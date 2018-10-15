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 Украинская сборная заняла второе командное место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА. ФОТОрепортаж

Сборная Украины по смешанным единоборствам ММА заняла второе командное место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА, проходившем с 11 по 14 октября в испанском городе Гвадалахара.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерации смешанных единоборств ММА, на счету украинских спортсменов десять медалей: одно золотая, пять серебряных и четыре бронзовых.

Чемпионкой Европы стала Александра Пыриг (Киевская обл.), серебряными призерами - Анастасия Свитковская (Житомирская обл.), Владимир Барышев (Херсонская обл.), Иван Горлач (г. Киев), Дмитрий Ружицкий (Харьковская обл.) и Дмитрий Секира (Харьковская обл.), а бронзовые медали завоевали Вадим Полевой (Хмельницкая обл.), Виталий Якименко (Харьковская обл.), Алексей Бондаренко (Волынская обл.) и Людвик Шолинян (Киевская обл.).

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Украинская сборная заняла второе командное место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА 01
Украинская сборная заняла второе командное место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА 02
Украинская сборная заняла второе командное место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА 03
Украинская сборная заняла второе командное место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА 04

Источник: https://censor.net.ua/p3091481
 
   
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Молодцы!А кто занял остальные два места?
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если на кацапню намекаешь - там 95 процентов бойцов - кавказцы,с чем мы их и поздравляем..
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А в олимпийской сборной по хоккею много кавказцев? Или среди фигуристов и футболистов?. Пусть хоть где-то проявят себя.
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скажи им всё это в глаза на улице..
потом напишешь,если сможешь..
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Из восьми золотых (восемь категорий), 7 у кавказцев, и одна у украинца..
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинская сборная заняла второе командное место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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