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 Молдаванин вез через границу пистолет "Байкал" и карманный нож, а украинец - винтовку "KANDAR", - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Житомирского и Львовского отрядов совместно с работниками ГФС в международных автомобильных пунктах пропуска изъяли оружие.

В "Выступовичи-Авто" при осмотре багажного отделения автобуса сообщением "Санкт-Петербург - Кишинев" пограничники обнаружили пневматический пистолет "Байкал" и карманный нож, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ. Найденное оружие намеревался ввезти в Украину 37-летний гражданин Молдовы.

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А в пункте пропуска "Рава-Русская-авто" пограничная собака вынюхала пневматическую винтовку "KANDAR". Оружие 42-летний житель Тернополя скрыл под пассажирским сиденьем микроавтобуса "Фольксваген", на котором ехал из Польши.

В обоих случаях оружие передано представителям Национальной полиции.

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Молдаванин вез через границу пистолет Байкал и карманный нож, а украинец - винтовку KANDAR, - ГПСУ 01
Молдаванин вез через границу пистолет Байкал и карманный нож, а украинец - винтовку KANDAR, - ГПСУ 02
Фото: dpsu.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3091501
 
 
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Якщо на пневматичну зброю не треба дозволу, то для чого затримувать на кордоні?
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Зависит от дульной энергии (до 3 Дж свободно), скорости полета пули (до 100 м/с свободно) и калибра (до 4,5 мм). Оба девайса по их ТТХ можно везти через границу только с документом разрешительной службы МВД. Поэтому их и прятали.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМолдаванин вез через границу пистолет "Байкал" и карманный нож, а украинец - винтовку "KANDAR", - ГПСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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