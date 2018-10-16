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 Политика Украины, Фоторепортаж
  1989  23
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 Будет ли МИД работать над вопросом привлечения пособника террористов Филлипса к ответственности за осквернение могилы Бандеры? - журналист Годзенко. ФОТО

МИД Украины призвали проработать возможность привлечения пособника террористов Грэма Филлипса к ответственности за осквернение могилы Степана Бандеры в Германии.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал украинский журналист Алексей Годзенко, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к Павлу Климкину в Министерство иностранных дел Украины. Известный рашкован из Британии Грэм Филлипс отметился в Мюнхене на кладбище Вальдфридхоф, где находится могила Степана Бандеры. К поведению этого лысого мудака мы уже привыкли, в целом. Украинские артиллеристы даже благодарили его за видео с привязкой к ныне уничтоженным позициям сепаров. Но, то что это существо сделало на немецком кладбище может быть расценено европейским законодательством как осквернение могилы, за что Гриша может понести неилюзорное наказание. Так вот, будет ли МИД, посольство, министр работать в этом направлении?" - спросил журналист.

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Будет ли МИД работать над вопросом привлечения пособника террористов Филлипса к ответственности за осквернение могилы Бандеры? - журналист Годзенко 01
Будет ли МИД работать над вопросом привлечения пособника террористов Филлипса к ответственности за осквернение могилы Бандеры? - журналист Годзенко 02
Будет ли МИД работать над вопросом привлечения пособника террористов Филлипса к ответственности за осквернение могилы Бандеры? - журналист Годзенко 03

Источник: https://censor.net.ua/p3091520
 
 
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Этот пропагандистский урод не должен жить.
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Будет ли МИД работать над вопросом привлечения пособника террористов Филлипса к ответственности за осквернение могилы Бандеры? - журналист Годзенко - Цензор.НЕТ 4455
походу "фартовому" грише пора уже селфи делать Будет ли МИД работать над вопросом привлечения пособника террористов Филлипса к ответственности за осквернение могилы Бандеры? - журналист Годзенко - Цензор.НЕТ 8493
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Вот-вот, и я о том же. Такие уникальные кадры беречь надо. Пусть поживет, авось еще с кем- нибудь из скреПоносцев пофоткается.
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а может и нет? может лучше пусть побольше фото с подобными выкладывает? такой себе спусковой крючёчек по переводу из руцкого мира, в Мир Аида) )).
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Нет. Это Харон лугандонсий ....перевозит весь этот биомусор в царство мёртвых. Пусть пока поживёт....
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ну пусть будет и харон. они же платят ему за перевоз ))
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А що там думати? Нехай передають справу у юрвідділ і ті готують позов до земельного суду Мюнхена від родичів Степана за моральний збиток на десяток мільонів євро.
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Думаю, якщо суд задовольнить хочаб частину вимог, о цьому Грему більше на це кладовище ходити не захочеться.
____________________
А може і за ці гроші перенести могилу в Україну, та і все потому.
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Ты шо?

Министерство юстиции вместе с казлихой Луценчихой (представитель Парашенки) борется с алиментщиками и водилами с непристёгнутыми ремнями.

им некогда.

ты ещё скажи что рассея за донбасс и за Крым должна платить...
Коломойский было вякнул что-то на эту тему - и где сейчас тот Коломойский?
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и куда наша спецура смотрит? место идеальное, ваще никого
повесили бы там на ёлке рядом и сказали что так и было
скорее бы уже выборы, может поменяется что нибудь
от климкиной крайней озабоченности мягко говоря тошнит
как и от блестящих операций сбу по воскрешению покойников
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Над этим должен не МИД работать, а патологоанатомы...
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Формально он ничего не сломал, не испортил. Вряд ли это на что-то потянет.
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Ломать ничего не надо. Это надругательство над могилой. И этот поц сам на себя записал доказательства. Когда ты посцышь на могилу ,то ты тоже вроде бы ничего не сломал ,но это наказуемо.
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Немцы накажут британца по такому поводу? Это просто нереально.
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как по-японски "Берегись!"? что, например, кричат человеку, когда сзади едет машина, а он не видит?
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А как насчет осквернения флага Украины?
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1. Надругательство или глумление над могилой или другим местом захоронения, над трупом или урной с прахом является посягательством на общественную нравственность, а также на честь и достоинство умерших.

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Это первый пункт статьи. Здесь ничего не написано про СЛОМАЛ. Это чистой воды надругательство . Кстати.... флаг то порвал.
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Эта мразь растоптала государственные флаги Украины и повесила оскорбительную табличку на могилу символа борьбы за независимость многомиллионного народа.
Неужели этот у..бок не понимает, что его дни сочтены?
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Хулі там працювати-зайшов в найближчий поліційний відділок-накатав заяву,надав відеодоказ.Все.
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Доказ про що? Про те, що повісив плакат? Такі як ти пам'ятники валяєте, на братських могилах загиблих войнів у боротьбі з фашизмом яєчні жарите - і що вам за те було?
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ну, а за те, що зірвав стяг України - так Филлипс же ворог, відкрито підтримує агресора, он скільки фото виставили як доказ, що з ворога візьмеш окрім аналізів......
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Да тут скорее к "исполнителям" ГУР вопрос. Климкин-импотент.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБудет ли МИД работать над вопросом привлечения пособника террористов Филлипса к ответственности за осквернение могилы Бандеры? - журналист Годзенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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