблемах вообще может знать человек, который окружен фальшивой реальностью? Фальшивыми рыбаками, лживыми статистическими данными, мультфильмами про несокрушимую мощь каких-то мифических гиперракет. В итоге Путин и вся его вертикаль, которая старательно копирует босса, лгут, как дышат. Хотя, возможно, что сами они свято уверены, что всё сказанное ими - такая же святая правда. И очень удивляются, когда простые туристы вдруг оказываются киллерами, а великая победа и возвращение в родную гавань вдруг начинает превращаться в непосильную ношу и камень на шее. И пока руководство страны будет жить в этой вымороченной реальности, они так и будут принимать решения по таким же фальшивым фотографиям, а мы - жить в последствиях этих решений", - резюмировал пропагандист.

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В соцсетях отметили, что "бродячий цирк ФСО продолжает свои гастроли".

Бродячий цирк ФСО продолжает свои гастроли: Путина снова поймали на постановочном фото с фермерами, бывшими ранее рыбаками, богомольцами и простым народом 02

Отметим, Владимир Путин встретил Рождество Христово в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. Российский президент посетил богослужение в Спасском соборе. Там он встретился со старыми знакомыми - местными рыбаками, с которыми познакомился прошлой осенью во время поездки по озеру Ильмень с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Бродячий цирк ФСО продолжает свои гастроли: Путина снова поймали на постановочном фото с фермерами, бывшими ранее рыбаками, богомольцами и простым народом 03

После богослужения Путин выпил чаю вместе с рыбаками и принял приглашение на весеннюю рыбалку. Президент также заявил, что 2017 год будет, по его мнению, не таким сложным, как прошедший: "Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел".

От рыбаков Путин узнал, что улов в этом году оказался меньше, чем рассчитывали, потому что озеро Ильмень рано затянуло льдом. Кроме того, рыбаки рассказали ему "профессиональные" секреты приготовления ухи и пригласили на весеннюю рыбалку.

"Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке", - сказал на это Путин.

Источник: https://censor.net.ua/p3091521
 
 
 Топ комментарии
 
Кумедні тваринки все ж таки ті кацапи.
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Так там и хуйло подставное.
И вообще, что может быть настоящее в ненастоящей "стране"？
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Да уж, разница между президентом Украины, который то приедит на фронт к нашим героям, то макает кацов на чистом английском в ООН, и плешивым карликом уж очень очевидна...
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Кумедні тваринки все ж таки ті кацапи.
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кумедні тваринки людей в інших лісах не вбивають
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Абидна, понимашь!.. Країною з найбільшою у світі територією, гігантськими запасами корисних копалин та ядерним арсеналом керує виживший з розуму, закомплексований, плюгавий недомірок-маразматик Путлер...
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эфемерность и сюрреализм в реалиях Путина...
а может то все галлюциноз его и фобии ...
помноженная на биполярность его мозга..
ему кто советский детский (да и детский ли) фильм прокрутил- "Королевство кривых зеркал"
и мировой бестселлер "Алиса в Зазеркалье"...
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УДАР В СПИНУ. Китай отказался кредитовать Россию в юанях
15 октября в 22:13 Поделиться
Попытки Кремля развернуть финансовую политику на Восток и начать привлекать займы в юанях уперлись похоже накрылись медным тазом.

Проект суверенных юаневых облигаций, который обсуждается с момента резкого обострения отношений с Западом в 2014 году, остается подвешенным в воздухе. Выпуск на сумму около 6 млрд юаней (до 1 млрд долларов), который изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й, до сих пор не получил окончательного согласования властями Китая, рассказал журналистам в кулуарах Встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка замглавы минфина Сергей Сторчак.

По данным Bloomberg, Минфин еще в декабре прошлого года нанял Газпромбанк, BOC и ICBC для организации первого выпуска юаневых ОФЗ. Продать его планировали в конце прошлого или начале текущего года, но размещение так и не состоялось.

С точки зрения экономики выпуск юаневых облигаций стоит ровно в той же череде финансово-политической экзотики, что и торговля нефтью с Ираном, а также разговоры о продаже нефти за рубли, говорит директор по инвестициям "ИК "Питер Траст" Михаил Алтынов.
УДАР В СПИНУ. Китай отказался кредитовать Россию в юанях
15 октября в 22:13 Поделиться
Попытки Кремля развернуть финансовую политику на Восток и начать привлекать займы в юанях уперлись похоже накрылись медным тазом.

Проект суверенных юаневых облигаций, который обсуждается с момента резкого обострения отношений с Западом в 2014 году, остается подвешенным в воздухе. Выпуск на сумму около 6 млрд юаней (до 1 млрд долларов), который изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й, до сих пор не получил окончательного согласования властями Китая, рассказал журналистам в кулуарах Встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка замглавы минфина Сергей Сторчак.

