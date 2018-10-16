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 Операцией по демонстрации силы завершились учения "Кленовая арка - 2018" в Литве, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На днях завершились многонациональные командно-штабные учения "Кленовая арка - 2018", которые продолжались в течение двух недель в учебном центре вблизи Неменчине в Литовской Республике.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в учениях участвовало командование Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского, штаб батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины и штабы других национальных компонентов из Литвы и Польши под наставничеством канадских инструкторов. Также в этом году в штаб ЛитПолУкрбрига были интегрированы офицеры Турции и Румынии, а среди подразделений для выполнения учебных задач был объединен грузино-черногорский батальон. Стоит отметить, что участники планировали и выполняли задачи, связанные с реалистичными вызовами по поддержанию мира и безопасности.

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"В частности, согласно сценарию, командование коалиционных сил приказало ЛитПолУкрбригу взять под контроль определенный район в вымышленной стране Латгалии, которая страдает от гибридных угроз соседней Торрико. Бригада выполнила демонстрационные действия вдоль границы с "неспокойной страной-соседкой" и обеспечила контроль в зоне ответственности", - отметил начальник штаба многонациональной бригады полковник Михал Малиска.

В ходе обучения грузино-черногорский, польский танковый и литовский батальон улан планировали усиления охраны и обороны пунктов пропуска на границе и развертывания сети опорных пунктов. В то же время, украинские десантно-штурмовые подразделения совместно с польскими подразделениями взяли под контроль ближайший населенный пункт. Все решения штабов отображались с помощью компьютерного моделирования JCATS. Это программное обеспечение позволило органам управления выполнять учебные задания без привлечения войск в условиях реального времени.

"Это реалистичное обучение, которое помогло отработать выполнение операций уровня бригады. Наставники канадской армии побудили офицеров командования бригады и штабы батальонов к использованию процесса принятия решения по стандартам НАТО. По мере развития сценария учебные задания усложнялись и требовали слаженной сотрудничества между военнослужащими разных стран, что является ключевым для проведения успешных операций", - добавил полковник Артурас Ясинскас, заместитель командира ЛитПолУкрбрига.

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Также, в заключительной фазе обучения состоялся день высокопоставленных гостей, во время которого представители каждой из стран-участниц осмотрели выполнение задач штабом многонациональной бригады и подчиненных подразделений. Украину представляли заместитель командующего десантно-штурмовой войск полковник Олег Гуть и командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Владимир Шворак.

Справка: маневры "Кленовая арка" - это ежегодные 11-дневные командно-штабные учения, в которым традиционно принимают участие военнослужащие Литвы, Польши и Украины при поддержке канадских наставников. Но формат обучения в этом году несколько расширен - оно охватило более 300 участников из 8 стран: Канады, Литвы, Польши, Украины, Грузии, Черногории, Румынии и Турции. Македонию представляли наблюдатели.

Операцией по демонстрации силы завершились учения Кленовая арка - 2018 в Литве, - Минобороны 01

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Операцией по демонстрации силы завершились учения Кленовая арка - 2018 в Литве, - Минобороны 02
Операцией по демонстрации силы завершились учения Кленовая арка - 2018 в Литве, - Минобороны 03
Операцией по демонстрации силы завершились учения Кленовая арка - 2018 в Литве, - Минобороны 04
Операцией по демонстрации силы завершились учения Кленовая арка - 2018 в Литве, - Минобороны 05
Операцией по демонстрации силы завершились учения Кленовая арка - 2018 в Литве, - Минобороны 06
Операцией по демонстрации силы завершились учения Кленовая арка - 2018 в Литве, - Минобороны 07
Операцией по демонстрации силы завершились учения Кленовая арка - 2018 в Литве, - Минобороны 08

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Операцией по демонстрации силы завершились учения Кленовая арка - 2018 в Литве, - Минобороны 09
Операцией по демонстрации силы завершились учения Кленовая арка - 2018 в Литве, - Минобороны 10
Операцией по демонстрации силы завершились учения Кленовая арка - 2018 в Литве, - Минобороны 11

Источник: https://censor.net.ua/p3091499
 
   
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Литва давно була ворогом для росії. Підтримувати армію завжди треба, бо навіть після дезінтеграції росії там залишаться дебіли.
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а чем закончились маневры где наши парни постави в ступор натовских стратегов???
шото я пропустил)))
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОперацией по демонстрации силы завершились учения "Кленовая арка - 2018" в Литве, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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