 Будет ли МИД работать над вопросом привлечения пособника террористов Филлипса к ответственности за осквернение могилы Бандеры? - журналист Годзенко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал украинский журналист Алексей Годзенко, передает Цензор.НЕТ.
"Обращаюсь к Павлу Климкину в Министерство иностранных дел Украины. Известный рашкован из Британии Грэм Филлипс отметился в Мюнхене на кладбище Вальдфридхоф, где находится могила Степана Бандеры. К поведению этого лысого мудака мы уже привыкли, в целом. Украинские артиллеристы даже благодарили его за видео с привязкой к ныне уничтоженным позициям сепаров. Но, то что это существо сделало на немецком кладбище может быть расценено европейским законодательством как осквернение могилы, за что Гриша может понести неилюзорное наказание. Так вот, будет ли МИД, посольство, министр работать в этом направлении?" - спросил журналист.
походу "фартовому" грише пора уже селфи делать
____________________
А може і за ці гроші перенести могилу в Україну, та і все потому.
Министерство юстиции вместе с казлихой Луценчихой (представитель Парашенки) борется с алиментщиками и водилами с непристёгнутыми ремнями.
им некогда.
ты ещё скажи что рассея за донбасс и за Крым должна платить...
Коломойский было вякнул что-то на эту тему - и где сейчас тот Коломойский?
повесили бы там на ёлке рядом и сказали что так и было
скорее бы уже выборы, может поменяется что нибудь
от климкиной крайней озабоченности мягко говоря тошнит
как и от блестящих операций сбу по воскрешению покойников
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Это первый пункт статьи. Здесь ничего не написано про СЛОМАЛ. Это чистой воды надругательство . Кстати.... флаг то порвал.
Неужели этот у..бок не понимает, что его дни сочтены?