По данным Bloomberg, Минфин еще в декабре прошлого года нанял Газпромбанк, BOC и ICBC для организации первого выпуска юаневых ОФЗ. Продать его планировали в конце прошлого или начале текущего года, но размещение так и не состоялось.

С точки зрения экономики выпуск юаневых облигаций стоит ровно в той же череде финансово-политической экзотики, что и торговля нефтью с Ираном, а также разговоры о продаже нефти за рубли, говорит директор по инвестициям "ИК "Питер Траст" Михаил Алтынов.

Проблема в том, что доходов в юанях у правительства России нет, напоминает он: торговля с КНР по-прежнему ведется преимущественно за доллары.

По данным ЦБ, в американской валюте проходят 88% сделок по экспорту в Китай и 73,6% - по импорту из КНР. При этом получать рубли за проданные в Россию товары Китай де-факто отказывается: доля российской валюты в расчетах по импорту составляет лишь 3,8%. Это меньше, чем 2013 году (3,9%).

Покупать юани для обслуживания долга также, по всей видимости, придется за доллары, рассуждает Алтынов. Иными словами, это будет тот же долларовый долг, только дороже.
Проблема в том, что доходов в юанях у правительства России нет, напоминает он: торговля с КНР по-прежнему ведется преимущественно за доллары.

По данным ЦБ, в американской валюте проходят 88% сделок по экспорту в Китай и 73,6% - по импорту из КНР. При этом получать рубли за проданные в Россию товары Китай де-факто отказывается: доля российской валюты в расчетах по импорту составляет лишь 3,8%. Это меньше, чем 2013 году (3,9%).

Покупать юани для обслуживания долга также, по всей видимости, придется за доллары, рассуждает Алтынов. Иными словами, это будет тот же долларовый долг, только дороже.
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Так там и хуйло подставное.
И вообще, что может быть настоящее в ненастоящей "стране"？
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А что хотели, чучело ботоксное просто панически боится ПОКУШЕНИЯ!!!
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Шапито имени "Вофки-мнагахадофки"...
Цирк дресированых 3/14дарасов...))))
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бабы МАШОНКЫ ЙУЛИИ там не хватае!
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Страна error с кодом 404.
Какие ж там рыбаки должны быть? Все в рамках существующей ирреальности.
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там уже весь этот постановочный нарот успел состариться, мл лейтенанты уже получили звание генералов а всех остальных крепосных это шоу тешит в приполярной нигерии....
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Это команда шаманов-экстрасенсов, защищающих "великого" карлика от внешнего влияния, порчи и т.д.
Такие, но в меньшем количестве, есть и у некоторых наших депутатов...
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классика жанра. новоруцкий божок, его новоруцкие 12 апостолов и старая новомария новомагдалина с низкой социальной ответственностью )
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Потемкинские деревни, потемкинские СМИ, потемкинский народ. Все так, как и должно быть в империи лжи.
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Да уж, разница между президентом Украины, который то приедит на фронт к нашим героям, то макает кацов на чистом английском в ООН, и плешивым карликом уж очень очевидна...
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9 10 11 12... офшорный прохвост пэдро мальдивский продувший все битвы карлику плешивому. конечно лучше плешивого карлика...
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Проигранные битвы Порохом...
- битва за Малоросию в пол Украины
- битва за Украинскую Поместную Церковь
- битва за международное признание агресии Засрашки с дальнейшим наложением животворящих санкций, что например не удалось Михо в 2008...
- а результат битва за независимость Украины...
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В США численность бедных в 2010 оценивается в 46,180 млн человек, что составляет 15,1 % от всего населения. Однако чертой бедности в 2010 году Бюро переписи населения США считает доходы $22 314 ( = 623854,81 / 4 = /12 = 12997 грн. на 1 человека из семьи в месяц тратится ) в год на семью из четырёх человек.
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Что вы стрелки переводите от ботоксного клоуна?
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Ну да, и все, что негры недоедают, пожалуйста, шлите нам.
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А на 9 мая они станут омолодившимися ветеранами в наградах
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мені тошнить, вивертає від цієї рогатої худоби яку очолює путін-хуйло!!!!
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Для el_murid такий стиль путіна можливо є новиною, але для українців це давно зрозуміло. Нехай ще напише скільки взагалі путіних "Бродячий цирк ФСО продовжує свої гастролі": Путіна знову впіймали на постановочному фото "з фермерами", котрі були раніше "рибалками", "прочанами" і "простим народом" - Цензор.НЕТ 3321
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У нас тоже есть свой спецназ!!! "Бродячий цирк ФСО продовжує свої гастролі": Путіна знову впіймали на постановочному фото "з фермерами", котрі були раніше "рибалками", "прочанами" і "простим народом" - Цензор.НЕТ 7946
"Бродячий цирк ФСО продовжує свої гастролі": Путіна знову впіймали на постановочному фото "з фермерами", котрі були раніше "рибалками", "прочанами" і "простим народом" - Цензор.НЕТ 467"Бродячий цирк ФСО продовжує свої гастролі": Путіна знову впіймали на постановочному фото "з фермерами", котрі були раніше "рибалками", "прочанами" і "простим народом" - Цензор.НЕТ 3403
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А фото на рыбалке с голым торсом, а на дне морском с амфорой и тд не нашлось? Не интересно - батюшка в одной и той же рясе.
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21 век на дворе,а у кремлядей мозги махрового "совка". Тиснул в газетке "правда" фотку вождя с трудящимися,рассказал о повышении удоев черепах, урожайности тростника-и порядок. Быдло жрет стекломой и счастливо.
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А что в козлостане нет людей, которые не безопасны Вождю вовке?
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Рашен быдло хавает...Массовка не важна.Главное,чтобы сцарь хоть чуть-чуть на настоящего был похожий. "Бродячий цирк ФСО продовжує свої гастролі": Путіна знову впіймали на постановочному фото "з фермерами", котрі були раніше "рибалками", "прочанами" і "простим народом" - Цензор.НЕТ 1366
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Вопрос риторический... Угадай с трёх раз... (А лучше - из шести...).
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Передвижная агитбригада путлера , ну чему мы удивляемся , он ведь тени своей боится и правильно делает , так хоть клоп мал , но ооочень вонючий 😂😂😂так и хочется прихлопнуть эту кровавую мразоту !
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Когда в душе патриот, а задницей чувствуешь что нужно валить....

