 Украинская сборная заняла второе командное место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерации смешанных единоборств ММА, на счету украинских спортсменов десять медалей: одно золотая, пять серебряных и четыре бронзовых.

Чемпионкой Европы стала Александра Пыриг (Киевская обл.), серебряными призерами - Анастасия Свитковская (Житомирская обл.), Владимир Барышев (Херсонская обл.), Иван Горлач (г. Киев), Дмитрий Ружицкий (Харьковская обл.) и Дмитрий Секира (Харьковская обл.), а бронзовые медали завоевали Вадим Полевой (Хмельницкая обл.), Виталий Якименко (Харьковская обл.), Алексей Бондаренко (Волынская обл.) и Людвик Шолинян (Киевская обл.).

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