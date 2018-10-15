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Все про:хакер (712) кибербезопасность (296)

 "Белые" хакеры к 14 октября взломали около 150 российских сайтов и поздравили с Днем защитника Украины. ФОТО

Сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) по случаю Дня защитника Украины взломало около 150 российских сайтов, разместив на них поздравление для украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице UCA в Facebook.

"По сложившейся традиции, поздравления мы выкладываем на взломанных российских сайтах. На этом сервере их сотни полторы, и мы его уже взломали 9 мая. Полный список здесь", - говорится в сообщении.

Так хакеры поздравили тех, кто "с оружием в руках защищает нашу землю, всех, кто приближает нашу будущую победу над кремлевским оккупационным режимом".

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"Мы всегда будем помнить, как началась война, кто ее начал и почему. Крым, Донецкая и Луганская области всегда были украинскими. И мы уверены, что оккупированные Россией части Украины будут освобождены и там снова будет поднят наш флаг", - говорится в сообщении, которое разместили на взломанных сайтах.

Белые хакеры к 14 октября взломали около 150 российских сайтов и поздравили с Днем защитника Украины 01
Также опубликован список взломанных сайтов.

Белые хакеры к 14 октября взломали около 150 российских сайтов и поздравили с Днем защитника Украины 02
Белые хакеры к 14 октября взломали около 150 российских сайтов и поздравили с Днем защитника Украины 03
Белые хакеры к 14 октября взломали около 150 российских сайтов и поздравили с Днем защитника Украины 04

Ukrainian Cyber Alliance — сообщество украинских киберактивистов из разных городов и уголков мира. Альянс создали в 2016 году, его цель — противостоять российской агрессии в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/p3091445
 
   
 Топ комментарии
 
Приєднуюсь до поздоровлень мишебратам. "Белые" хакеры к 14 октября взломали около 150 российских сайтов и поздравили с Днем защитника Украины - Цензор.НЕТ 6786
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а вы почитайте определение слово хакер - очень удивитесь - это по сути допытливый, любознательный человек, которые в мельчайших деталях разбирается в чем то, что помогает ему произвести действия, непредусмотренные системой. Т.е. он находит уязвимости и обходные пути, что невсегда плохо. Более того - понятие хака куда как шире чем программисты, которые сайты взламывают. Вот вам пример - я купил когда то давно двд-плеер сони. Он очень качественно выводил звук и цап там был крутой, умел выводить RGB сигнал. НО было одно ограничение - он толькь диски 2го региона проигрывал. А купленные в Украине или США - нет. Но - порывшись в сети, я нашел коды, которые позволяли через пульт разблокировать региональные ограничения плеера и сделать его мультизонным - это не что инок как ХАК. И по сути я хакер, который взламал заводские ограничения плеера. Использоваля я его дома и никому своим ХАКОМ не навредил.
По сути правильно было бы называть, что есть черные или хакеры преступники - которые ради выгоды сайты ломают, ради собст обогощения и есть как тут назвали белые ну или я бы сказал просто хакеры, которые ничего противоправного не делают. А например могут помочь вам взломать ваш тел, на котором ваши данные и вы забыли пароль, заблокировали и ничего сделать не можете. А данные вам нужны. телефон ваш - вы обращаетесь к специалисту - вот он тоже хакер. Т.к. взламывает защиту, но не с вашего же согласия, в вашем же телефоне.

Хотя я на 1000% поддерживают, что сделали эти хакеры, но они атнють не белые - т.к. взломали чужие сервера, хотя сделали это скорее из альтруизма и патриотизма.
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классно!
респект и уважуха!
ну кто ж их еще поздравит... ка не вы, бродяги сетевые
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Представляю, сколько желчи пролилось на засрашских ресурсах. А пацаны молотки, прямо в лоб и сообщили. Не то что мышебратские ихтамнеты "Белые" хакеры к 14 октября взломали около 150 российских сайтов и поздравили с Днем защитника Украины - Цензор.НЕТ 6011
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Нисколько желчи не пролилось. Таких сайтов и не было. Они создали фейковые адреса, закинули на них картинку и текст! Ву А Ля! Хакерская работа проведена! Всем на радость и удивление!
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жаль что нельзя увидеть рожи запутинцев когда они это видели.
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Оффтоп, но трудно было пройти мимо.

Российский пропагандист провокатор британского происхождения Грэм Филлипс надругался над могилой Степана Бандеры.
http://fakeoff.org/terrorism/rossiyskiy-propagandist-grem-fillips-nadrugalsya-nad-mogiloy-bandery

Когда уже упокоят лысую мразь?
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Ого какие сайты, все прям 24. А i-grozny.ru вообще сайтище
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Есть и в параше нормальные люди. Жалко, что их всего несколько процентов.

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Воронеж.ру зачем ломали? Им и так регулярно от своих достается! А тут еще и от украинских хакеров прилетело! "Білі" хакери на 14 жовтня зламали майже 150 російських сайтів і привітали з Днем захисника України - Цензор.НЕТ 2011
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Хакер или киберактивист, шпион или разведчик. Двойные стандарты. Хакер - это в любом случае минимум правонарушитель.
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Белый хакер, это походу как "честный" вор. Я против коррупции, а сам полчаса назад потной ручонкой стольник гаишнику в карман засовывал. Пока собственной шкуры не коснется, бля все европейцы, а как накосячил бегом "кто бы порешал". Какая Европа, пока из головы "совок" по капле не выдавите, пока не научитесь за свои дела отвечать, так и будете недо..., белые бля хрякеры.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Белые" хакеры к 14 октября взломали около 150 российских сайтов и поздравили с Днем защитника Украины. ФОТО
 
 
 
 
 
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