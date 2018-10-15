 "Белые" хакеры к 14 октября взломали около 150 российских сайтов и поздравили с Днем защитника Украины. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице UCA в Facebook.
"По сложившейся традиции, поздравления мы выкладываем на взломанных российских сайтах. На этом сервере их сотни полторы, и мы его уже взломали 9 мая. Полный список здесь", - говорится в сообщении.
Так хакеры поздравили тех, кто "с оружием в руках защищает нашу землю, всех, кто приближает нашу будущую победу над кремлевским оккупационным режимом".
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"Мы всегда будем помнить, как началась война, кто ее начал и почему. Крым, Донецкая и Луганская области всегда были украинскими. И мы уверены, что оккупированные Россией части Украины будут освобождены и там снова будет поднят наш флаг", - говорится в сообщении, которое разместили на взломанных сайтах.
Также опубликован список взломанных сайтов.
Ukrainian Cyber Alliance — сообщество украинских киберактивистов из разных городов и уголков мира. Альянс создали в 2016 году, его цель — противостоять российской агрессии в Украине.
По сути правильно было бы называть, что есть черные или хакеры преступники - которые ради выгоды сайты ломают, ради собст обогощения и есть как тут назвали белые ну или я бы сказал просто хакеры, которые ничего противоправного не делают. А например могут помочь вам взломать ваш тел, на котором ваши данные и вы забыли пароль, заблокировали и ничего сделать не можете. А данные вам нужны. телефон ваш - вы обращаетесь к специалисту - вот он тоже хакер. Т.к. взламывает защиту, но не с вашего же согласия, в вашем же телефоне.
Хотя я на 1000% поддерживают, что сделали эти хакеры, но они атнють не белые - т.к. взломали чужие сервера, хотя сделали это скорее из альтруизма и патриотизма.
респект и уважуха!
ну кто ж их еще поздравит... ка не вы, бродяги сетевые
🤣🤣🤑
Российский пропагандист провокатор британского происхождения Грэм Филлипс надругался над могилой Степана Бандеры.
http://fakeoff.org/terrorism/rossiyskiy-propagandist-grem-fillips-nadrugalsya-nad-mogiloy-bandery
Когда уже упокоят лысую мразь?