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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Оккупанты в Крыму вербуют детей в клубы "юных пограничников ФСБ" и "казаков". ФОТОрепортаж

Оккупанты в Крыму занимаются милитаризацией детей. В оккупированной Керчи детей вербуют в клубы "юных пограничников ФСБ" и "казаков".

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты в Крыму вербуют детей в клубы юных пограничников ФСБ и казаков 01

В Керчи 13 октября школьники приняли присягу военно-патриотического клуба "Юный друг пограничника". Членами клуба стали дети из Керчи, Щелкино и Ленинского района. Инициаторами создания клубов выступили Крымская региональная общественная организация "Союз пограничников "Солдаты границы" и "Служба в городе Керчи Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым".

Оккупанты в Крыму вербуют детей в клубы юных пограничников ФСБ и казаков 02

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14 октября в Керчи состоялось принятие в кадеты казачьего военно – патриотического клуба "Грифон". Клуб создан при Хуторском казачьем обществе "Керчь Еникальское".

Оккупанты в Крыму вербуют детей в клубы юных пограничников ФСБ и казаков 03
Оккупанты в Крыму вербуют детей в клубы юных пограничников ФСБ и казаков 04
Оккупанты в Крыму вербуют детей в клубы юных пограничников ФСБ и казаков 05

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19 октября в Симферополе на "Аллее казачьей славы" на территории общеобразовательного учреждения "Школа-гимназия № 10" состоится открытие памятника "казакам", которые воевали против Украины на Донбассе и в Крыму.

"Привлечение украинских детей Крыма в парамилитарные и силовые структуры оккупирующей державы приводят к агрессивному отношению к государствам и народам, не поддерживающим идеи "русского мира". Более того, детям навязывается исключительно "русская" идентичность, разрываются связи с их страной рождения и гражданства — Украиной", - отмечают в КПГ.

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Используя такие мероприятия, российские власти осуществляют среди несовершеннолетних жителей Крыма военную пропаганду, готовя их к службе в армии РФ, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Источник: https://censor.net.ua/p3091461
 
 
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а в Кріму де они ваивали???, в наливайках???
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Сдавать Крым было легко. А вычищать потом будет гараздо тяжелей.
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"патриотического клуба "Грифон". Источник: https://censor.net.ua/p3091461" - правильнее будет ГРАФИН Окупанти в Криму вербують дітей у клуби "юних прикордонників ФСБ" і "казаків" - Цензор.НЕТ 4821 честнее так, судя по рожам!!
Окупанти в Криму вербують дітей у клуби "юних прикордонників ФСБ" і "казаків" - Цензор.НЕТ 8592
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За что боролись, на то и напоролись. Такая же каша и в голове ваты, выехавшей из Крыма. Там голосовали за януковича, здесь за его министра порошенко.
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Ненавижу расию.Как поталогически возраждаемое Зло. Предсказываю ! После освобождения эти территории будут самыми кацапонетерпимыми. Так случилось и в Восточной Германии.Которая была оккупирована коммунистами. Я во всей Дойчланд не видел столько неонацистов и скинхедов как в Потсдаме. Сравнение может и неудачное,но это своеобразный протест и ответ на насаждаемую и чуждую им идеологию.
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Будущее пушечное мясо.
Но, это ведь не "умирать в войнах НАТО"!
Тут все по другому!
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А чем этим детям можно помочь?
У Украины мирный план возвращения территорий! План рассчитан на 100 тыс.лет!
А через 100 тыс.лет нам никакие кизяки и ФСБшники старшны не будут!!!!!!
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бедные дети... а потом через пять лет родители узнают по тв "гуляли и снимались в гейпорно ездили смотреть на шпили"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОккупанты в Крыму вербуют детей в клубы "юных пограничников ФСБ" и "казаков". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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