 В СЦКК показали последствия обстрела террористами трех населенных пунктов на Донбассе. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook, об этом сообщила украинская сторона СЦКК:

Так, 13 октября 2018 г. боевиками Российской Федерации был осуществлен обстрел жилого сектора села Широкино: "Сообщение об обстреле поступило в 19:05. На месте происшествия офицерами украинской стороны СЦКК было выяснено, что обстрел велся с 18:19 до 19:00 со стороны оккупированного населенного пункта Саханка с применением 120-мм минометов.

Вследствие попадания 120 мм мины разрушено хозяйственное здание по ул. Советской. Также зафиксированы две воронки от взрыва мин 120-мм калибра по улице Советской, и воронку от взрыва 120-мм мины в поле возле ​​Широкино. Не взорвавшихся боеприпасов обнаружено не было".

Также сообщается, что в этот же день, 13 октября 2018 г., вооруженными формированиями Российской Федерации осуществлен обстрел населенного пункта Чермалык с применением РПГ.

"Около 18:10 получено сообщение о фактах попадания боеприпасов в границах жилого сектора Чермалык. Офицеры украинской стороны СЦКК выяснили, что обстрел велся с направления оккупированного Верхнешироковского и продолжался с 17:35 до 18:05.

На месте обстрела обнаружены воронки от взрывов и фрагменты гранатометных выстрелов ПГ-7Л на придомовых участках по улице Никитина, 10, по улице Мира, 37 и по улице Заможной, 4. Не взорвавшихся боеприпасов обнаружено не было", - сказано в сообщении.

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Также 13 октября 2018 г. вооруженными формированиями Российской Федерации был осуществлен обстрел населенного пункта Новолуганское: "Сообщение об обстреле поступило в 08:30 14 октября от главного инженера сельскохозяйственного предприятия "Бахмутский аграрный союз".

Офицерами украинской стороны СЦКК на месте происшествия было установлено, что обстрел продолжался с 19:30 до 20:50. Огонь велся со стороны оккупированного населенного пункта Байрак с применением 120-мм минометов. Была выявлена воронка от попадания мины 120-мм калибра на дороге между зданиями откорма молодняка и повреждения крыши этого здания от попадания мины 120-мм калибра. Также был разрушен кормопривод. Не взорвавшихся боеприпасов обнаружено не было"

В СЦКК добавили, что с начала месяца это уже третий обстрел данного предприятия боевиками формирований РФ.

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"Во всех случаях пострадавших среди гражданского населения удалось избежать. Однако есть очередные свидетельства истинного отношения российских оккупантов к мирным жителям Донбасса, которых они якобы пришли освобождать, однако разрушают их жилье, лишают средств к существованию, а часто - и самой жизни", - резюмировали в СЦКК.



















Фото: СЦКК/Facebook