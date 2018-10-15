 Климкин обсудил со Столтенбергом работу трастового фонда для укрепления безопасности арсеналов и ситуацию в Черном и Азовском морях. ФОТО

Об этом сообщается на странице миссии Украины при НАТО в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"15 октября 2018 г. в штаб-квартире Альянса в Брюсселе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе встречи стороны обсудили общие вызовы безопасности, с которыми сталкиваются государства-члены НАТО и Украина, в частности ситуацию с безопасностью в Черном и Азовском морях. Генсек подтвердил, что мероприятия в рамках усиленного передового присутствия в Восточной Европе и Балтии, адаптация и создание новых военных структур, существенное усиление расходов на оборону является четким ответом союзников на растущую агрессивность России", - сказано в сообщении.

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"При обсуждении направлений практического взаимодействия Климкин обратился с просьбой активизировать работу трастового фонда НАТО, призванного способствовать укреплению безопасности складов боеприпасов в Украине, что особенно актуально в свете последних событий в пгт Ичня Черниговской области. Стороны согласились с необходимостью совместного постоянного контроля за эффективностью использования помощи Альянса нашему государству. Стороны обменялись мнениями о деятельности рабочих механизмов особого партнерства Украины с НАТО, в частности заседаний Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. По оценкам Генсекретаря, ключ к разблокированию работы Комиссии лежит в плоскости договоренностей между Украиной и Венгрией в вопросе обеспечения языковых прав венгерского меньшинства. Важным шагом будет полное выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по имплементации Закона Украины об образовании. Министр Климкин отметил, что целью государства остается обеспечение жителям Закарпатья равных прав, создание условий для полноценного развития как граждан Украины, поддержки их языков, традиций и культуры", - резюмировали в миссии Украины при НАТО.