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Полёты со стерхами, в истребителе, заплывы на "не имеющих аналохофф" кораблях и подводных лодках, ныряние в батискафе, кормление диких зверей, заезд по Крымскому мосту... Я знаю, где "солнцеликий" ещё не "блистал"!!! На канате, с шестом... У азиатов (таджиков, узбеков, пуштунов и т.д, и т.п.), это на каждом празднике или ярмарке, практикуется... Пора его "массовке" в "маскарабозы" переодеваться... Теперешним "коренным масквичам" - Алимам, Шукратам, Мансурам, это должно понравиться - "родным повеет"...
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Если руководитель станы начинает параноидально бояться собственного населения , даже под контролем своей охраны , значит такая страна больше не может называться демократической и превращается в Северную Корею .
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...значит такая страна перестает существовать.
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В сегодняшних границах как минимум , Хуйлу просто не хватит репрессивного аппарата для контроля такой территории , по тому Московия вернется к тем границам с которых она и начинала.
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Слабо ноги расставил батька... Надо было шире, что бы ниже быть.
"Бродячий цирк ФСО продовжує свої гастролі": Путіна знову впіймали на постановочному фото "з фермерами", котрі були раніше "рибалками", "прочанами" і "простим народом" - Цензор.НЕТ 4722

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Когда не с телишься то будет при родне "Бродячий цирк ФСО продовжує свої гастролі": Путіна знову впіймали на постановочному фото "з фермерами", котрі були раніше "рибалками", "прочанами" і "простим народом" - Цензор.НЕТ 6965
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интересно им звание внеочередное присваивают ? например "за рыболова", "за фермера" ?
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Та проверенные все люди, не то шо у нашего гаранта через одного падають постоянно, хай прымэр бере.
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ну насчет мордастого, вообще не похож. Тогда с фото в храме и фото в фермы должны совпасть, они не совпали.
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Хорошо пилоту- в аэропорту его ждёт девушка,
Хорошо моряку- в порту его ждёт девушка,
Хорошо машинисту- на вокзале его ждёт девушка!
Только девушке тяжело - то в аэропорт, то в порт, то на вокзал..
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Мишка настрелял себе...

видео -- Пореченков в донецком аэропорту

Цитата из недавнего интервью:

"КП: Тем не менее вы от политики никогда не уклонялись и выражали позицию по Крыму, Украине, а не так давно комментировали гибель главы ДНР Александра Захарченко. Это стало влиять на работу?
Пореченков: Да. Конечно.
КП: Как?
Пореченков: Стали снимать с ролей. Уже с утвержденных проектов."
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Ну и что, что люди на разных фото каждый раз одни и те же? Зато Путлер каждый раз новый!
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Это дно.. цирк...фейк... слов нет. Но я не сержусь, ведь это меня, как истинного руссофоба, очень радует! )))
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Да просто люди всем занимаются. И рыбачат, и фермерское хозяйство поднимают. и Богу молятся. вот к ним "солнцеликий" и ездит..)
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Ждемо 9 Травня, вони будуть Ветеранами ВОВ.
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А просто гнида #йловська боїться власного народу.Хоча,який кацапи народ? Так,насєленіє...
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Так це давно відомий факт з царської расеї пішло ще при Катерині ІІ будувалися "потьомкінськи дярьовні" рашка це сучасна КНДР.
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Цензор.НЕТФотоКурьезы"Бродячий цирк ФСО продолжает свои гастроли": Путина снова поймали на постановочном фото "с фермерами", бывшими ранее "рыбаками", "богомольцами" и "простым народом". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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