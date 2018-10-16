 Будет ли МИД работать над вопросом привлечения пособника террористов Филлипса к ответственности за осквернение могилы Бандеры? - журналист Годзенко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал украинский журналист Алексей Годзенко, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к Павлу Климкину в Министерство иностранных дел Украины. Известный рашкован из Британии Грэм Филлипс отметился в Мюнхене на кладбище Вальдфридхоф, где находится могила Степана Бандеры. К поведению этого лысого мудака мы уже привыкли, в целом. Украинские артиллеристы даже благодарили его за видео с привязкой к ныне уничтоженным позициям сепаров. Но, то что это существо сделало на немецком кладбище может быть расценено европейским законодательством как осквернение могилы, за что Гриша может понести неилюзорное наказание. Так вот, будет ли МИД, посольство, министр работать в этом направлении?" - спросил журналист.

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