 Молдаванин вез через границу пистолет "Байкал" и карманный нож, а украинец - винтовку "KANDAR", - ГПСУ. ФОТО

В "Выступовичи-Авто" при осмотре багажного отделения автобуса сообщением "Санкт-Петербург - Кишинев" пограничники обнаружили пневматический пистолет "Байкал" и карманный нож, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ. Найденное оружие намеревался ввезти в Украину 37-летний гражданин Молдовы.

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А в пункте пропуска "Рава-Русская-авто" пограничная собака вынюхала пневматическую винтовку "KANDAR". Оружие 42-летний житель Тернополя скрыл под пассажирским сиденьем микроавтобуса "Фольксваген", на котором ехал из Польши.

В обоих случаях оружие передано представителям Национальной полиции.

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Фото: dpsu.gov.ua