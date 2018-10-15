 Международный тренинг по ядерной безопасности под эгидой Интерпола стартовал в Киеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Как отмечается, тренировочный курс проводится под эгидой Генерального секретариата Интерпола. В тренинге принимают участие представители правоохранительных органов Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Молдовы, Румынии и Турции. Кроме того, в мероприятии принимают участие представители Генерального секретариата Интерпола и Департамента энергетики США.

От Украины участие в учебном курсе принимают представители администрации Госпогранслужбы, Госинспекции ядерного регулирования Украины, Службы безопасности Украины, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Учебный курс имеет целью ознакомить представителей заинтересованных международных правоохранительных органов с современными методиками предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом ядерных материалов. Кроме того, речь пойдет об особенностях физической защиты объектов атомной инфраструктуры, а также о методологии реагирования на преступления, связанные с использованием радиоактивных и ядерных материалов.









