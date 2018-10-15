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 Пособник террористов Филлипс осквернил могилу Бандеры в Мюнхене. ВИДЕО

В немецком Мюнхене прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры и прикрепил к могильному кресту баннер с надписью об "украинском нацисте".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Лига.Новости". соответствующее видео Филлипс опубликовал в YouTube.

В частности, надпись на баннере гласит: "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".

15 октября исполняется 59 лет со дня убийства Бандеры агентом КГБ в Мюнхене.

Прокремлевский блогер и пособник террористов Грэм Филлипс с 2014 по 2017 год  периодически был в Донбассе, где вместе с боевиками снимал пропагандистские ролики для кремлевских СМИ.

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Пособник террористов Филлипс осквернил могилу Бандеры в Мюнхене 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3091493
 
 
 Топ комментарии
 
Этот пидорг своей смертью не умрет.
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Как же эти мрази боятся Степана,что даже мертвый он вызывает у них животный страх на генетическом уровне.
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Гори у пеклі, кремлівська шльондра!
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Его вообще можно перенести в Украину, хоть таким образом он на Украине побывает, а то ведь и ни разу не был, И построить ему тут Мавзолей. И ходить туда как в Мавзолей Ленина. И поставить почетный караул за государственный счет. Тогда точно не осквернят.
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Вот теперь есть повод потребовать от Германии, раз она не может охранять могилы украинских деятелей о перезахоронении в Украине.
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Прах Генерала Деникина из США и который мочил в сортире рюсскае краснопузое быдло привезли в Москву в 2005 году Пособник терористів Філліпс осквернив могилу Бандери в Мюнхені - Цензор.НЕТ 1586 Пособник терористів Філліпс осквернив могилу Бандери в Мюнхені - Цензор.НЕТ 1586Почему немецких генералов Красновых ,Семёна и Петра не привезли на РАБссию...загадка ПРИРОДЫ... Пособник терористів Філліпс осквернив могилу Бандери в Мюнхені - Цензор.НЕТ 1586 Пособник терористів Філліпс осквернив могилу Бандери в Мюнхені - Цензор.НЕТ 1586
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Немцы только рады будут. Зачем им такая слава про их кладбища?
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Могилы немецких нацистов в Украине еще не оскверняли?
Мне кажется что Филипс именно на это и расчитывает.
Нужно ассимитрично действовать.
Как именно надо подумать.
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Вермахту служили верой и правдой 22 миллиона кацаПсинских Хмырей,квлючая отца нынешнего КРЫСадэнта РАБссии Путлера Фуйла... Пособник терористів Філліпс осквернив могилу Бандери в Мюнхені - Цензор.НЕТ 7756не я сказал,а Лев Симкин...достойный на РАБссии ЧЕЛОВЕК...
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Слышь,Полипов,ты зачем братьев Савельевых обосрал?
Ради партии одной,родной...
Вечный зов..про Быдло рюсскае фильм... Пособник терористів Філліпс осквернив могилу Бандери в Мюнхені - Цензор.НЕТ 2641
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Це ж треба так боятися навіть мертвого Степана Бандеру !!!!! Уявляю як кацапська гидота сцялась коли Степан Анрійович був живий !!
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Когда эту гниду задержали в Литве за провокации на митинге оно орало что он журналист и у него есть права.
При этом эта гнида считает что у журналиста Асеева прав нет.
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Степан Андреевич никогда не носил с собой оружия и жаль не убил ни одного КацаПсинскага УРОДА...ЖАЛЬ... Пособник терористів Філліпс осквернив могилу Бандери в Мюнхені - Цензор.НЕТ 9190
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Пособник терористів Філліпс осквернив могилу Бандери в Мюнхені - Цензор.НЕТ 250А говорили ГЕРИНГ никогда не был в Москве.... Пособник терористів Філліпс осквернив могилу Бандери в Мюнхені - Цензор.НЕТ 943
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я думаю что этот шпилелюбец подписал себе смертный приговор.
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Пособник терористів Філліпс осквернив могилу Бандери в Мюнхені - Цензор.НЕТ 6710Быдло Мавзолейное в оружении Вермахта Братскага... Пособник терористів Філліпс осквернив могилу Бандери в Мюнхені - Цензор.НЕТ 6138 Пособник терористів Філліпс осквернив могилу Бандери в Мюнхені - Цензор.НЕТ 6794
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заробитчане кто увидит эту падаль в европе бейте его с ноги
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПособник террористов Филлипс осквернил могилу Бандеры в Мюнхене. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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